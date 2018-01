Überlingen Versprechen beim Bürgerempfang: OB Zeitler will soziales Wohnen forcieren

Vor 500 Bürgern im Kursaal kündigt der Thema eine Einwohnerversammlung zum Thema Wohnen und Bauland an. Auch die Themen Verkehr und Gartenschau stehen auf oben auf der Prioritätenliste für das neue Jahr.

Erwartungen geweckt hatte Oberbürgermeister Jan Zeitler schon beim traditionellen Dreikönigstrunk im historischen Ratssaal vor einer Woche. Hinsichtlich seiner Vorstellungen von künftiger Bürgerbeteiligung hatte er das Publikum an diesem Abend auf den Bürgerempfang im Kursaal vertröstet. Dies sei sicher der richtige Ort, um dieses Thema intensiver zu beleuchten. Umso gespannter dürften manche Bürger gestern gewesen sein, wie und wann sie dem OB künftig ihre Wünsche einflüstern dürfen. Markanteste Ankündigung Zeitler war schließlich eine Einwohnerversammlung, mit der er eine systematische Analyse der angespannten Wohnsituation in der Stadt und des Bedarfs einleiten wolle. "Wenn Sie sich die Bauland- und Wohnungspreisentwicklung in unserer Stadt anschauen", sagte Zeitler, "dann werden Sie feststellen, dass es hier eine kräftige Schieflage gibt." Der OB sprach von sozialem Wohnungsbau und dem Ziel einer sozialen Baulandnutzung.

Gehört haben dies an die 500 Gäste, darunter auch einige Politiker und Amtskollegen, mit Reinhard Ebersbach, Volkmar Weber und Sabine Becker gleich drei Amtsvorgänger sowie Jutta Patzel, Ehefrau des verstorben Alt-OBs Klaus Patzel. Besonders begrüßte Jan Zeitler die jüngste Amtskollegin Elisabeth Kugel aus Meckenbeuren, die – eine Parallele zu Überlingen – den dortigen Amtsinhaber im Oktober geschlagen hatte. Besonders erfreut zeigte sich der OB, dass auch Owingens alter und seit gestern neuer Bürgermeister Henrik Wengert trotz seiner eigenen Amtseinführung am Nachmittag den Weg nach Überlingen gefunden hatte.

Entsprechend eng wurde es auch im Anschluss schnell rund um den riesigen 2018-er Hefe-Nuss-Zopf und am Buffet der Trachtendamen, die ganz am Rand des Geschehens den Wein ausschenkten. Schon eine Stunde zuvor waren die ersten Bürger eingetroffen und zehn Minuten vor Beginn waren die Reihen fast dicht geschlossen. Leicht und beschwingt gestaltete die Stadtkapelle unter der Leitung von Ralf Ochs schon den Auftakt. So richtig in Stimmung brachten die Musiker das Publikum schließlich mit der Begleitung zu Achim Mendes 360-Panoramen von und aus Überlingen. Die Zuschauer erlebten manche neue Perspektiven, aus denen selbst der Betonkasten des Gymnasiums in einem runden milden Licht erscheint.

Zeitler berief sich zwar auf Marie Curie mit dem Satz: "Mich interessiert nicht, was getan wurde. Mich interessiert was getan werden muss." Dennoch gewährte der OB dem Getanen reichlich Raum und griff weitgehend auf seine Darstellung vom Dreikönigstrunk zurück, lediglich einige Lücken füllte er noch auf – zum Beispiel mit der Erinnerung an Martin Walsers 90. Geburtstag. Doch alles zusammen, was bewegt habe oder worüber nachgedacht worden sei, "was uns gefreut und was uns aufgeregt hat", nahm Zeitler seiner "Chronik eines stürmischen Jahres" schon zuversichtlich vorweg: "Das hat unsere Stadt insgesamt nur noch lebenswerter und liebenswerter gemacht."

Damit dies auch so bleibt, strebt der OB ein so genanntes "Wohnbaulandmodell" an, um als Kommune künftig mehr Steuerungsmöglichkeiten zu haben und überhaupt die Chance zu sozialem Wohnungsbau zu haben. Noch sei dies nirgends konkret umgesetzt. Doch wenn man dies wolle, müsse die Stadt mit den genannten Analysen die Grundlagen für eine Genehmigung schaffen. Dazu sollen die erwähnte Rückmeldung der Bürger und die Beratung im Gemeinderat dienen.

Auch beim Verkehr kündigte der OB Fortschritte an. Wie notwendig und überfällig diese seien, habe ihm zuletzt eine Lektüre aus dem Jahr 1994 zu den noch heute bekannten Problemen deutlich gemacht, erklärte Zeitler auf der einen Seite. Um kurz darauf wieder zu warnen: "Wir dürfen uns auch nicht zuviel vornehmen!" Bei einer Verkehrsberuhigung hätten Zeitler und der Rat zumindest die Mehrheit der anwesenden Bürger auf ihrer Seite, wie der spontane Beifall zeigte.

Als Ausfluss der Planungen für den Hildegardring liege ihm erstmals ein Klimaschutzmasterplan für die ganze Stadt vor, zeigte Zeitler ganz neu und kündigte demnächst eine Beratung im Gemeinderat an. Um auch die Qualität des Sees auf Dauer zu erhalten, bekräftigte Jan Zeitler in Gegenwart des Landtagsabgeordneten und Befürworters Martin Hahn (Grüne) noch einmal das offizielle Nein der Stadt zu einer Aquakultur im Überlinger See und glaubt spätestens seit den jüngsten Naturschutztagen in Radolfzell auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf seiner Seite zu wissen. Hierfür erhielt er Applaus des Publikums.

Zweigleisig auf Empfang

Zum ersten Bürgerempfang für alle Überlinger im Kursaal hatte Oberbürgermeisterin Sabine Becker am 15. Januar 2012 eingeladen und damals sogar den Ärger mancher Gemeinderäte auf sich gezogen. Insbesondere der Termin dicht nach dem Dreikönigstrunk, den Becker gerne ersetzen wollte, hatten der CDU und der ÜfA nicht so recht gepasst. Der Dreikönigstrunk als Traditionsveranstaltung wurde von Winzern ins Leben gerufen, zu einer Zeit, in der Neujahrsempfänge nicht üblich waren. Dabei ist die Zahl der Gäste wegen des historischen Ortes im Ratssaal beschränkt. Es sind insbesondere Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft, aber auch Vertreter von Behörden und Vereinen sowie Bürger, die sich fürs Gemeinwohl engagieren, dabei. Im Vorjahr fielen beide Veranstaltungen in die letzten Wochen der abgewählten Oberbürgermeisen, beim Dreikönigstrunk übernahm Baubürgermeister Matthias Längin die Vertretung, der Bürgerempfang fiel aus. (hpw)