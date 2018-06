25.05.2018 16:45 Susanne M. Mohr Überlingen Wenn das Smartphone schreibt, was es will: Aus dem Urlaubsgruß wird ein großes Rätsel

„Grüße von der Tasse aus dem Becher der Rita des Roberto Blanco.“ Hääähhh, haben Sie auch schon mal schon so einen kryptischen Gruß auf Ihr Smartphone bekommen? Ja? Dann sind Sie nicht alleine. Susanne M. Mohr nimmt sich der Sache in ihrer Kolumne "Stoßseufzer" an. Aber lesen Sie selbst...