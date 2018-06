Überlingen Uhldingen-Mühlhofen Meersburg Vier Fahrradfahrer auf Strecken am Bodensee gestürzt und verletzt

Vier Fahrradfahrer auf Strecken am Bodensee gestürzt und verletzt

Unaufmerksam oder mit einem Eisbecher in der Hand: Die Polizei berichtet von vier Fahrradfahrern, die ohne das Zutun anderer Verkehrsteilnehmer stürzten und sich verletzten.

Insgesamt vier Unfälle mit Fahrradfahrern zählt die Polizei in ihrem Pressebericht vom Wochenende auf. Am Freitag zwischen 14.30 und 17.15 Uhr stürzten in Überlingen, Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen drei Fahrradfahrer jeweils alleinbeteiligt, weil aus Unachtsamkeit gegen den Bordstein gestoßen seien. Zur Versorgung ihrer Blessuren waren jeweils Rettungswagen vor Ort im Einsatz, berichtet die Polizei.

Leicht verletzt wurde eine 21-jährige Radfahrerin gegen 15 Uhr in der Überlinger Mühlenstraße auf Höhe des Polizeireviers. Die Frau wurde von einem Auto ordnungsgemäß überholt, erschrak jedoch, da aus dem Beifahrerfenster Geräusche gedrungen seien. Wie die Polizei weiter berichtet, sei sie ins Straucheln geraten und gestürzt, nachdem sie zum Unfallzeitpunkt einen Papp-Eisbecher in einer Hand hielt und somit den Lenker nicht mit beiden Händen sicher greifen konnte. Das Krankenhaus konnte sie noch am selben Tag verlassen.