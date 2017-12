Überlingen Vierte Reinigungsstufe für Klärwerk Seefelden

Der Abwasserzweckverband Überlinger See soll eine neue, vierte Reinigungsstufe erhalten. In dieser Stufe sollen durch Ozonierung Verunreinigungen durch Arzneimittel und andere Spurenstoffe beseitigt werden. Die Maßnahme kostet 3,5 Millionen Euro, die Stufe könnte 2020 in Betrieb gehen.

Überlingen – Der See ist tief, der See ist weit – und verzeiht manches. 50 Milliarden Kubikmeter Wasser sind eine ganze Menge, die Kläranlagen leisten viel, doch irgendwann machen sich auch noch so geringe Konzentrationen neuer Substanzen bemerkbar. Schon seit 2011 beobachtet der Abwasserzweckverband (AZV) Überlinger See, der das Klärwerk in Seefelden betreibt, die Zunahme bedenklicher Mikroverunreinigungen anthropogener Herkunft, wie es heißt, also vom Menschen privat oder gewerblich verursacht – vom Röntgenkontrastmittel bis zum Rostschutzmittel. Beklagt wird dies von den Wasseraufbereitern wie der Bodenseewasserversorgung (BWV) in Sipplingen ebenfalls schon seit einigen Jahren. Sie versorgt mehr als vier Millionen Menschen im Land mit sauberem Wasser.

Die jüngsten labortechnischen Untersuchungen und Lösungsvorschläge präsentierte jetzt Steffen Metzger, Leiter des Kompetenzzentrums Spurenstoffe am Institut für Siedlungswasserwirtschaft der Universität Stuttgart. Einstimmig befürwortete die Verbandsversammlung mit einem Grundsatzbeschluss die Planung und Realisierung einer vierten Reinigungsstufe zur Aufarbeitung und Beseitigung dieser problematischen Stoffe. Die Kosten werden sich voraussichtlich auf 3,5 Millionen Euro belaufen, wie Christian Stüble, der technische Leiter, erklärt.

"Nach heutigem Wissen sind die Konzentrationen an organischen Spurenstoffen im Trinkwasser so gering, dass gegenwärtig keine Gefährdung des Menschen zu befürchten ist", erklärt Steffen Metzger. Doch seien mögliche Auswirkungen der Spurenstoffe im Bereich der Ökosysteme und der Biodiversität noch nicht abschließend geklärt. Zum einen sei die chemische Analytik besser geworden, zum anderen aber auch die Zahl an chemischen Substanzen größer.

Markantestes Beispiel für ein Arzneimittel, das sich im Wasser mehr und mehr anreichert, ist Metformin, das viele Zuckerkranke ohne Insulinbedarf bei Diabetes 2 einnehmen. Zuletzt waren bei den Untersuchungen der Landesanstalt für Umweltschutz 200 Nanogramm pro Liter gemessen worden. In Worten sind das 200 Milliardstel Gramm. Wer allerdings, wie Metzger, hochrechnet, welche absolute Menge im Seewasser zusammenkommt, der schluckt erst mal: Es sind zehn Tonnen oder 10 000 Kilo.

Auch bei Hormonen wie Östrogenen oder Bioziden wie dem Pflanzenschutzmittel und Fungizid Carbendazim steigen die Konzentrationen. Und keiner weiß genau, wie die Spurenstoffe in der Kombination wirken. Wobei es deutliche Unterschiede in der Abbaubarkeit von pharmazeutischen Schmerzmitteln gibt. So wird der weitverbreitete Wirkstoff Ibuprofen schon jetzt recht gut und weitgehend abgebaut. Ganz anders ist es zum Beispiel bei dem Entzündungshemmer Diclofenac, das die Abwasserbehandlung zu mehr als 75 Prozent übersteht.

Besorgnis erregen bei den Fachleuten auch die zunehmenden Konzentrationen an Komplexbildnern wie EDTA, die in Reinigungsmitteln enthalten sind, an Rostschutz- und Flammschutzmitteln. Im Sinne eines vorsorgenden Umweltschutzes wird eine Eliminierung von 80 bis 95 Prozent der kritischen Substanzen angestrebt. Seit einigen Jahren schon werden dabei Verfahren zur Adsorption erprobt, also zur oberflächlichen Bindung der Substanzen an verschiedene Formen von Aktivkohle. Neu in der Abwasserreinigung ist eine Oxidation der Stoffe mit Ozon, ähnlich des Verfahrens, das in der Trinkwasseraufbereitung angewandt wird. Das Klärwerk Seefelden gilt zugleich als Pilotprojekt für diese Methode und Technik, von der man sich erhofft, dass sie im Unterhalt einfacher und kostengünstiger sei.

Viel Platz braucht die zusätzliche Reinigungsstufe nicht, für die Ozonierung ist lediglich ein weiteres Becken mit einem Volumen von rund 350 Kubikmeter erforderlich, das vor dem letzten Absetz- oder Nachklärbecken in die Klärkaskade integriert wird. Nach der jüngsten Grundsatzentscheidung des Zweckverbands kann im kommenden Jahr mit der konkreten Planung begonnen werden. "Wenn es gut läuft, könnte die Stufe 2020 gebaut werden", sagt Christian Stüble. Die bislang einzige Kläranlage im Bodenseekreis mit einer vierten Reinigungsstufe ist Kressbronn/Langenargen. In Eriskirch laufen derzeit die Bauarbeiten. In beiden Fällen wird allerdings mit Aktivkohle gearbeitet.

Verband und Klärwerk

Der Abwasserzweckverband Überlinger See besteht seit 51 Jahren. Gegründet wurde er 1966 in einer Phase, als Phosphate und Nitrate die Gewässer immer stärker belasteten. Gründungsmitglieder waren Überlingen, Meersburg, Nußdorf, Daisendorf, Hödingen, Oberuhldingen, Unteruhldingen und Mühlhofen. Nach schwieriger Grundstückssuche begann 1970 die Planungen eines Klärwerks in Seefelden. Im Jahr 1974 nahm das Verbandsklärwerk seinen Betrieb auf. Das massive Wachstum und der Abbau organischen Materials drohte viele Seen zum "Umkippen" zu bringen. 1971 waren Bambergen und Deisendorf, 1973 Owingen und Stetten zum Verband gestoßen.

Derzeit besteht das Klärwerk aus drei Reinigungsstufen. Auf die mechanische Reinigung mit Rechen und Sieben folgt die biologische Stufe zum Stickstoffabbau. In der dritten Stufe erfolgt eine chemische Ausfällung des Phosphats. Die geplante vierte Stufe mit der Ozonierung zur Oxidation schädlicher Spurenstoffe soll in die dritte Stufe vor dem Absetz- und Nachklärbecken integriert werden.

Das Klärwerk hat eine Kapazität von 70 000 Einwohnergleichwerten, ein Begriff, unter dem auch die gewerblichen Abwässer subsumiert werden. Deshalb liegt diese Summe deutlich über der Zahl der Menschen, die im Einzugsgebiet leben.