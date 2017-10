Überlingen Volksbank in Überlingen zeigt informelle Malerei von Carla Chlebarov

Volksbank in Überlingen zeigt informelle Malerei von Carla Chlebarov

Antworten auf politische oder gesellschaftliche Fragen liefert die Künstlerin nicht. Aber eine ganz besondere und ästhetische Farbwirkung.

Überlingen (dle) Es gibt zwei wesentliche Dinge in der Malerei von Carla Chlebarov: Der Stil ist informell, die Art ist wütig, extrovertiert, ja sogar krachend. So beschreibt Markus Jabcke von der Volksbank bei der Eröffnung der Ausstellung "cc:Volksbank" Chlebarovs Werke. Das cc würde nicht die Initialen der Künstlerin, sondern den Gedanken der Weiterleitung widerspiegeln, wie Jabcke ausführt. Für ihn würden verschiedene Welten ineinander greifen und sich neu zusammen fügen.

Chlebarovs Werke wirken auf den ersten Blick etwas befremdlich, gerade weil sich keine Formen oder figürliche Darstellungen als visuelle Aufhänger oder als Ansätze für den Betrachter bieten. Aber hier fügen sich tatsächlich Welten neu zusammen und verleihen so den Räumlichkeiten in der Galerie der Volksbank einen besonderen Flair. Und auch der Betrachter wird Teil dieser passenden und neuen Welt.

Günter Graf weist in seiner Laudatio darauf hin, dass ihre Werke keine Antworten auf gesellschaftliche oder politische Frage liefern. Es ist Kunst um der Kunst willen, die Ästhetik der Farbe steht im Vordergrund, es sind Werke ohne erkennbare Inhalte. Graf sagt, dass die Bilder keine Rätsel seien. Dennoch sieht er im Verweilen bei den Bildern einen wesentlichen Faktor, denn die informelle Malerei verinnerlicht. "Verstehen wir es als Appell an unseren wachen Sinn, vorurteilslos die Werke zu betrachten", so Graf.

Die reine Farbwirkung rückt also in den Mittelpunkt. Und die ist bei Chlebarovs Werken tatsächlich ein Erlebnis der besonderen Art. Sie verwendet hauptsächlich Primärfarben und ihre jeweiligen Komplementärfarben. Graf nennt es treffend einen "Aktionismus der Farben", der als Ausdruck der Eigenständigkeit der Künstlerin, die auch als Kunsttherapeutin arbeitet, zur Geltung kommt. Die powervolle, gleichzeitig aber auch luftige Malerei ist für Chlebarov einerseits ein Ausdruck gegen die Bilderflug des Alltags, aber eben auch eine Art Befreiung für die Künstlerin, wie Graf erläutert. Sie ist jeweils ein neuer Beginn, der aber auch das Scheitern mit einschließen könne: "Das ist auch ein Risiko."

Von letzterem ist bei der Vernissage nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil: Chlebarovs Werke inspirieren allgemein, nicht nur die Betrachter, sondern insbesondere auch die Musikerinnen bei der Vernissage und auch den Laudator: "Ich hab' noch nie solch eine Rede gehört" bedankt sich Calra Chlebarov voller Glück und sichtlich gerührt, als hätte sie gerade den Oskar verliehen bekommen. Und ergänzt später noch: "Ich hatte Gänsehaut."