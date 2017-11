Übelringen/Uhldingen-Mühlhofen Volkstrauertag: Überlingens OB Zeitler mahnt, Vorurteile abzubauen

Gedenken an die Toten der beiden Weltkriege in Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen: Redner betonen die Aktualität des Volkstrauertags.

Mit Kranzniederlegungen auf den Friedhöfen in Überlingen und in Seefelden ist am gestrigen Volkstrauertag der Toten der beiden Weltkriege, aber auch den Opfern von Terror, Gewalt und politischer Verfolgung gedacht worden. In Überlingen war es das erste Mal, dass die Stadt und der Ortsverband des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK) die Feier gemeinsam statt auf dem Birnauer KZ-Friedhof auf dem städtischen Friedhof begingen. Die Jörg-Zürn-Gewerbeschule berichtete vom Pflegen von Kriegsgräbern in Osteuropa. Für die Musik sorgte die Stadtkapelle Überlingen.

Oberbürgermeister Jan Zeitler sagte, der Volkstrauertag sei ein Tag des Innehaltens und des Mitgefühls, „ein Tag, an dem uns ganz besonders bewusst wird, wie wertvoll es ist, sich für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben der Menschen einzusetzen“. Der Tag erinnere auch daran, dass Krieg niemals Gewinner hervorrufe, sondern jeder Beteiligte zum Opfer des Krieges werde. „Er fordert neben dem Zurückblicken, um aus der Geschichte zu lernen, auch dazu auf, unsere Lebenswirklichkeit heute kritisch zu prüfen. Etwa in Bezug auf die vielen Vorurteile zwischen Nationen, Völkern und Religionen, die abgebaut werden müssen.“ Und: "Unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der Welt."

Eckhard Schulz, Ortsverbandsvorsitzender des Überlinger VDK, erinnerte daran, dass der Tag auf Betreiben des VDK 1952 wieder als Tag der „nationalen Trauer“ eingeführt worden sei in Abgrenzung zum nationalsozialistischen „Heldengedenktag“, der den erstmals 1922 ausgerichteten Volkstrauertag vorübergehend abgelöst habe. Er sagte weiter, dass das Wissen um die Geschichte und die Information über unheilvolles Geschehen auch in der Gegenwart dazu verpflichte, die Stimme zu erheben gegen die Verletzung der Menschenrechte und des Völkerrechts in allen Teilen der Welt. Schulz: "Der Volkstrauertag ist dafür besonders geeignet. Er ist ein Tag, der uns daran erinnert, dass Frieden nicht selbstverständlich ist.“

In Seefelden sagte Uhldingens Bürgermeister Edgar Lamm, dass auch 72 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges der Volkstrauertag noch zeitgemäß sei. Er sei als Tag des stillen Gedenkens an alle Opfer von Krieg und Gewalt zugleich ein Tag der Besinnung, „wie wir heute auf Krieg, Gewalt und Terror reagieren, was wir heute für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit bei uns und in der Welt tun können“. Nicht nur die Tradition, sondern auch die Einsicht beantworte immer wieder geäußerte Zweifel, ob man diesen Tag noch brauche. Lamm sagte weiter, es dürfe nicht in Vergessenheit geraten, was Menschen einander angetan hätten. Nur so seien die Inschriften zu verstehen, die sich auf vielen Kriegsgräbern befänden und die unablässig mahnten: „Die Toten verpflichten die Lebenden.

“ Der evangelische Pfarrer Thomas Weber hatte zuvor daran erinnert, dass alle krieg im Letzten nur verlieren könnten. "Krieg ist immer eine Niederlage der Menschheit. Er ist niemals ein unabwendbares Schicksal", zitierte Weber den früheren Papst Johannes Paul II. Musikverein Mühlhofen und evangelischer Kirchenchor umrahmten die Feier in Seefelden.