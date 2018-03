Überlingen Wo viele Kinder ihr Herz ausschütten: Musiktherapeutin über Blockfötenunterricht

Musiktherapeutin Christel Powalla gibt seit 35 Jahren Flötenunterricht. Dabei steht nicht immer das Musizieren im Mittelpunkt.

Welches Lied ihre Schülerinnen derzeit am liebsten auf ihren Block- und Altflöten spielen? "Stups der kleine Osterhase" ist ganz klar der Favorit dieser Tage. Und dem Wunsch kommt Musiktherapeutin und Flötenlehrerin Christel Powalla gerne nach, denn das Lied ist neben "Has Has Osterhas" und "Seht wer sitzt denn dort im Gras" auch eines ihrer Lieblings-Osterlieder. Lieder, die viele Kinder leider in Kindergarten und Schule oft gar nicht mehr lernen, bedauert Powalla. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Heilpraktiker Gottfried Powalla, betreibt Christel Powalla-Falk in Überlingen die Therapeutische Musikschule Powalla-Falk.

"Ich fände es wichtig, dass die Pädagogen so ein paar Kinderlieder weitergeben, die uns durch die Kindheit getragen haben. Und auch Volkslieder, die sind ein Kulturgut, das ich langsam schwinden sehe." Das seien Dinge, die man von Generation zu Generation weitergeben sollte. "Gute-Nacht-Lieder können wie ein Gebet funktionieren", erklärt die studierte Theologin, "denn es trägt einen durch die Nacht, das ist für Kinder wichtig. Sie schlafen viel ruhiger ein, wie wenn ich ihnen vorher noch von Garfield oder sonst einem Typ erzähle." Sie selbst habe ihren drei Söhnen jeden Abend eine halbe Stunde Zeit gewidmet, in der sie ihnen eine selbsterfundene Geschichte erzählte und ein, zwei Lieder sang. Jeden Abend zwischen sieben und halb neun war sie für sonst niemanden zu sprechen. "Das hat viele genervt, aber ich habe gesagt, dann ruft doch um zehn an, ihr dürft auch um halb elf noch anrufen! Aber bitte lasst mir diese heilige Zeit."

Christel Powalla ist mit ganzem Herzen dabei – und zwar auch, wenn sie mit ihren Flötenschülern übt. Und sie bringt es fertig, dass selbst Fünfjährige konzentriert dabei sind. "Lieber 30 Minuten richtig üben, als eine dreiviertel Stunde Mist produzieren" bringt sie ihre Philosophie auf den Punkt, in der für sie typischen direkten aber charmanten Art. Trotzdem – in über 35 Jahren Flötenunterricht und bei über 1000 Flötenschülern gab es doch bestimmt auch jede Menge Gequietsche auf die Ohren? Wie hält man das aus? "Mir hat man früher schon nachgesagt, dass ich keine Nerven, sondern Drahtseile habe. Allerdings habe ich auch kein Problem, Ruhe hineinzubringen." Ihr Rezept: erst einmal die Kinder das loswerden lassen, was sie beschäftigt, "denn wenn sie den Kopf voll haben, spielen sie keine Flöte – dann dudeln sie mit denen herum. Und dann sage ich: so, jetzt haben wir über alles geredet, und jetzt können wir loslegen. Und dann geht es auch. Und wenn sie mal dudeln, geht das an meinen Drahtseilen vorbei. Das kann ich mit Fug und Recht sagen."

Überhaupt: Reden, das gehört bei Christel Powalla immer dazu. Sie hat ja auch nicht als Flötenlehrerin angefangen, sondern als Musiktherapeutin. "Die Kinder sind zum Teil mit vier, viereinhalb zu mir gekommen, aus irgendeinem kleinen therapeutischen Grund. Bei manchen war es feinmotorisch, bei manchen waren es leichte Sprachfehler. Das war irgendwann behoben, aber die Kinder blieben." Und inzwischen kommen die meisten Schüler nicht mehr aus therapeutischen Gründen zu ihr, sondern weil sie das Flöten lernen sollen oder wollen. Mit der Zeit aber lernen alle zu schätzen, dass sie bei der kleinen Frau mit dem großen Herzen über ihre Probleme reden können, oder auch untereinander mit Hilfe der Musiktherapeutin ihre Konflikte lösen lernen. Viele schütten gerne ihr Herz dort aus, zwischen Notenblättern und zerschlissenen Sofas im alten Gemeindezentrum Suso. Dafür nimmt sich Christel Powalla immer Zeit – auch wenn sie eigentlich nicht viel davon hat.

Seit sie von Freiburg nach Überlingen zog, Anfang der 1970er Jahre, wurde sie von Arbeit und Ehrenämtern regelrecht überrollt. "Unsere soziale und therapeutische Arbeit mit Ehrenämtern zu verbinden, war von Anfang an, was mein Mann und ich wollten", erklärt Powalla ihren großen Einsatz. Zunächst arbeiteten beide im Kinderheim Linzgau, halfen bald noch im Suso-Kindergarten aus. Dann wurde die damalige Caritas-Direktorin auf sie aufmerksam und fragte, ob sie bei der Mütterkur helfen könnte. "Und die Ferienaktion hat sie mir auch gleich übertragen. Und so bin ich innerhalb von einem Jahr hier in sämtliche Posten reingeschubst worden!" Über den Flötenunterricht im Gemeindezentrum fand sie Zugang zur dortigen Seniorenarbeit. Und fing an, beides miteinander zu verknüpfen.

"Das hat den Kindern einen Riesenspaß gemacht, die sind da mit Kuchen gefüttert worden. Und die Senioren lieben es, unseren Konzerten zu lauschen." Und wieder führte eins zum anderen: Nachdem einige Senioren ins Altersheim umzogen, kam die Bitte, ob man nicht mal mit den Kindern dort spielen könnte. Inzwischen hat Powalla mit "ihren Kindern", wie sie gerne sagt, in jedem Quartal Auftritte in den Alten- beziehungsweise Pflegeheimen Franziskus und Vianney. Außerdem jährlich ein eigenes Sommerfest, ein Weihnachtskonzert – und regelmäßige Vorführungen in der Alten- Begegnungsstätte im Gemeindezentrum.

Diese Auftritte sind ihr auch für die Kinder sehr wichtig, erklärt die Musiktherapeutin: "Dabei sammeln sie Erfahrungen mit Auftritten vor Publikum, gewinnen Sicherheit. Das hilft zum Beispiel ungemein, wenn sie in der Schule ein Referat halten müssen." Dann gibt es noch das Sommerferienprogramm der Münstergemeinde, das Jahr für Jahr von Christel Powalla organisiert wird. "Das ist dank mir zum ökumenischen Werk geworden", berichtet sie mit einem Schmunzeln. "Ich bin ja evangelisch, aber die Ansätze der Ökumene habe ich mit zu verantworten. Wir hatten in Überlingen immer recht offene Pfarrer, die einsahen, dass man Kinder nicht nach Religion trennen sollte. Ich steh voll auf Ökumene. Erstens haben wir einen Herrgott, und zweitens ist für mich Liebe das Entscheidende. Wo ich Liebe gebe, kommt auch Liebe zurück."

Letzteres trifft wohl nicht zuletzt auch auf Ihre Ehe zu. Mit Gottfried Powalla, der als Heilpraktiker ebenfalls therapeutisch tätig ist, ist sie seit dem Studium verheiratet. Schwierige Zeiten liegen hinter ihnen. Teilweise musste Christel Powalla allein den Lebensunterhalt für die Familie erwirtschaften, denn ihr Mann erlitt drei Schlaganfälle – den ersten bereits mit 33 Jahren – und fiel zwischendurch immer wieder für lange Zeit aus. Nach dem zweiten Schlaganfall, fünf bis sechs Jahre später, übernahm sie die Praxis im Überlinger Tulpenweg. Und dann kam der dritte, der schwerste, Schlaganfall, wo er dann auch linksseitig gelähmt war. "Aber das haben wir alles wieder hingebracht. Wir haben uns wirklich immer punktuell auf die Situation eingestellt und haben das gemeistert und dann ging es wieder sehr gut weiter", so Powalla, die meistens ein Lächeln auf den Lippen trägt. "Toi toi toi, wir können eigentlich froh und glücklich sein." Und diese Erkenntnis weiter zu geben, das sieht sie als ihre besondere Aufgabe an.

Informationen zum Kinderferienprogramm der Münstergemeinde im Internet: www.muenstergemeinde-ueberlingen.de