Überlingen Volksbank Überlingen spendet Kindergärten 20 000 Euro für Bastelwünsche

Bei einem Kreativ-Wettbewerb der Volksbank Überlingen konnten sich Kindergärten ihre Wünsche in Form von Bastelarbeiten erfüllen.

Ob aus Kartonagen gefertigte Klettergerüste, Nagelbilder von Werkzeugen, ein bemaltes Miniaturgartenhaus aus Ton, oder selbstgemachte Federwipptiere – bei der Aktion "Wünsch dir was..." der Volksbank Überlingen, gab es einige Kunstwerke zu sehen. 22 Kindergärten wurden aufgefordert, ihre größten Wünsche in Form von Bastelarbeiten zu präsentieren. Davon wurden die besten neun ausgewählt und beschenkt. Die Sieger erhalten insgesamt 20 000 Euro, die in drei Regionen und an jeweils drei Gewinner fließen.

"Wir freuen uns total über das Preisgeld. Endlich können wir das Projekt Gartenhaus gemeinsam angehen", sagt Kerstin Lempp vom Kindergarten St. Marien in Stockach nach der Preisverleihung. "Im Kindergartengebäude gibt es die Räumlichkeiten nicht, um Werkbänke aufzustellen und die nötigen Geräte zu lagern", erklärt Lempp. Nun könne man das Projekt in den Garten verlagern und dort eine richtige Werkstatt bauen. Das Preisgeld allein reiche zwar nicht aus, um das Gartenhaus zu bauen und die Werkzeuge anzuschaffen, aber der Kindergarten habe schon weitere Pläne geschmiedet. "Wir hoffen, dass wir von unterschiedlichen Vereinen noch die ein oder andere Spende bekommen. Darüber hinaus veranstalten wir dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt, der unser Sparschwein sicher füllen wird", erklärt Lempp.

Der Kindergarten "Billabü" in Billafingen hat ein Klettergerüst gebastelt, um die neunköpfige Jury der Volksbank zu beeindrucken. "Wir hatten mal einen Kletterbaum, der leider dem schlechten Wetter zum Opfer gefallen ist", sagt die Leiterin des Kindergartens, Carolin Moll. Auch die anderen Spielgeräte im Freien seien sehr mitgenommen und abgenutzt. "Wir freuen uns total über die 4000 Euro und werden dafür sicherlich ein geeignetes Klettergerüst für unseren Garten finden", sagt sie.

Erich Heggenberger ist für die Aktion "Wünsch dir was..." der Volksbank verantwortlich. "Die Kinder hatten großen Spaß und die besten neun können sich ihre Wünsche sogar erfüllen. Auch alle anderen Kindergärten, die am Wettbewerb teilgenommen haben, sind Gewinner", sagt er. Die Volksbank Überlingen versuche immer wieder durch Spendenaktionen auch Vereine in der Region zu unterstützen. "Wir möchten die Kinder von der Straße holen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag dafür, dass Kinder und Jugendlichen nicht auf die schiefe Bahn geraten."