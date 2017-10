Überlingen Weichenstellung für den Wald

Der Gemeinderat stimmt bald über das Forsteinrichtungswerk ab. Experten begleiten die Politiker nun bei einer Waldbegehung, die der Vorbereitung diente.

Überlingen – Der Wald hat viele Funktionen: Er ist Lebensraum für Tiere und Pflanzen, beeinflusst das Klima sowie den Wasserhaushalt und dient Stadtmenschen zur Erholung. Als Lieferant des Rohstoffes Holz kommen zu den sozialen und ökologischen noch ökonomische Aspekte dazu. Alle zehn Jahre müssen in Baden-Württemberg die Verantwortlichen die Zielvorgaben für ihre Wälder festlegen und die Prioritäten bei der Bewirtschaftung setzen. Im November wird der Überlinger Gemeinderat über das neue Forsteinrichtungswerk, also die entsprechende Planung, abstimmen und die Weichen für die nächste Dekade stellen. Damit sich die Mitglieder des Gremiums informieren konnten, fand jetzt eine Waldbegehung statt. Organisiert und begleitet wurde die Exkursion von Experten des Landesbetriebs Forst, dem Kreisforstamt Bodenseekreis sowie den zuständigen Revierleitern.

An der ersten Station im Revier Denkingen begrüßte Oberbürgermeister Jan Zeitler die mitgereiste Verwaltungsspitze sowie neun Stadträte. Bei der ersten Waldbegehung seiner Amtszeit machte er deutlich: "Mit der Planung übernehmen wir Verantwortung für die nächste Generation. Vielleicht sollten wir bereit sein, im Sinne der Nachhaltigkeit ein schlechteres ökonomisches Ergebnis in Kauf zu nehmen."

Einen Überblick, wie es um den Wald steht, lieferte Michael Strütt, Leiter des Kreisforstamtes Bodenseekreis. "Der Wald verändert sich rasanter als geglaubt. Die Buchen werden dicker und älter und es gibt mehr Laub als Nadelwald." Der Klimawandel sorge für eine schnellere Dynamik und Sturm- sowie Borkenkäferschäden nähmen zu. Dazu kommen Probleme einzelner Baumsorten. So ist der Bestand der anpassungsfähigen und damit wichtigen Esche durch Pilzbefall stark dezimiert worden.

Den Entwurf des neuen Forsteinrichtungswerks für den Stadt- und Spitalwald hat Sebastian Peters vom Landesbetrieb Forst Baden-Württemberg erstellt. Im Vorfeld war er mit den Revierleitern in den Wäldern unterwegs und hat die Daten einer Inventur von 2016 für die Aktualisierung des Kartenwerks genutzt. Dann erstellte er in Abstimmung mit den Eigentümern sowie den zuständigen Behörden die neue Planung. Die Ziele lauten: Den Holzvorrat auf gleichem Niveau halten. Einen möglichst hohen Überschuss erwirtschaften. Der Bestand der Nadelbäume sollte ein Mindestniveau von 50 Prozent haben und in Stadtnähe werden Mindererlöse für ökologische und soziale Ziele in Kauf genommen.

Die Fichte, der Brotbaum der Forstwirtschaft, wie es Sebastian Peters ausdrückte, wächst schneller als die Buche. Dazu erzielt das Holz einen höheren Festmeterpreis, ist besser im industriellen Maßstab zu verarbeiten und als Bauholz gefragt. "In Denkingen auf der Altmoräne haben wir beste Böden und auch Klima und Niederschläge sind günstig. Hier liegt der Anteil der Fichten bei 80 Prozent", machte Strütt deutlich. Unterstützung durch forsttechnische Maßnahmen brauchen die jungen Bäume trotzdem, damit sie nicht von Buchen verdrängt werden und Platz zum Wachsen haben.

An der zweiten Station im Bereich Füllenweide erläuterte Rolf Geiger, Leiter der städtischen Abteilung Grünflächen, Umwelt und Forst, welche Maßnahmen getroffen werden, um den Nadelbaumbestand anzuheben. "Die Buchen nehmen hier einen Anteil von 70 Prozent ein. Dadurch findet kaum eine eigene Verjüngung der Nadelhölzer statt." Er und seine Mitarbeiter haben durch Windbruch frei gewordene Stellen genutzt und Fichten und Douglasien angepflanzt. Das ist zwar die teuerste Form einzugreifen, zahlt sich aber nach Aussage von Rolf Geiger langfristig aus.

Am Ende der Begehung verfügten die Gemeinderäte über viele Informationen und anschauliche Erkenntnisse über den Zustand des Überlinger Stadt- und Spitalwaldes.

Stadt- und Spitalwald

2400 Hektar umfasst der Stadt- und Spitalwald Überlingen, das ist eine im Vergleich mit anderen Gemeinden der Region stattliche Zahl. Etwa 1000 Hektar davon liegen außerhalb des Bodenseekreises. Die nicht zusammehängenden Flächen reichen bis Stockach und Pfullendorf. Alle zehn Jahre wird ein Forsteinrichtungswerk erstellt und vom Gemeinderat, der auch Stiftungsrat des Spitalfonds ist, verabschiedet. Der Nadelholzanteil im Stadt- und Spitalwald Überlingen ist von 58 Prozent 1997 auf den aktuellen Wert von 54 Prozent gesunken. Dabei war der Rückgang zuletzt besonders rasant. Bei den Jungbeständen ist die Übermacht der Laubbäume noch gravierender. Ein Ausgleich kann nur durch waldbauliche Behandlung und Aufforstung erreicht werden. (bus)