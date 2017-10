Überlingen Vorstand und Aufsichtsrat der BGÜ ziehen erfolgreiche Bilanz für 2016

Die Zahl der Wohnbaugenossenschaft ist auf 1189 gestiegen, das Bauvorhaben am Hildegardring wird größtes Projekt der BGÜ-Geschichte. Doch auch kritische Fragen wurden bei der Mitgliederfrage gestellt, etwa nach den Mietpreisen. Auch die Stadt äußert sich zu den Möglichkeiten eines Wohnbaulandmodells.

Die Baugenossenschaft Überlingen (BGÜ) hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich und steht zugleich vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte. Die BGÜ erwirtschaftete 2016 bei einem Umsatz von 3,76 Millionen Euro einen Überschuss von 1 Million Euro und einen Bilanzgewinn von 260 000 Euro, wie die Geschäftsführer Dieter Ressel und Andreas Huther bei der Mitgliederversammlung im Pfarrsaal der Münstergemeinde darlegten. Daraus erhalten die 1189 Mitglieder eine vierprozentige Dividende auf ihre Geschäftsanteile. Gezeichnet waren Ende 2016 insgesamt 30 906 Anteile zu je 155 Euro.

"Wir haben Großes vor", schickte Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Wiest in seiner Begrüßung vorweg und verwies auf die Planung am nördlichen Hildegardring. Hier werden ab 2018 in drei Bauabschnitten 160 Wohnungen realisiert. Der aktuelle Bestand liegt bei 479 Wohnungen. Wiest lobte die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadt bei diesem Vorhaben und skizzierte dessen Dimensionen. Mit der kompletten Realisierung des Projektes werde sich die Bilanzsumme der BGÜ, die 2016 bei 27,9 Millionen Euro lag, etwa verdreifachen.

Dabei kann die Genossenschaft ihre Mitglieder hinter sich wissen. Fast zehn Prozent der 1189 Anteilseigner waren zu der Versammlung gekommen. Unter den 114 Anwesenden war auch der Überlinger Kämmerer Stefan Krause als Vertreter und Stimme der Stadt sowie als privates Mitglied Baubürgermeister Matthias Längin, der im Verlauf des Abends Grüße von OB Zeitler nachreichte. Die Mitglieder sprachen sowohl dem Vorstand mit Dieter Ressel und Andreas Huther als auch dem Aufsichtsrat mit Wolfgang Wiest an der Spitze ihr Vertrauen aus.

Einige kritische Fragen musste sich die Verantwortlichen der BGÜ dennoch gefallen lassen. "Ich verstehe nicht, dass die Stadt nicht konkrete Vorgaben macht, wenn sie Baugelände zur Verfügung stellt", sagte Corinna Schwarz, die selbst in einem BGÜ-Wohnung am Hildegardring wohnt, "und mehr größere Wohnungen für Familien vorschreibt." Wolfgang Wiest entgegnete, dass Nachfrage von Familien mit Kindern zum einen geringer sei als angenommen, zum anderen bei dem Neubauvorhaben ein Anteil von 15 bis 20 Prozent vorgesehen sei.

Das brandaktuelle Thema bezahlbarer Wohnraum hatte Geschäftsführer Dieter Ressel in seinem Bericht schon vorweggenommen und auf das soziale Selbstverständnis verwiesen. "Sind unsere Mieten sozial?", hatte Ressel die Gretchenfrage selbst formuliert und beantwortet: "Ja, unsere Mieten sind sozial. Wir sind sozial." Mit einem Durchschnitt von 6,78 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter, über alle Wohnungen gerechnet, liege die BGÜ deutlich unter dem Mietspiegel mit einem Durchschnitt von 7,75 Euro. Allerdings müssten die Mieten zugleich "so auskömmlich sein, dass wir uns am Markt behaupten können". Deshalb strebe man gezielt eine Durchmischung und eine Spreizung des Preisniveaus an, erklärte Ressel. Ungeachtet dessen genügten 90 Prozent der Mieten den Angemessenheitskriterien, die zum Beispiel ein Jobcenter für eine Kostenübernahme anlege. Für das Neubauvorhaben am Hildegardring nannte Ressel eine Durchschnittskaltmiete von 8,60 Euro. Auch hier gelte: "Wir wollen den Menschen nicht nur ein Dach über dem Kopf bieten, sondern ein Zuhause schaffen."

Andreas Huther verwies bei seinem Finanzüberblick auf die erreichte Verstetigung der Instandhaltung. Nachdem die BGÜ 2012 einige Rückstände aufgearbeitet und 1,4 Millionen Euro investiert habe, sei hier nun ein moderates Investitionsniveau erreicht. Im Jahr 2016 waren es 340 000 Euro. Bei einem Umsatz von 3,8 Millionen Euro blieb bei niederen Personalkosten ein Jahresüberschuss von rund 1 Million Euro und ein Bilanzgewinn von 260 000 Euro, der die Zahlung der gewohnten Dividende in Höhe von vier Prozent erlaube. Die Bilanzsumme der BGÜ stieg um 7,4 Prozent auf 27,9 Millionen Euro. Bei den Abschreibungen schlage allerdings das Quartier Hohle Straße noch nicht ganz zu Buche.

Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat bewarb sich Ursula Binzenhöfer als fünfte Kandidatin um einen der vier zu besetzenden Plätze, um "die Mieter hier noch stärker zu vertreten". Gegen die amtierenden Funktionsträger konnte sie sich zwar nicht durchsetzen, erzielte aber mit 51 Stimmen einen Achtungserfolg und bedankte sich dafür anschließend bei den Mitgliedern. Wieder gewählt wurden die vier amtierenden Aufsichtsräte Mirko Gläser, Hartmut Hueber, Konrad Huther und Fritz Krefeldt mit jeweils über 90 Stimmen.

Stadt prüft Chancen auf Wohnlandmodell