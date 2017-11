Überlingen Was soll aus der Leopold-Sophien-Bibliothek werden?

Was soll aus der Leopold-Sophien-Bibliothek werden?

Bibliothekarin Roswitha Lambertz geht Anfang März in Ruhestand, der Überlinger Gemeinderat muss nun entscheiden, wie es weitergehen soll mit der sechstwichtigsten Handschriftensammlung des Landes.

Überlingen – Ein riesiger Bücherschatz mit rund 55 000 Bänden und Sammlungen wertvoller Handschriften schlummert hinter den dicken Mauern des Steinhauses, wohl klimatisiert auf drei Regalkilometern der Leopold-Sophien-Bibliothek. Mehr als 10 000 Bücher aus seiner eigenen Sammlung hatte der Überlinger Stadtpfarrer Franz Sales Wocheler schon vor 185 Jahren der Stadt als Vermächtnis hinterlassen und damit den Grundstock für die in den folgenden Jahrzehnten immer weiter gewachsene Bibliothek gelegt. Vielen Überlingern waren Dimensionen und Wert weitgehen unbekannt, bis sich Bibliothekarin Roswitha Lambertz 1991 sorgfältig der Erfassung sowie der Pflege des antiquarischen Bestands annahm. Mit wissenschaftlicher Unterstützung aus Göttingen war der riesige Fundus Ende 2007 erstmals erfasst. Aufgetaucht ist damals erstmals eine bis dato unbekannte Kompositionen von Robert Schumann, wieder entdeckt wurde auch eine Erstausgabe des Wilhelm Tell mit 15 handschriftlich notierten Worten von Friedrich Schiller. Einige Lieder von Konradin Kreutzer sind im Rahmen des jüngsten Sommertheaters erstmals zu Gehör gebracht worden – darunter "Vier Gedichte von Ludwig Uhland für vier Männerstimmen gesetzt".

Die Zukunft der namhaften Bibliothek birgt allerdings einige Unwägbarkeiten. "Frau Lambertz geht am 1. März in den Ruhestand", hatte Kulturamtsleiter Michael Brunner dem zuständigen Ausschuss vor Kurzem eröffnet und zugleich die Bedeutung der Sammlung noch einmal deutlich gemacht. "Sie zählt bei den Handschriften zu den wichtigsten sechs Sammlungen in Baden-Württemberg", betonte Brunner. "Davor rangieren lediglich große Universitätsbibliotheken wie Heidelberg, Tübingen oder Freiburg." Sie ist ein zudem ein echtes Kulturdenkmal.

"Wir wissen jetzt nicht, wie es weiter geht", hatte Brunner dem Gremium eröffnet: "Wenn wir nichts mehr machen, wird wieder der Zustand wie vor 30 Jahren einkehren", sagte Brunner vorher: "Die Bücher verschimmeln und gehen kaputt. Das war's dann." Im Umkehrschluss heiße dies, die Sammlung weiter zu pflegen. Dazu brauche man allerdings Fachkräfte wie Frau Lambertz. "Sie wäre gerne bereit, auch nach ihrer Pensionierung auf 450-Euro-Basis weiter zu wirken", so der Kulturamtsleiter, vorerst bis zum Stadtjubiläum. Auch zur Erstellung der geplanten Chronik sei ihr Fachwissen hilfreich, betonte Michael Brunner.

Oberbürgermeister Jan Zeitler nannte es "schon bemerkenswert, was für ein Kleinod wir hier in der Stadt haben". Insofern seien alle aufgerufen, sich Gedanken zu machen, "wie wir das erhalten können." Diese Frage werde auch noch Thema bei der Diskussion des Stellenplans im Vorfeld des Haushaltsbeschlusses sein.

"Frau Lambertz hat über Jahrzehnte hinweg das aufgebaut, was heute zu den sechs wichtigsten Handschriftensammlungen in Baden-Württemberg gehört", erklärte Brunner. Nach wie vor werde die Bibliothek regelmäßig von Forschern besucht. Erst vor Kurzem sei die Dissertation eines Freiburger Studenten hier entstanden, der sich ausschließlich mit der alchemistischen Sammlung des Baron von Sonnenthal befasst habe. Regelmäßig kämen Forscher aus USA oder Osteuropa. Es gebe Nachweise, dass sich Pfarrer Wocheler selbst intensiv mit der Teufelsdebatte befasst habe, erläutert der Kulturamtsleiter.

Medienkatalog weltweit abrufbar