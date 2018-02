Überlingen Verwirrung um Eisbahnpläne am Chantillyplatz

Auch im Gemeinderatsausschuss werden kritische Fragen zur Eisbahn auf dem Chantilly-Platz gestellt. Wer hat wann was genau genehmigt? Ulf Janicke hakte nach.

"Viel Verwirrung um den Standort und die Leistungen der Stadt" diagnostizierte Stadtrat Ulf Janicke (LBU/Grüne) in der Sitzung des Ausschusses für Bildung und Kultur hinsichtlich der Ankündigung von OB Jan Zeitler, die Eisbahn beim Chantilly-Platz am Mantelhafen einzurichten. Für wünschenswert hielt Janicke eine Darstellung der Beschlusslage in der nächsten Sitzung des Gemeinderats. Janicke: "Mir ist nicht ganz klar, wer was beschlossen hat." Es gebe in dieser Frage viele Unklarheiten.

Zeitler erklärte: "Die Entscheidung, diesen Ort in Erwägung zu ziehen, ist noch relativ jung. Wir haben gerungen. Wir wissen, dass wir unseren Landungsplatz dringend sanieren müssen." Die Stadt wisse aber auch, dass "ÜB on Ice" ein wichtiger Frequenzbringer für die Innenstadt sei. Glücklicherweise habe die Stadt einen Platz gefunden. "Die nähere Gestaltung ist erst angerissen", sagte Zeitler. "So weit sind wir noch gar nicht." Er sei froh, eine Lösung zu haben, erklärte der OB. Janicke: "So kann man es auch nennen." Wenn man genau wüsste, wo der Standort sei, könnte es ja sein, dass es die eine oder andere kritische Frage gäbe. "Das gefällt mir gar nicht", monierte Zeitler. Und Janicke: "Mir auch nicht."

Unterdessen wartet die SÜDKURIER-Redaktion immer noch auf Antworten zu Fragen, die der Pressestelle der Stadtverwaltung am Montagabend eingereicht wurden. Darunter die simple Frage, wo genau aus Sicht der Stadtverwaltung der Chantilly-Platz überhaupt liegt. Nach schriftlichen Äußerungen der Verwaltung von Montagnachmittag ist geplant, am Chantilly-Platz dauerhaft Motorradstellplätze einzurichten. Öffentlich war bisher nur von Motorradstellplätzen Richtung Mantelkopf die Rede.