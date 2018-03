Überlingen Verhaltener Reservierungsauftakt: Frühe Ostern, leere Hotelbetten?

Die Ausgangslage für gastgebende Betriebe am Bodensee ist derzeit eher bescheiden: Das Osterfest wird recht früh im Jahr gefeiert. Hinzu kommt, dass es kalendarisch eigentlich Frühling sein müsste, der Winter sich lange aber hartnäckig zeigte.

Alles in allem zeichnet sich ein verhaltener Reservierungsauftakt ab. "Die Buchungslage ist durchwachsen wie das Wetter", bestätigt Michael Gröer, Chef des "Flair Hotel Schiff" in Meersburg. Gäste mit zusätzlichen Sonderangeboten ins Haus zu locken, davon hält der Hotelier nichts. Bei bescheidenem Wetter mache das kaum Unterschied. Er hofft da "mehr auf einen sehr guten Sommer und wenig Hochwasser im Juni". So könnten etwaige Verluste kompensiert werden.

Auch bei Geschäftsführer Marc Burger vom Überlinger Hotel "Villa Rosengarten" ist es "buchungsmäßig aktuell sehr ruhig". Sonst sei es auf Ostern schon ein wenig mehr. "Damit die 15 vorhandenen Zimmer komplett voll werden, muss der Frühling kommen." Der Geschäftsführer setzt aber auf noch kurzfristig anreisende Wellness-Touristen, die die gute Lage in unmittelbarer Nähe zur Therme zu schätzen wüssten. Stammgäste hat er um die Jahreszeit noch nicht, eher über die meist wärmeren Maifeiertage.

Stornierungen einkalkuliert

Anders sieht die Situation bei den größeren Hotelbetrieben in Uhldingen-Mühlhofen aus. "Viele Häuser in Uhldingen können auf Stammkundschaft zählen", sagt Nadia Intelisano von der Tourist-Information. Das bestätigt auch Martin Möcking, Geschäftsführer des Hotel "Sternen" in Mühlhofen: "Wir sind gut gebucht auf Ostern." 70 Prozent der insgesamt 39 Zimmer sind demnach schon vorab an Privatgäste vergeben. Warum das so ist, dafür gibt es seiner Meinung nach mehrere Gründe. "Unser Haus ist seit über 60 Jahren am Markt", sagt Möcking mit Blick auf eine lange Hoteltradition. Ferner führt der Hotelleiter eine gut funktionierende Kooperation mit der Therme Meersburg an. "Wie viele Kollegen schnüren wir Paket- Angebote." Die Angebotspakete müssen relativ günstig kalkuliert sein, erklärt Möcking. Dann ließen sie sich prima verkaufen. Sollte das Wetter bis zum Osterwochenende anhaltend schlecht bleiben, kalkuliert Möcking dennoch die eine oder andere Stornierung mit ein. Der Gast entscheide von heute auf morgen, je nach Wetterprognose.

Anders sieht das bei den kleineren Gastgeberbetrieben aus. "Wir können vom Sommergeschäft allein nicht leben", sagt Kirstin Schöttl , die ein kleines "Gästehaus am Sommertalweg" in Meersburg betreibt. Ein zweites Standbein sei wegen der "kurzen Saison" wichtig und die Arbeit mit Saisonkräften. Außerdem hält sie auch günstige Appartements vor und gibt sie auch für zwei Nächte her. "Als Gastgeber muss ich flexibel sein."

Bei Schnee lieber in die Berge

"Wir sind sehr wetterabhängig am See", weiß auch Iris Müller als Leiterin von Meersburg Tourismus. Bei guter Schneewetterlage ziehe es die Touristen eher in die Berge als an den See. Das sei jedoch ganz normal für die Jahreszeit. Sobald wärmere Temperaturen gemeldet werden, schnellten auch die Buchungszahlen nach oben, sagt die Fachfrau. Allerdings sind Touristen nach ihrer Erfahrung deutlich anspruchsvoller geworden. "Der Gast braucht viel mehr Angebot als früher." Daher sei es wünschenswert, dass der Gastgeber auf das reiche Programm im Kultur- wie im Genussbereich hinweise. Wichtig ist für die Touristikerin dabei auch, die "Veranstaltungen der gesamten Destination im Auge zu behalten und anzubieten".