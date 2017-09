Überlingen Von jungen Dänen lernen: Austausch an Constantin-Vanotti-Schule

Schüler der Constantin-Vanotti-Schule sollen mehr über Kultur, Wirtschaft und Geschichte Skandinaviens erfahren. Dänisch lernen die deutschen Schüler nämlich nicht.

Eine Führung durch das Zeppelinmuseum, der Besuch des Goldbacher Stollens und ein Blick auf die Geschichte der Pfahlbauten sind nur einige Programmpunkte des Austauschprogramms der Constantin-Vanotti-Schule in Überlingen. In sieben Tagen sollen die dänischen Schüler ihr Deutsch verbessern und mehr über die Geschichte der Bundesrepublik erfahren. Die deutsche Wirtschaftsklasse wird im Gegenzug nach Skandinavien geschickt, um den dänischen Sozialstaat zu analysieren.

"Dänemark steht im Schulaustausch nicht an erster Stelle, doch genau deshalb ist das Land so attraktiv", sagt Benjamin Stierle, der das Programm organisiert. Er unterrichtet die elfte Wirtschaftsklasse, die dieses Jahr den Austausch mit den Dänen macht. Das Programm besteht seit 2009. "Die Sprachförderung steht nicht im Fokus der Reise, weil wir kein Dänisch unterrichten", erklärt er. Vielmehr ginge es um die Wirtschafts- und Sozialpolitik. "In der Partnerschule werden die beiden politischen Systeme miteinander verglichen und die Vor- und Nachteile herausgearbeitet", erklärt Stierle. Die leitende Frage sei: "Wie viel Sozialstaat verträgt ein Land?" Die dänische Kultur komme jedoch nicht zu kurz. Sie werde den Schülern in den Gastfamilien ausreichend näher gebracht, sagt er.

Aus Sicht der dänischen Schule spielt der sprachliche Aspekt eine wichtige Rolle, weil in Skandinavien oft Deutsch unterrichtet wird. Die Überlinger haben dafür ein Konzept entwickelt: "Wir haben eine Klasse mit Flüchtlingen, die Deutsch als Fremdsprache haben. Diese wollen wir mit den Austauschschülern zusammenlegen." Dadurch lernten sie nicht nur voneinander die Kulturen der Herkunftsländer kennen, sondern auch miteinander die deutsche Sprache, erklärt der Lehrer.

Die Finanzierung des Austauschs muss jede Familie selbst tragen. Nach Abzug internationaler Fördermittel bleibe ein Eigenanteil von rund 250 Euro übrig, erklärt der 34-jährige. Für den Notfall gibt es einen Spendentopf: "Bisher ist noch jeder Schüler mit auf Austauschreise gekommen und das soll auch so bleiben."