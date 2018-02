Überlingen Vereine bringen ihre Ideen für die Landesgartenschau ein

Seit Juni haben schon mehr als 40 Vereinsvertreter ihre Vorschläge für Aktionen im Ausstellungsjahr bei der LGS GmbH eingereicht. Bei einem zweiten Informationsabend sollen diese nun vertieft werden. Eine besonders ausgefallene Idee kommt vom Turnverein.

Dass die Landesgartenschau nicht nur eine Blümchenschau für Touristen, sondern ein Fest für alle Überlinger werden soll, betonen die Organisatoren von Anfang an. Neben dem sogenannten „LGS-Plus-Programm“, bei dem sich die Überlinger Teilorte sowie Privatpersonen mit eigenen Projekten einbringen können, wurden auch die Überlinger Vereine angesprochen, um sich mit Ideen an der Großveranstaltung zu beteiligen – und diese nehmen das Angebot offenkundig gerne an. Seit einer ersten Informationsveranstaltung im Juni 2017 im Museumssaal haben sich laut der LGS GmbH mehr als 40 Vereinsvertreter gemeldet. „Das ist schon ein großartiger Erfolg, aber wir freuen uns über noch viel mehr“, wird Edith Heppeler, Geschäftsführerin der LGS GmbH, in einer Pressemitteilung zitiert.

Momentan gibt es Vorschläge aus den Bereichen Freizeit und Sport, Kultur und Brauchtum, Musik und Gesang, Natur und Umwelt, Soziales und Gesundheit sowie Kinder und Jugend. „Wir sind begeistert, wie groß die Bandbreite an Ideen jetzt schon ist“, sagt Edith Heppeler. Konzepte gibt es sowohl für Aktionen auf dem Land als auch im Wasser.

Besonders imposant ist die Idee des Turnvereins. Dieser möchte den Sommertrend „Blobbing“ nach Überlingen holen. Dabei springt zuerst eine Person, geschützt mit Helm und Schwimmweste, von einem Turm auf ein riesiges Luftkissen im Wasser, den sogenannten Blobb. Sobald der Springer am Ende des Kissens angekommen ist, das in Richtung des offenen Wassers zeigt, springen zwei weitere Personen vom Turm auf das Kissen und katapultieren so den ersten Springer ins Wasser. „Geht es nach uns, wollen wir das auf jeden Fall umsetzen“, sagt Roland Ruf, Vorsitzender des Turnvereins auf SÜDKURIER-Anfrage. Daher werde der Verein eigenständig die entsprechende Ausrüstung anschaffen und auch das benötigte Aufsichtspersonal stellen. Noch zu klären ist die Frage, wie der drei bis vier Meter hohe Sprungturm befestigt werden soll. Hierzu sei man noch in Gesprächen mit der LGS GmbH. „Wir freuen uns unheimlich über diesen Beitrag und unterstützen den Turnverein so gut wie möglich bei der Klärung genehmigungstechnischer Fragen“, sagt Anette Stoll-Zeitler, die als Fachbereichsleiterin bei der LGS GmbH auch für die Integration der Vereine und deren Veranstaltungen verantwortlich ist.

Erstmals zum Einsatz kommen soll der Blobb bereits beim Promenadenfest 2019. „Nach dieser Testphase sind wir gut gerüstet für die LGS“, sagt Ruf, der froh ist, dass sich die Überlinger Vereine im Ausstellungsjahr präsentieren dürfen. Man habe gezielt nach einer Aktion für jüngere Leute gesucht um auch ein Gegengewicht zum erfahrungsgemäß älteren Publikum bei der Gartenschauen zu bilden.

Doch auch für andere Altersklassen gibt es viele Vorschläge anderer Vereine. So möchte etwa der Fotoclub Überlingen einen Beitrag ganz anderer Art leisten. „Wir rufen unsere Mitglieder auf, Überlingens Teilorte zu den unterschiedlichen Jahreszeiten zu fotografieren“, sagten Paul Knisel und Kurt Waldvogel bei der Vorstellung ihrer Idee in der LGS-Geschäftsstelle. Entstehen soll eine Bilderschau, die Besuchern ganz Überlingen näherbringt. „Wir wollen Lust machen, die Stadt zu erkunden.“

Besonders viele Ideen gibt es laut Auskunft der LGS GmbH im Bereich Musik. So möchte beispielsweise die Musikkapelle Nußdorf einen internationale „Nußdorf-Tag“ organisieren und drei befreundete Kapellen aus Nußdorf am Attersee (Österreich), Nußdorf am Inn und Nußdorf im Chiemgau (beide Bayern) einladen. Geplant sind ein Marsch von den Seeschulen zum LGS-Gelände sowie ein großes Konzert. Weitere Vorschläge sind unter anderem ein Guggenmusikfestival, ein Konzert von den Teilnehmern an der Sommerakademie Meersburg und ein Auftritt von Pueri Cantores, eine Vereinigung katholischer Knaben-, Mädchen-, Kinder- und Jugendchöre, mit 1000 singenden Kindern. „Und wir hoffen, dass es noch einmal ein Konzert des Überlinger Gesamtchors unter der Leitung von Arno Nyc geben wird“, so Stoll-Zeitler.

Neben unterhaltsamen sollen aber auch nachdenkliche Themen Teil des Ausstellungsjahres sein. Mit einem Lesezeichen im Uferpark erinnern die LGS GmbH und der Verein „Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch in Überlingen“ an die KZ-Häftlinge, die während des Zweiten Weltkrieges im Stollen zur Zwangsarbeit verpflichtet waren. Der Stollenverein wird zudem Führungen durch den Stollen anbieten. „Wir freuen uns sehr über das große Engagement des Vereins. Es ist uns wichtig, dass auf der Gartenschau auch über diesen Teil der Überlinger Geschichte informiert wird“, sagt LGS-Geschäftsführerin Edith Heppeler.

Die eingebrachten Vorschläge sollen nun konkretisiert werden. Hierzu findet am Dienstag, 27. Februar, 18 Uhr, eine weitere Informationsveranstaltung im Kursaal statt. Noch werden aber auch weitere Ideen der Überlinger Vereine entgegengenommen. „Es ist egal, ob der Verein groß oder klein ist, mitmachen kann jeder. Unsere Tür steht immer offen“, sagt Annette Stoll-Zeitler.