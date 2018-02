Überlingen Verein Rückenwind bietet Auswege aus der Familienkrise

Beim Verein Rückenwind ist der Name Programm. Er bietet Hilfe in schwierigen Lagen für Eltern und Kinder. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und deren Familien, die vorübergehend bei der Erziehung Unterstützung brauchen.

Überlingen – In den Küchen des Erlenhaus 1 im Überlinger Erlenweg und des Rosehofs in Deisendorf herrscht Hochbetrieb an diesem Samstag. Kinder und ihre Eltern backen gemeinsam mit den Betreuern des Vereins Rückenwind kleine Pizzen, die sie – wie in den Jahren zuvor – beim großen Überlinger Fasnachtsumzug an die Zuschauer verteilen werden. "Damit sie etwas Warmes auf die Hand bekommen, backen wir die Pizzettis heute nur vor, dann werden sie eingefroren und während des Umzugs im Pizzaofen fertig gebacken", erklärt Claudia Mayer, die bei Rückenwind Projekte mit den Jugendlichen betreut und die rechte Hand des Einrichtungsleiters Sebastian Paulsen ist. Während Mütter, Betreuer und Kinder in der heimeligen Stube des Rosehofes den Pizzateig kneten, werden in der Scheune nebenan Vorbereitungen getroffen, um den Ofen auf dem Umzugswagen zu befestigen, und die Kinder verkleiden Go-Karts im Rückenwind-Design.

Rückenwind ist fester Bestandteil des Überlinger Fasnachtsumzuges, den Zuschauern sind das Logo und die Truppe, die in blauen Umhängen und Masken durch die Straßen zieht, bekannt – und auch, dass es von diesem Verein die leckeren kleinen Pizzen gibt. Doch wer und was steckt eigentlich hinter "Rückenwind für Familien"? "Wir sind eine Einrichtung der Jugendhilfe" sagt Sebastian Paulsen, der seit 2001 selbige leitet, "Unsere Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche und deren Familien, die vorübergehend bei der Erziehung Unterstützung brauchen.

" Es komme in den "besten Familien" vor, dass die Lebensumstände oder persönliche Krisen die Eltern und Kinder in eine Sackgasse führen. "Wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht weiter in seiner Erziehungsaufgabe, kann man sich an das Jugendamt wenden", sagt Paulsen, "Die schätzen den Bedarf ein und haben einen Überblick, welche Maßnahmen geeignet sein können, um der Familie zu helfen."

Für manche ist das Modell Rückenwind die Rettung. Überforderte Eltern, gestresste oder orientierungslose Kinder finden hier erst einmal wieder Halt, Zeit und Hoffnung. Die Kinder gehen nach der Schule nicht nach Hause oder in den Hort, sondern in ihre Tagesgruppe an einem der sieben Standorte von Rückenwind, essen dort zu Mittag, machen die Hausaufgaben, nehmen an geplanten oder spontanen Freizeitaktivitäten teil. Nach einem gemeinsamen Vesper und einer Abschlussrunde gehen sie um 17 Uhr nach Hause. Das bringt den Kindern einen geregelten Tagesablauf mit einer klaren Aufgabenverteilung – denn Mithilfe in der Küche, in Projekten oder auf dem Hof ist selbstverständlich. Die Eltern können in dieser Zeit manchmal zum ersten Mal seit langem durchatmen.

"Wir sehen uns nicht als Eingreiftruppe oder so etwas", möchte Sebastian Paulsen verstanden wissen, "das Ziel ist immer, so wenig wie möglich aber so viel wie nötig zu tun. Und die Eltern wieder dafür fit zu machen, die Erziehung komplett selbst wieder in die Hand zu nehmen." Ein Kind, das Verhaltens- und Leistungsprobleme zeigt, sei meistens nur das Symptom einer instabilen Familienstruktur. Die Eltern wollen in der Situation etwas verändern, wissen aber in dem Moment nicht, was und wie. Dabei unterstützt Rückenwind. Wie also sieht die "Elternarbeit" aus? Zum einen können die Eltern jederzeit in die Tagesgruppen kommen, am Mittagessen teilnehmen, bei den Hausaufgaben helfen. "Manchmal bietet es sich an, dass sie erst einmal nicht mit dem eigenen, sondern mit einem anderen Kind die Hausaufgaben machen", sagt Claudia Mayer. Sie lernen Techniken und sammeln Ideen, mit denen die Kommunikation mit ihren Kindern verbessert wird. "Oft muss man sehr kleinschrittig arbeiten, um an die Kinder wieder heranzukommen, das zeigen wir den Eltern", sagt Paulsen. Dann gibt es 14-tägig Beratungsgespräche mit den Eltern, zehnmal pro Jahr treffen sich die Elterngruppen, dreimal pro Jahr ist Familientag.

Zwei Jahre, so ist es mit den Jugendämtern abgesprochen, sollten in aller Regel ausreichen, bis die Familien wieder komplett sich selbst überlassen werden können. "Das ist natürlich nicht bei allen sinnvoll. Wir bleiben immer im Gespräch, mit den Eltern, den Kindern, den Schulen und mit dem Jugendamt. Erst wenn wir wirklich sicher sind, dass es funktioniert, überlassen wir die Familien wieder sich selbst", sagt Sebastian Paulsen.

Recht auf Hilfe

Im Bundesrecht verankert ist das Recht auf Hilfe zur Erziehung (Paragraf 27 Sozialgesetzbuch VIII). Das muss man allerdings auch aktiv einfordern und beim zuständigen Jugendamt beantragen. Anspruch auf Hilfe zur Erziehung haben Eltern mit Sorgerechtsanspruch, wenn keine Erziehung gewährleistet ist, die dem Wohl ihres Kindes oder ihres Jugendlichen entspricht und wenn die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Der Verein Rückenwind hat sieben soziale Tagesgruppen mit insgesamt etwa 55 Kindern und Jugendlichen an verschiedenen Standorten zwischen Überlingen und Friedrichshafen. Bei der Aufnahme sind die Kinder zwischen sieben und 14 Jahren alt. Jede. Gruppe wird von zwei Mitarbeitern und einem Auszubildenden bzw. Praktikanten betreut. Die Mitarbeiter sind Jugend- und Heimerzieher, Arbeitserzieher, Sozialpädagogen und Heilpädagogen.

Standorte: tagesflexible Gruppen gibt es in Überlingen, Salem und Deggenhaustertal, Jugendwohnen in Überlingen, eine Wohngruppe in Owingen sowie soziale Gruppenarbeit in Friedrichshafen.

Das sagen Familien und Mitarbeiter

Janine Dellwo (33), pädagogische Mitarbeiterin am Standort Erlenhaus 2: "Hier wird nicht nur auf das Kind geschaut, sondern auf die ganze Familie. Es ist wichtig, dass man die Kinder und die Familie so weit bringt, dass sie wieder zusammenfinden. Wir gehen ohne Vorurteile auf die Kinder und ihre Familien zu, und nehmen sie und ihre Anliegen absolut ernst. Symptomatisch dafür ist, dass ich in den zwei Jahren, in denen ich hier bin, kein einziges Mal das Wort 'Problemkind' oder dergleichen gehört habe. Nicht selten bekommen wir Briefe und Anrufe von Eltern und Ehemaligen, die sich Jahre später bedanken wollen."

Taran Weber-Liel (11): "Ich bin vor den letzten Sommerferien zum ersten Mal in die Tagesgruppe gekommen. Es ist supergut hier! Ich kann hier so viel machen, es gibt viele Angebote. Ich habe irgendwie mehr Freiheiten als es zu Hause der Fall war, auf jeden Fall mehr Ruhe. Warum ich hier bin? Meine Mutter hat mir gesagt, ich hatte früher viel Streit mit meinem Bruder. Und ich weiß, dass es für meine Mama eine sehr anstrengende Zeit gab. Dann kamen wir zu Rückenwind. Ich glaube, das war aus dem Grund, dass wir lernen, besser miteinander klar zu kommen. Und es ist auf jeden Fall besser geworden."

Richard Baur (56), Gruppenleitung Rosehof und Elternberatung: "Ich betreue hier Kinder seit 22 Jahren. Die meisten der Eltern haben es zuhause schwer, mit ihrem Kind bestimmte Dinge zu tun – wie Hausaufgaben – oder die Kinder hören nicht auf sie. Viele Eltern fühlen sich überfordert. Dann unterstützen wir sie dabei. Im Mittelpunkt der Arbeit steht für mich dabei, die Eltern so gut es geht zu stärken, mit ihnen so zu arbeiten, dass sie noch mehr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten bekommen und wieder gerne mehr Verantwortung für ihr Kind übernehmen möchten."

Kathja Weber-Liel, Mutter von Taran Weber-Liel und Elternmentorin: "Unsere Familie wurde von mehreren Schicksalsschlägen aus dem Gleichgewicht gebracht. Ich habe vier Kinder, bin alleinerziehend. Als meine zwölfjährige Tochter an Leukämie erkrankte, war neben der Krankheit war für nichts anderes mehr Zeit. Die beiden Jungs liefen nebenher. Dann kam heraus, dass ich selbst auch chronisch erkrankt war. Bei den beiden ist einiges zu kurz gekommen, weil ich einfach am Ende meiner Kräfte war. Es ging ihnen nicht gut. Dann bekamen wir für beide Söhne einen Platz bei Rückenwind. Ab dem Moment ist unser Leben komplett anders geworden. Rückenwind ist für mich wie eine erweiterte Familie. Ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich mal was für mich tue."