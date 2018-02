Überlingen "Wir wollten etwas anderes": Zwei 68er aus Überlingen erinnern sich

Thomas Weber und Alexander Plappert, 1968 und 1969 Abiturienten am Gymnasium in Überlingen, haben für eine geplante Ausstellung in der Kreisgalerie Einblicke in ihre Erinnerungen gewährt. Die Heranwachsenden sorgten damals mit Protestaktionen für großes Aufsehen in der Öffentlichkeit.

Obwohl die Geschehnisse 50 Jahre zurückliegen, erinnern sich Thomas Weber und Alexander Plappert daran, als ob es gestern gewesen wäre: der Umzug des Gymnasiums aus den Seeschulen in den Neubau, die Protestaktion 1968, bei der Schüler in zwei Klassenzimmern Mao-, Dutschke- und Marx-Bilder neben die Kruzifixe hängten, die Fastnacht in demselben Jahr, zu der sie sich als rote Garden verkleideten, die Partys in den Überlinger Kellern, die mit den konservativen Festen der Eltern nichts gemeinsam hatten. Der Protest gegen die Autorität von Eltern und Lehrern ist Weber und Plappert über die Jahrzehnte nicht fremd geworden. Auch 2018 können sie ihr Handeln von damals noch gut nachvollziehen. Für eine Ausstellung ab Ende September dieses Jahres gewährten sie Kreiskulturamtsleiter Stefan Feucht jetzt bei einem Video-Interview Einblicke in ihre Jugend im Schlaglicht der Protestbewegung in Deutschlands Großstädten.

Thomas Weber war 1968 in der Abiturklasse und studierte später Tiermedizin. Alexander Plappert paukte eine Klasse darunter, machte 1969 Abitur und lebte in den 70ern in West-Berlin. Das neue Schulgebäude des Gymnasiums wirkte zu jenem Zeitpunkt wie ein steriler Klotz auf die Schüler. "Wir waren von Grund auf kontra dieses Gebäude", sagt Thomas Weber. Ähnlich steril verhielten sich viele Lehrer, Frontalunterricht war an der Tagesordnung. Alexander Plappert weiß noch, wie sie einige Wochen nach dem Umzug in ihr Klassenzimmer kamen und ein schwarzes Kreuz an der Wand hing. Der erste Gedanke: "Wenn die meinen, uns mit ihrer Weltanschauung zu bespaßen, können wir unsere daneben hängen", so Plappert.

Von zu Hause wurden Spiegel-Cover mitgebracht, die Mao Zedong, den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, Rudi Dutschke, Wortführer der 60er-Studentenbewegung in Westdeutschland, und Karl Marx zeigten. "Es wird spannend werden", kommentierte der Englisch-Lehrer mit Blick auf die Bilder. Im Klassenzimmer von Thomas Weber waren die Bilder ebenfalls aufgehängt worden. Alexander Plappert sagt: "Wir waren keine stocktrockenen Kommunisten, aber wir wollten etwas anderes." Eltern, Lehrer und Politik riefen in den 60er-Jahren bei den Schülern Misstrauen hervor. Über viele Jahre tobte der Vietnamkrieg. Der Zweite Weltkrieg war für den Großteil der Eltern und Lehrer dagegen kein Thema mehr. Die Wohlstandskultur dominierte alles. Thomas Weber erinnert sich daran, dass es verboten war, "im Elternhaus von Krieg zu reden. So was geht gut, bis man ein Ich-Bewusstsein entwickelt". Fragen seien rigoros abgewiegelt worden. Die Schüler suchten nach einem Ventil, um diesen Druck abzulassen. Sie fanden es im Protest, bei den Konzerten von Rockbands, auf Partys, wo sie einfach mal bis nachts um 2 Uhr abhängen konnten, sagt Weber, oder bei politisierenden Veranstaltungen im Bonhoefferhaus, die Plappert besuchte.

Die 60er waren eine Zeit, in der es nicht lange her war, dass Frauen die Erlaubnis ihrer Männer einholen mussten, um eine Arbeitsstelle anzutreten, und Gerichtsprozesse gegen "langmähnige Gammler" geführt wurden. Die Protestaktion in den Klassenzimmern erregte dementsprechend großes Aufsehen. Nicht nur der SÜDKURIER berichtete. Auch die Frankfurter Allgemeine und der Spiegel veröffentlichten Artikel. "Dass in seiner Schule die 68er-Revolution angekommen ist": Das habe Schulleiter Aloys Klocke gar nicht gepasst, sagt Alexander Plappert. Einzeln und vor dem kompletten Kollegium hielt er sechs bis acht Schülern, die die Verantwortung übernommen hatten, Strafpredigten. Der Gemeinderat einigte sich darauf, das Vorgehen der Schulleitung, "wenn sie gegen solche Vorfälle mit aller Energie angeht", zu billigen, heißt es in einem Sitzungsprotokoll. Am Schmotzigen Dunschtig kam es zur nächsten Auseinandersetzung. Für die Klasse von Thomas Weber sollte Mathematikunterricht anstatt der Schulbefreiung stattfinden. Nicht mal an der Fastnacht freie Hand haben? Das war den Schülern, die eine enge Klassengemeinschaft pflegten, zu viel. Noch heute treffen sich die Schulkameraden einmal im Jahr. 1968 gingen sie gemeinsam grüne Kappen kaufen und saßen am Schmotzigen in Einheitskluft im Klassenzimmer. Der Mathematiklehrer stand schweigend vor ihnen und konnte keinen Schuldigen ausmachen. Als "autoritäres Gehabe" beschreibt Weber das Verhalten vieler Lehrer. Schulleiter Aloys Klocke verwies die Schüler schließlich des Gebäudes. Schwerwiegenderes ist Weber und Plappert so kurz vor dem Abitur allerdings nicht passiert. "Wir haben unseren Sieg natürlich gefeiert", sagt Weber. Die Jugendlichen zogen zur Hofstatt, mit dabei Alexander Plappert und Klassenkameraden. Einige Schüler hatten Plakate gefertigt, auf denen etwa der Schriftzug "Lehrer = Papiertiger" zu lesen war. Die Heranwachsenden stellten sich damit auf den Heinrich-Seuse-Brunnen und schossen ein Foto. Erst in den darauffolgenden Jahren sind Weber und Plappert tiefer in die Szene eingetaucht. Weber beim Studium in Hannover und Plappert beim Besetzen eines Hauses in West-Berlin. "Dieser Befreiungsschlag hat mich persönlich komplett auf den Kopf gestellt", sagt Weber. Zum ersten Mal habe er sich ein eigenes Weltbild verschafft. Protestaktionen an seiner Uni und die Teilnahme an Arbeitskreisen prägten.

Beide sind später nach Überlingen zurückgekehrt. Weber 1978, Plappert, der zwischenzeitlich als Industriemechaniker, Erzieher in einem Kinderladen und Betriebswirtschaftler gearbeitet hatte, um 2010. Das Bild von den Schülern auf dem Heinrich-Seuse-Brunnen hat die Zeit überdauert. Doch was bleibt von den 68ern? "Es ist nicht nur so, dass wir befreit wurden, sondern befreit haben, wo es möglich war", sagt Plappert – in der Politik und in der Gesellschaft. "Wir haben gemerkt, da kommen wir rein in Entscheidungsprozesse", sagt Weber und bedauert, "dass so etwas nicht von unseren jungen Menschen erlebt werden kann". Plappert erklärt, dass sie durch ihre Diskussionszirkel zu Meinungen gezwungen gewesen seien. Das sei sogar Diskussionsziel gewesen, so Plappert. Heute findet er alles ein bisschen glattgebügelt.

Zeitzeugen gesucht

"1968 – eine Jahreszahl voller Geschichte, Emotionen, Erinnerungen", schreibt das Kreiskulturamt in einem Aufruf zur Ausstellung. Gezeigt werden die Interviews und Erinnerungsstücke vom 30. September bis Mitte November in der Kreisgalerie in Meersburg. In Überlingen wird unter anderem nach Zeitzeugen gesucht, die 1968 an einer Demonstration gegen die Notstandsgesetze teilgenommen haben. 150 Personen sollen damals nach Angaben einer Zeitzeugin in dem Protestzug mit marschiert sein. Das Augenmerk der Ausstellungsmacher liegt aber nicht nur auf der 68er-Bewegung. Von Interesse sind auch Personen und Aktionen, die den 68ern kritisch gegenüberstanden. Wer etwas zu der Ausstellung beitragen möchte, kann sich bei Stefan Feucht, Leiter des Kreiskulturamts, melden. Die Kontaktmöglichkeiten sind unter Telefon 0 75 41/2 04 64 11 oder per E-Mail an dr.stefan.feucht@bodenseekreis.de.