Überlingen Waldorf-Campus wächst stetig weiter

Am neuen Gebäude für Handwerk und Bildende Künste wurde das Richtfest gefeiert. Mit dem Neubau für drei Millionen Euro geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Überlingen – Während die Stadt noch an den Plänen für ihren künftigen Schulcampus feilt und dabei bisweilen einige Pirouetten dreht, wächst der Waldorf-Campus im Kulturgebiet Rengoldshausen stetig weiter. Noch im Dezember 2016 war der Grundstein für das lang ersehnte Gebäude gelegt worden, das Handwerk und Kunst eine neue Heimat bieten und das den natürlichen Abschluss des Ensembles zur Landesstraße hin bilden wird. Genau dort, wo vor rund zwei Jahrzehnten noch der Durchgangsverkehr über die Rengoldshauser Straße ins Gewerbegebiet Oberried floss. Mit dem Schutzwall und der neuen Straßenführung über den Kreisverkehr ist anschließend die Grundlage für ein abgeschlossenes Areal geschaffen worden, das für den 2014 bezogenen Neubau des Kindergartens ganz besonders wichtig ist. Der Grundriss des vom Konstanzer Architekten Ralf Zander geplanten Gebäudes schmiegt sich harmonisch zwischen den Bestand und schließt die letzte Lücke im Halbrund des Bestands.

Langsam, sicher, aber planmäßig ging und geht es beim aktuellen Neubau voran, wie Geschäftsführer Raymund Feger betont. "Wir haben hier eine recht komplizierte Dachkonstruktion, die einige Zeit in Anspruch genommen hat", sagt Feger. Wer das hohe Gebälk im Hauptgebäude der Schule kennt, kann erahnen, wovon er spricht. Was Architekt Zander konstruiert hat, setzte die Zimmerei Geng mit großer Präzision um. Einzelne Element des Dachstuhls wurden am Boden neben dem Rohbau vorgefertigt und dann mit dem Kran quasi als Modul in luftige Höhen gehievt. Grund genug für die Schule, ein echtes Richtfest zu feiern. Nach kurzen Ansprachen von Mathis Bockemühl aus der Lehrerkollegium und Architekten Ralf Zander im großen Foyer und Treppenhaus des Hauptgebäudes umrahmten musikalische Beiträge den Richtspruch der Zimmerleute auf der Baustelle.

Die Planungen für ein neues Ateliergebäude für Handwerk und Kunst gehen fast zehn Jahre zurück. Ein Neubau wurde von der Genossenschaft als Schulträger im Jahr 2012 beschlossen. Bislang findet der Kunst- und Werkunterricht immer noch in den Baracken aus den Gründungsjahren statt. Nach der Verlegung der Bushaltestellen und der Wendeschleife bildet das neue HBK-Gebäude, das auf rund drei Millionen Euro kalkuliert ist, ein harmonisches Ensemble mit dem Hauptgebäude der Schule. "Im Moment sieht es sehr gut aus und wir können den Kostenrahmen einhalten", erklärt Raymund Feger. Einen Zuschuss von der Stadt erhält der Schulträger zwar nicht, doch steuert das Land rund die Hälfte der Baukosten bei. Für die Waldorfschule geht mit dem Neubau ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, auf den sie seit vielen Jahren ebenso geduldig wie beharrlich hingearbeitet hat. Diese Angebote sind teilweise immer noch in den Baracken aus den Gründungsjahren untergebracht

Die Planung des Neubaus sieht im Erdgeschoss die Unterrichtsräume für die Holzbearbeitung, das plastische Gestalten, die Stein-Werkstatt sowie den Maschinenraum für die Holzbearbeitung und Lagerräume vor. Im Obergeschoss entstehen neue Räume für die Eurythmie und die Malerei. Der Ausbau wird noch einige Monate in Anspruch nehmen. Doch im kommenden Frühsommer, so hofft Raymund Feger, könnte der Neubau fertig gestellt und von den Schülern in Besitz genommen werden. Das neue Gebäude soll die Wertschätzung nun auch äußerlich sichtbar machen, die gerade das Handwerk, die Bildende Kunst und die darstellende Kunst in der Waldorfpädagogik genießen.

Waldorfschule Überlingen

Die Freie Waldorfschule wurde im Jahr 1972 gegründet und hat sich inzwischen zu einem großen Schulcampus entwickelt. Mit über 850 Schülern in den Klassen eins bis 13 zählt sie zu den größten Waldorfschulen in Baden-Württemberg, die nach der Pädagogik von Rudolf Steiner unterrichten. (hpw)