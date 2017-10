Überlingen Vereine nutzen Kinderolympiade als Werbeplattform

Die Sportvereine setzen sich und ihre Sportarten bei der Kinderolympiade in Überlingen in Szene. Dadurch profitieren die Vereine von der Veranstaltung.

Segeln, Reiten, Leichtathletik, Fußball oder Tennis sind nur einige Sportarten, die bei der Kinderolympiade in Überlingen am Wochenende getestet werden können. Rund 500 Kinder werden in drei Altersgruppen eingeteilt und können an allen Stationen in der Innenstadt teilnehmen. Jedes Kind bekommt am Ende eine Medaille und Urkunde überreicht. Für die Besten ist eine Siegehrung am Landungsplatz vorbereitet. Die Vereine bekommen die Möglichkeit, sich und ihre Sportarten den Kindern zu präsentieren.

"Für uns als Verein ist die Kinderolympiade eine tolle Möglichkeit, unsere Sportarten den Kindern näher zu bringen", sagt Roland Ruf, Vorsitzender des Turnvereins Überlingen. Der Verein stellt dieses Jahr drei Stationen auf die Beine. "Die Kinder können einen Koordinationstest im Bereich Turnen machen. Bei den Handballern ist ein Slalomlauf mit Wurfparcour aufgebaut und beim Tischtennis müssen die Kinder versuchen, die Tischtennisbälle in einen Korb zu treffen", erklärt Ruf. Der Vorsitzende freut sich, dass jedes Jahr einige Kinder nach der Olympiade bei den gezeigten Sportarten hängen bleiben und nach der Veranstaltung dem Verein beitreten.

Beim Stand der DLRG Überlingen können Kinder das Abschleppen von Personen im Wasser simulieren. Zunächst müssen die Kleinen lernen, den Sicherheitsgurt an der betroffenen Person anzulegen, um sie dann über Rollbretter abzutransportieren. Für die DLRG Überlingen richtet sich die Vereinswerbung jedoch gar nicht an die Kinder – Zielgruppe sind vielmehr die Eltern: "Wir haben einen großen Zulauf an jungen Menschen. Deshalb suchen wir eigentlich Erwachsene, die die Kinder ausbilden und den Kleinsten das Schwimmen beibringen", sagt die Schriftführerin der DLRG Überlingen, Dana Niersberger. Der Personalmangel in der DLRG sei so dramatisch, dass die Anmeldung der Kinder zum Schwimmkurs an Bedingungen für Eltern gekoppelt sei. "Sobald die Eltern sich bei der DLRG Überlingen engagieren und beispielsweise die Übungsleitung beim Schwimmtraining übernehmen, oder sich zum Schwimmtrainer ausbilden lassen, dann haben ihre Kinder auch beim Schwimmkurs Vorrang. Das haben wir als DLRG Überlingen intern so festgelegt", erklärt Niersberger.

Markus Dufner, Geschäftsführer des MCD Sportmarketing, Organisator der Kinderlympiade, ist davon überzeugt, dass die teilnehmenden Vereine profiteren werden. "Die Vereine können sich und ihre Sportarten präsentieren und den rund 500 Kindern und deren Eltern vorstellen", erklärt Dufner.

Damit die Kleinsten nicht zu kurz kommen, wird ein Spielmobil am Münsterplatz bereitgestellt, in dem Kinder unter sechs Jahren betreut werden und mit gleichaltrigen spielen können. Während die Kinder beschäftigt sind, können es sich die Eltern bei einer ausgedehnten Shoppingtour gut gehen lassen. Die Geschäfte in der Innenstadt bleiben am Tag der Kinderolympiade länger als an anderen Samstagen geöffnet.