Überlingen Versuchte Vergewaltigung im Stadtgraben: Motiv bleibt im Dunkeln

Das Landgericht Konstanz hat einen 23-jährigen Mann zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er im Mai des vorigen Jahres eine damals 16-jährige Schülerin in einen Gewölbekeller im Überlinger Stadtgraben gezogen und dort versucht hatte, sie zu vergewaltigen. Der Grund für sein Handeln bleibt auch nach dem Prozess unklar.

Das "Warum" ist wohl die entscheidende Frage in diesem Prozess am Landgericht in Konstanz: Zwar legte der Beschuldigte am Montag bereits nach dem Verlesen der Anklage ein umfassendes Geständnis ab und gab die versuchte Vergewaltigung zu. Das Motiv blieb dabei jedoch völlig offen.

Die Tat ereignete sich vergangenen Frühling: Im Mai 2017 soll der Angeklagte die damals 16-Jährige Schülerin in ein Gewölbe am Stadtgraben in Überlingen gezerrt und sie aufgefordert haben, sich auszuziehen. Das Opfer habe sich gewehrt, nach einigen Minuten aber den Widerstand eingestellt – der Angeklagte war deutlich kräftiger als sie. Der damals 22-Jährige habe nach wenigen Minuten von ihr abgelassen. Ein Spaziergänger wurde Zeuge, als die Schülerin vor dem Täter fliehen konnte. Er brachte sie aus dem Stadtgraben heraus und rief mit ihr die Polizei.

Täter befindet sich in Therapie

Der 23-Jährige führte in seinem reuevollen Geständnis aus, dass er sich nach der Tat nicht mehr im Spiegel habe ansehen können. So sei er am nächsten Morgen direkt zur Polizei gegangen und habe seine Tat eingeräumt. Daraufhin ließ er sich selbst in die psychiatrische Klinik einweisen.

"Ich war nicht ich selbst", gab der Angeklagte bei seiner Vernehmung an. Die Fragen nach dem Motiv seiner Tat konnte er dem Richter nicht beantworten. Weder habe er die Tat seit Längerem geplant, noch sei er erregt gewesen. Er versuche alles, um zu verhindern, dass sich seine Tat wiederhole, so der Beschuldigte, und habe sich deswegen in die Therapie gegeben. Richter Joachim Dospil war mit dieser Antwort nicht zufrieden: "Wie kann man Vergewaltigungen durch Sie in Zukunft verhindern, wenn man den Grund nicht kennt?", fragte er den Angeklagten. "Überlegen Sie mal, was das für ein Erlebnis für ein 16-jähriges Mädchen ist!" Die Schülerin scheint ein Zufallsopfer zu sein, denn der Täter gibt an, sie vorher nicht gekannt zu haben. Er habe ihr zum ersten Mal ins Gesicht geschaut, als er sie in das Gewölbe zerrte.

Schuldunfähigkeit greift nicht

Der 23-Jährige war bereits vor der Tat in psychologischer Behandlung und lebte zum Tatzeitpunkt in einer betreuten Wohngemeinschaft. Insbesondere seine leichte Reizbarkeit sei ein Problem gewesen, heißt es im Bericht der Gerichtshilfe. Der Angeklagte absolvierte zahlreiche Praktika meist im sozialen Bereich und begann zweimal eine Ausbildung. Nach der Tat sei er aus Scham wieder zu seiner Mutter gezogen, sein Einkommen werde aber weiterhin von einer Betreuerin verwaltet. Auch um ein mögliches Motiv geht es im Bericht der Gerichtshilfe: Machtausübung beziehungsweise die Kompensation der fehlenden Selbstbestimmung in seinem Leben. Eine Schuldunfähigkeit aufgrund seiner bereits vorher bestehenden psychischen Probleme besteht laut forensisch-psychiatrischem Gutachten jedoch nicht.

Während der Befragung der Geschädigten und während der Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Zweieinhalb Jahre Haft: Dieses Urteil verkündete der Richter anschließend. Für den Angeklagten spreche das schnelle Geständnis. So müssten die Überlinger nicht in Angst vor einem Vergewaltiger leben, sagte Dospil. Auch seine Reue und die seelischen Schwierigkeiten wurden im Urteil berücksichtigt.

Bewährung war keine Option

Aber es spreche auch einiges gegen ihn, führte Joachim Dospil weiter aus. So habe er das Mädchen aktiv in das Gewölbe gezogen. Außerdem habe die 16-Jährige nun mit seelischen Schwierigkeiten zu kämpfen: Sie könne seitdem nicht mehr zur Schule gehen und möchte Überlingen verlassen. Eine Strafe auf Bewährung sei für das Gericht keine Option gewesen. Es müsse sich etwas in dem Leben des Angeklagten ändern, denn es helfe nicht, sich immer wieder zu entschuldigen und in Behandlungen zu gehen, die nicht mit ganzem Einsatz durchgezogen werden, sagte der Richter.

Der Angeklagte zeigte während der Urteilsverkündung keine Reaktion. Seine Pläne für die Zukunft, erneut in ein betreutes Wohnen mit Orientierungspraktika zu gehen, überzeugten den Richter nicht von einer Bewährungsstrafe, auf die Verteidiger Christian Sellerbeck plädiert hatte. Sein Mandat habe das Urteil mit einem Schock aufgenommen. "Man kann sich auf eine Haftstrafe vorbereiten, wenn dann aber endgültig klar wird, dass man mehr als zwei Jahre ins Gefängnis muss, trifft das einen mit einer ganz anderen Wucht", so Sellerbeck nach dem Urteil.

Heftige Reaktionen im Netz

Die Berichterstattung über die versuchte Vergewaltigung hatte im Mai 2017 heftige Reaktionen vor allem in den sozialen Medien ausgelöst. So wurde der Beitrag allein auf der Facebook-Seite des SÜDKURIER Überlingen mehr als 30 Mal kommentiert – teilweise mit wüsten Beschimpfungen und Aufrufen zur Selbstjustiz. Auch über die mögliche Herkunft des Täters wurde wild spekuliert und ein Zusammenhang zu Flüchtlingen hergestellt. Unverständnis herrschte aber vor allem wegen der Tatsache, dass der Täter, nachdem er sich der Polizei gestellt hatte, nicht festgenommen worden war – und wegen der fehlenden Bereitschaft der Polizei, sich zu dieser Frage zu äußern.