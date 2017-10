Überlingen Veranstaltungen rund um Tango in Überlingen

Die Stuttgarter Trio Chamuyando Bajito spielt am 21. Oktober in der Waldorfschule, dazu liest Isabella Simonian aus ihrem Gedichtband "Tangospuren". Im Band zu sehen sind die Motive von Annette Gönner-Langendörfer, gemalt auf abgetanzten Dielenbrettern der Konstanzer Gebhardshalle.

Die Beinhaltung ist unverkennbar ein Tangoschritt. Sie im langen schwarzen Kleid, das Bein schaut aus dem Schlitz ihres Kleides hervor, ihre roten Pumps leuchten. Er im schwarzen Anzug. Ihre Körper eng umschlungen. Dieses ausdrucksstarke Motiv haben Isabella Simonian und Annette Gönner-Langendörfer als Titelbild für ihr Gedichtband "Tangospuren" ausgesucht. Der Tango verbindet die beiden. Die Lyrik stammt aus der Feder von Simonian. Doch als reinen Textband wollte sie ihre Gedichte nicht veröffentlichen. Durch eine glückliche Fügung entdeckte sie die Tangolatten von Gönner-Langendörfer.

Annette Gönner-Langendörfer malt Tangomotive auf den alten, abgetanzten Dielenbrettern der Konstanzer Gebhardshalle. Die Halle war der Treffpunkt der Tangoszene. Nur diese bemalten Bretter sind von ihr übrig. Szenen einer Milonga (Tango-Tanzabend) hat Gönner-Langendörfer darauf kunstvoll gemalt. "Tangolatten" nannte die Kunst- und Werkpädagogin ihr Projekt. "Eine Hommage an die vergangen Tage, die Gebhardshalle und all die damit verbunden Menschen", schreibt sie in ihrem Vorwort.

Simonian hat zu jedem ihrer Gedichte ein Tangobild bei gestellt. So treten ihre Gedichte mit der Malerei wie beim Tango in einen Dialog. Kurze intensive Gedichte, der Versuch, die persönlichen Emotionen beim Tango in Worte zu fassen. "Beim Tango ist alles Improvisation, im Einklang mit mir selbst, dem Gegenüber und der Musik", sagt sie. Das hinterlasse Spuren. Die Lyrikerin hat sich ganz dem Tango verschrieben. Sie begann damit im Jahr 2000. Bis dato hatte sie schon viele andere Tänze kennengelernt, aber keiner sollte so sein wie der Tango.

Der Tango entstand durch die Sehnsüchte der Menschen an den Häfen am Rio de la Plata in Argentinien und Uruguay. Gestrandete die einen, mit zerstobenen Hoffnungen und Träumen nach der erfolglosen Rückkehr aus dem Landesinneren. Auf der anderen Seite die Einwanderer: voller Hoffnung auf ein neues Leben und doch voller Sehnsucht nach der alten Heimat. Diese Menschen unterschiedlichster Kulturen und Sprachen trafen sich am Hafen. Hier fängt das Stuttgarter Trio Chamuyando Bajito (leise plaudernd) mit seinen Geschichten an. Für den kommenden Samstag hat es Simonian nach Überlingen eingeladen.

"Der Tango wurde am Ufer geboren. Und es ist im Hafen, wo das Lied 'Niebla del Riachuelo' heute zwischen den verlassenen Booten das Echo der Geschichten dieser Reisenden sucht", leitet Diego Barral, Sänger und literarischer Kopf des Trios, den Abend ein. Am Samstag treten sie in der Besetzung Diego Barral (Gesang), Gustavo Azamor (Gitarre und Gesang) und Mathias Kozinowski (Klarinette) auf. Als besonderen Gast haben sie Bandoneonisten Sebastián Franchino dabei. Das Bandoneon ist aus der Tangomusik nicht mehr wegzudenken. Benannt nach seinen Erfinder Heinrich Band aus Krefeld, kam das Handzuginstrument um 1900 nach Argentinien. In Europa fand es kaum eine musikalische Heimat.

Der Argentinier Barral ist der Schriftsteller des Musiktrios. Die literarischen Erzählungen verweben Barral und seine Mitstreiter mit Gesang und Musik zu einer faszinierenden Tango-Collage abseits der üblichen Klischees. "Die Menschen in den Anfängen des Tango kamen aus den unterschiedlichsten Kulturen und hatten keine gemeinsame Sprache", sagt Sprachpädagogin Simonian. "Die Sehnsucht nach Sprache erfüllten sie sich im Tango." Im zweiten Teil des Abends wird getanzt. DJ Thomas Langendörfer legt zur Milonga auf. Zudem spielen Chamuyando Bajito live zum Tangotanz auf.