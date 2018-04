Überlingen Vor 25 Jahren: Als der Neubau der Schule Schloss Salem beschlossen wurde

Zurückgeblättert: Vor 25 Jahren fiel die Entscheidung für einen weiteren Standort und die Internationalisierung der Schule

Über eine wichtige Weichenstellung für die Schule Schloss Salem berichtete der SÜDKURIER am Samstag, 3. April 1993, im Aufmacher mit dem Titel "Eine Schule mit europäischem Charakter" auf seiner ersten Lokalseite. "Der Schulverein hat sich für ein Modell entschieden, das den Neubau eines 'College Salem' vorsieht", wurde hier der damalige Schulleiter Bernhard Bueb zitiert, der die wenige Tage zuvor in Frankfurt getroffene Entscheidung für ein Modell "Salem 2000" erläuterte. Was bis zur Jahrtausendwende zum Bau des neuen Standorts in Härlen führte, hatte mit der von Max Markgraf von Baden ausgesprochenen Kündigung der Räume am Stammsitz der Schule in Schloss Salem begonnen.

"Bis spätestens Ende 1999 muß die Schule Schloß Salem ihre Neubaupläne realisiert haben", war damals im SÜDKURIER zu lesen. Dann nämlich werde die Kündigung des Mietvertrags für die Räumlichkeiten auf Schloss Salem zwischen dem Markgrafen und der Schule wirksam. Die Rede ist damals auch noch von der Absicht von Max Markgraf von Baden, eine eigenen Schule nach seinen Erziehungsprinzipien zu eröffnen, die er schon Ende der 1980er Jahre angekündigt hatte.

Während das Konzept der Schule Schloss Salem zu einer weiteren Internationalisierung schon klar war, stand der Standort für den geplanten Neubau lange noch nicht fest. Verschiedene Kommunen wie die Gemeinde Salem und die Stadt Meersburg buhlten um die Gunst der Schule, der jedoch die Nähe zum Oberstufenstandort Spetzgart besonders am Herzen gelegen war. Mit einem Neubau in Härlen sollten die beiden Standorte das Salem International College beherbergen, die neue Oberstufe. Doch allein bis zur Genehmigung der Schulgebäude in dem landschaftlich sensiblen Bereich war es vor 25 Jahren noch ein weiter Weg.

Dennoch konnte der Neubau nach den Plänen des Stuttgarter Architekten Lederer pünktlich im Oktober 2000 vom damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau eröffnet werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Bernhard Prinz von Baden im Streit mit der Schule längst wieder eingelenkt und die weitere Nutzung der Räume im Schloss zugesichert. Damit hatte die Schule Schloss Salem plötzlich vier Standorte. In Härlen wurde daher bis heute noch nicht die ursprüngliche Gesamtplanung realisiert. Stattdessen gab die Schule zum September 2017 das Schloss Hohenfels auf und integrierte die Unterstufe in Salem, wo ein großer Teil der Umbaumaßnahmen inzwischen abgeschlossen sind.