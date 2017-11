Überlingen Wohnungsnot für junge Flüchtlinge in Überlingen

Weil Flüchtling Liban Husein bald keine Jugendhilfe mehr bezieht, sucht er dringend eine Wohnung in Überlingen. Sein Schicksal ist kein Einzelfall – viele andere Flüchtlinge suchen auch vergeblich nach eigenen vier Wänden.

Vom betreuten Jugendwohnen ins Obdachlosenheim? Diese Frage stellt sich der 19-jährige Flüchtling Liban Husein aus Somalia bereits seit einem Jahr. "Im Dezember endet meine Jugendhilfe und damit auch mein Bleiberecht im Betreuten Jugendwohnen in Goldbach. Wenn ich bis dahin keine Wohnung gefunden habe, bin ich obdachlos", sagt er verzweifelt.

"Die Unterbringung von Flüchtlingen ist eine kommunale Pflichtaufgabe", erklärt Raphael Wiedemer-Steidinger von der Stadt Überlingen auf Nachfrage des SÜDKURIER. Daher sei die Stadt dazu verpflichtet die Flüchtlinge, die auf dem freien Wohnungsmarkt nicht unterkommen, in freie städtischen Wohnungen zu bringen. "Dieser Pflicht sind wir in den letzten Monaten nachgekommen und werden dies aktuell auch so fortführen", sagt Wiedemer-Steidinger. Bis Ende 2017 muss die Stadt Überlingen noch 67 Personen in Wohnungen unterbringen. "Flüchtlinge (...), die keine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt finden, werden von uns im Notfall als Obdachlose untergebracht", erklärt Wiedemer-Steidinger.

Carola Hansen, Leiterin des Jugendwohnheims in Goldbach, ist von der Stadt enttäuscht: "Liban steht exemplarisch für viele Andere, die aus der Jugendhilfe rauswachsen", sagt sie. Gerade Auszubildende Flüchtlinge hätten es bei der Wohnungssuche besonders schwer. "Für die meisten Vermieter sind diese Menschen doch unattraktiv", erklärt Hansen.

Bei Liban Antragstellung für einen Wohnberechtigungsschein hat Carola Hansen von einer Warteliste für Familien erfahren, die auf der Suche nach Wohnungen in Überlingen und Umgebung sind. "Man hat mir gesagt, dass Viele in Überlingen auf eine freie Wohnung warten", sagt sie. Dabei mache die Stadt laut Hansen häufig keinen Unterschied, zwischen Flüchtlingen, die bald obdachlos werden und jungen Deutschen, die bereits ein sicheres Dach über dem Kopf haben und eine passendere Wohnung suchen. Wenn junge Familien keine neue Wohnung fänden, müssten sie in ihren bisherigen vier Wänden bleiben. Wenn Flüchtlinge bis Ende des Jahres keine Wohnung auf dem freien Markt bekämen, würden sie in einem Obdachlosenheim untergebracht, weil sie im Jugendheim nicht bleiben dürften.

"Eine Prioritätenliste von Wohnberechtigungsschein-Inhabern zur Vermittlung von Sozialwohnungen gibt es nicht", sagt Wiedemer-Steidinger. In diesem Jahr haben laut Wiedemer-Steidinger 22 Personen bei der Stadt Überlingen einen Wohnberechtigungsschein beantragt. Dieser Schein berechtigt den Antragsteller dazu, in eine vom Staat geförderte Sozialmietwohnung zu ziehen. Allerdings: "Keine der städtischen/spitälischen Wohnungen im Bestand ist eine Sozialwohnung, sprich eine mit öffentlichen Mitteln geförderte Wohnung, welche nur mit Wohnberechtigungsscheininhabern belegt werden darf", erklärt Raphael Wiedemer-Steidinger.

Der Vorstandsvorsitzende der Linzgauer Kinder- und Jugendhilfe Roland Berner sagt, dass es auch für volljährige Flüchtlinge die Möglichkeit gebe, weiterhin in den Jugendwohnheimen der Einrichtung zu bleiben: "Der Gesetzgeber gewährt staatliche Unterstützung für junge Erwachsene bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres. Wenn Liban aber auf eigenen Füßen stehen möchte, er den Antrag auf Verlängerung nicht gestellt hat, oder straffällig geworden ist, dann wird die Jugendhilfe natürlich nicht fortgesetzt", sagt Berner.

"Ich habe gemeinsam mit meiner Betreuerin den Antrag gestellt und vor kurzem die Ablehnung bekommen", sagt Liban. Die Begründung des Jugendamtes: Der 19-Jährige macht derzeit eine Ausbildung zur Fachkraft für Möbel- Küchen- und Umzugsservice in Überlingen und verdient genug, um auf eigenen Beinen zu stehen. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an Bewerbern auf Jugendhilfe, die den Wohnraum in den Jugendheimen dringender benötigen.

Gerade Singles mit geringem Einkommen wie Liban Husein haben in der Region oft Probleme, eine geeignete Wohnung zu finden. "Ich habe das Gefühl, es gibt hier nur noch große Wohnungen, die sehr teuer sind", sagt der 19-Jährige. Der Flüchtling aus Somalia wäre bereit auch außerhalb zu wohnen. "Ich habe kein Problem damit morgens den Bus oder die Bahn zur Arbeit zu nehmen. Die kleinen Wohnungen sind aber auch in den Dörfern sehr schnell weg. Ich habe fast keine Chance", erklärt Liban. Er hofft, dass er in den nächsten Monaten noch eine geeignete Wohnung findet und ihm das Schicksal eines Obdachlosen erspart bleibt.

Anfang Dezember wird sich das Jugendamt mit Vertretern der Linzgauer Kinder- und Jugendhilfe zusammensetzen und den Fall Liban Husein erneut beleuchten. "Liban könnte zwar aufgrund seiner gefestigten Lebenssituation auf eigenen Beinen stehen, die Wohnungssituation in Überlingen ist jedoch so prekär, dass der Jugendhilfeanspruch weiterhin bestehen bleiben sollte", sagt Roland Berner.

Gesetzlicher Hintergrund

Die Unterstützung junger Erwachsener ist im Kinder- und Jugendhilfegesetz geregelt: