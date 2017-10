Überlingen Weihwasser für den neuen Pfarrsaal

Das renovierte Pfarrzentrum der Münstergemeinde Überlingen wurde gestern feierlich eingeweiht. Der Saal steht der gesamten Seelsorgeeinheit zur Verfügung, betonte Pfarrer Karl-Heinz Berger.

Nach einer aufwendigen Sanierung ist gestern das Pfarrzentrum der katholischen Kirche eingeweiht worden. Die Münstergemeinde konnte den 50 Jahre alten Saal nicht mehr benutzen und musste ihn sanieren. Wie Pfarrer Karl-Heinz Berger sagte, diene der Saal der gesamten Seelsorgeeinheit, zu der auch die Pfarreien in Owingen zählen.

Mit staunenden Augen wurde der renovierte Pfarrsaal von den Gemeindemitgliedern der Seelsorgeinheit in Empfang genommen, der nun in "prickelnder Frische" erstrahlt, wie Pfarrgemeinderatsvorsitzender Johannes Krüger in seiner Ansprache formulierte. "Wer baut, hat viel zu erzählen, und wer renoviert, hat noch mehr zu erzählen." Dennoch fasste er sich kurz, schilderte die vielen Probleme beim Bau und verwies auf die neuen Errungenschaften. "Der Charme der frühen Jahre ist verblasst", so umschrieb Architekt Gerhard Metzger den Zustand des Saales vor der Renovierung. Den jetzigen Zustand verglich er mit den drei Grundsätzen der Architektur: Dauerhaftigkeit, Zweckmäßigkeit und Schönheit.

Pfarrer Karl-Heinz Berger dankte, verstärkt vom Applaus der Gemeinde, den beiden "Goldschätzen" Claudia und Markus Korn, wie er sagte. Das Mesner-Ehepaar habe viel Zeit in die Baustelle investiert. Berger spendete den Segen für den Saal und für alle, die sich darin aufhalten. Gesegnet waren auch die Kürbisse, die den Erntedankaltar schmückten, bevor Alexander Metzler sie zu Kürbissuppe für das gemeinsame Mittagessen verarbeitete. Die Kinder des St. Suso-Kindergartens waren dann die ersten, die die neue Bühne ausprobieren durften: Sie führten eine musikalische Safari nach Afrika zu den wilden Tieren auf.

Kinderarzt Richard Fabian Schumacher, Bruder der Überlingerin Maria Gratia Rinderer, hielt am Misereor-Sonntag im April bereits einen Vortrag über Hilfsprojekte in Burkina Faso. Seinen Vortrag setzte er beim Gemeindefest am Nachmittag fort. Mit den Erlösen des gestrigen Festes und auch durch die fleißig gesammelten Spenden wird in Burkina Faso die Anschaffung dringend benötigter Moskitonetze finanziert.