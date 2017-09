vor 5 Stunden SK Überlingen Vorfahrt missachtet: 35.000 Euro Schaden und leicht verletzte Fahrerin

Bei einem Unfall ist am Montag gegen 21.15 Uhr bei Lippertsreute eine Frau leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben missachtete ein 56-Jähriger mit seinem Audi die Vorfahrt, als er von Lippertsreute aus in Richtung der Landstraße 200 fahren wollte. Die 50-jährige Fahrerin eines BMW nahte von Überlingen heran, als der 56-Jährige in ihr Auto prallte.