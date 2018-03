Überlingen Wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagen: Initiativen bescheren Hähnen ein längeres Leben

Ein nicht ganz neues Tierschutz-Thema macht nun Karriere. Die neue Große Koalition hat sich vorgenommen, das Töten von Eintagsküken zu beenden. Lange Zeit war es gängige Praxis, dass bei der Züchtung von Legehennen den männlichen Geschwistern meist kein langes Leben beschieden war. Sie wurden schnell geschreddert, kaum dass sie das Licht der Welt erblickt hatten. Vielerorts wird das nach wie vor so praktiziert. Doch ausgehend von einzelnen kleinen Initiativen bewegt diese ethische Fragestellung nicht nur immer mehr Menschen, sondern ist auch schon bei großen Eierproduzenten angekommen.

Zu den Pionieren in Süddeutschland gehörte Thomas Müller vom Überlinger Hofgut Brachenreuthe, der schon seit 2014 Mitglied der Bruderhahn-Initiative ist und derzeit mit zwei mobilen Ställen und 2400 Hühnern biologische Eier nach Demeter-Richtlinien produziert. "Ich hätte nicht mit dem Legehennen-Betrieb begonnen, wenn es diese Initiative nicht gegeben hätte", sagt Müller. "Bei uns ist sowohl die biologische Produktion von Öko-Kontrollstelle zertifiziert als auch die Bruderhahn-Haltung garantiert."

Hähne werden durchgefüttert

Die Hähne werden mit den finanziellen Zuwendungen durchgefüttert, das aufgrund des bisherigen Zuchtziels Eierproduktion qualitativ weniger attraktive Fleisch zu geeigneten Produkten verarbeitet. "Männlich und weibliche Küken kommen hier von der Brüterei in die Aufzucht", sagt Müller. "Bei uns ist das der Betrieb von Peter Schubert bei Nürnberg." Dort werden Brüder und Schwestern 18 bis 20 Wochen aufgezogen, zunächst gemeinsam, später getrennt. "Dann sind die Hähne ausgewachsen", erklärt Thomas Müller, "und werden geschlachtet." Die Legehennen gehen schon etwas früher ihrer Aufgabe nach.

Das Ei aus Brachenreuthe kostet 59 Cent, wovon 3 Cent an die Bruderhahn-Inititiave gehen. Unterstützt wird auch die Verein für Ökologische Tierzucht, unter dessen Dach Geschäftsführerin Inga Günther aus Rengoldshausen in Verbindung mit den Verbänden Bioland und Demeter mittelfristig neue Hühner züchten will, die gleichermaßen für die Eierproduktion als auch für die Nutzung des Fleisches taugen. "Diese genetischen Veränderungen dauern lange", weiß Thomas Müller, der die Bruderhahn-Initiative vor diesem Hintergrund nur als Übergangslösung sieht. Doch sie ist erfolgreich. "Die Nachfrage steigt kontinuierlich", sagt Thomas Müller, der seine Produktion – das sind rund 2000 Eier täglich – fast ausschließlich über den Naturkosthandel Bodan vermarktet. Müller: "Dieser Erfolg ist vor allem dem Engagement von Bodan zu verdanken."

Aufgegriffen hat die Problematik vor zwei Jahren auch Christoph Hönig, der einen großen Hof in Mühlingen bei Stockach betreibt und unter anderem die Edeka-Märkte beliefert. Hönig arbeitet mit der baden-württembergischen "Huhn & Hahn-Initiative" zusammen. "Wer Huhn sagt, muss auch Hahn sagen..." lautet deren Slogan. Auch hier dürfen die Hähne länger leben und werden erst mit 15 Wochen geschlachtet. Um sie länger zu füttern, gehen ebenfalls 3 Cent Mehrpreis an die Aufzucht, die ein ehemaliger Schweinmastbetrieb in Hohenlohe übernommen hat. "Ein Masthähnchen wird gerade mal fünf Wochen alt", sagt Hönig.

"Das Konzept wird von den Kunden sehr gut angenommen", erklärt Christoph Hönig, bei dem die "Huhn & Hahn"-Eier inzwischen 25 Prozent ausmachen – das sind immerhin rund 10 000 Stück: "Das ist toll." Nur in Kooperation mit den Kunden funktionierten solche Vorhaben, sagt er. Damit man dem Frühstücksei seine Qualität auch ansieht, hat Hönig dafür eine spezielle Hühnerrasse ausgewählt. "Sandy" verpasst den Eiern eine cremefarbene Schale. "Damit kann der Kunde auch optisch erkennen, dass er ein 'Huhn & Hahn'-Ei vor sich hat", sagt Hönig, der allerdings noch Defizite im Konsum des Hähnchenfleischs sieht. Derzeit wandert es vor allem in Maultaschen. "Da brauchen wir noch eine bessere Eier-Fleisch-Balance." Um diese Fleischnutzung zu verbessern, will Thomas Müller künftig mit einer Biometzgerei in Konstanz kooperieren. Die ethischen Grundsätze sind ihm besonders wichtig. "Wir dürfen kein Leben erzeugen, um es dann gleich wieder zu vernichten", nimmt er Bezug auf die bisher geübte Praxis.

Koalitionsvertrag

Die Initiativen für die jungen Hähne scheinen den Nerv der Menschen so getroffen zu haben, dass das Thema Einzug in den Koalitionsvertrag von CDU und SPD gefunden hat: "Wir werden Lücken in den Haltungsnormen im Tierschutzrecht schließen. Ziel ist es, wie beim Schnabelkürzen bei Legehennen, in der Nutztierhaltung auf nicht-kurative Eingriffe zu verzichten. Das Töten von Eintagsküken werden wir bis zur Mitte der Legislaturperiode beenden. Hierzu wollen wir die Beratung und Forschung verstärken sowie spezifische Ausstiegsszenarien entwickeln." So steht es auf Seite 86 des 179-seitigen Papiers. (hpw)