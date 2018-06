Überlingen Ural-Kosaken-Chor gibt Gedenkkonzert für Ivan Rebroff

Ivan Rebroff kam oft an den Bodensee. Der Ural-Kosaken-Chor gibt am Mittwoch, 6. Juni, ein Gedenkkonzert für den Sänger, der vor zehn Jahren starb.

Pelzmütze, Vollbart und eine nahezu unendlich tiefe Stimme – so erinnern sich auch am Bodensee viele Konzertbesucher an Ivan Rebroff. "Er ging singend durch die Kirche, um seinen Zuhörern nahe zu sein", sagt der ehemalige Stadtrat Winfried Ritsch. "Ich habe ihn zweimal in der Birnau gesehen, das war einmalig." Auf die Konzerte in der Birnau habe er sich immer besonders gefreut. "Er genoss als Zugabe den Blick über den See", sagt Erika Raschewski, die 28 Jahre mit Rebroff befreundet war. Ein strenger Prior untersagte weitere Auftritte in der Barockbasilika. Rebroff wich in die Franziskanerkirche aus. "Da gab es auch einige Frauen, die sagten, das geht nicht in der Kirche, der singt ja Operette", sagt Ritsch, der die Konzerte betreute. Eine davon konnte er überzeugen, sich das Konzert anzuhören. "Sie hat mich nachher umarmt und gesagt: Ich bin Ihnen ja so dankbar!", sagt er. "Der Herrgott freut sich an allem, was gut dargeboten wird, der ist nicht so streng wie wir", ist er überzeugt.

Die Suche nach Ruhe hatte den Sänger vor mehr als 40 Jahren an den Bodensee verschlagen. "Er wollte Gewicht verlieren und sich erholen", sagt Raimund Wilhelmi, Leiter der Fastenklinik Buchinger Wilhelmi in Überlingen. "Fasten ist ein Prozess, der den ganzen Körper erfasst. Man lebt von seinen Reserven. Gerade Künstler schätzen das sehr. Sie kommen nach ein paar Tagen in einen besonderen Zustand, werden sehr kreativ." Als Rebroff zum ersten Mal in der Klinik war, verlor er auf einer Wanderung seine Wollmütze. "Er hat die Landschaft um Überlingen sehr geschätzt", sagt Wilhelmi. Der Maler und Nagelkünstler Günther Uecker war zur gleichen Zeit in der Klinik. "Ich hatte die beiden zum Kaffee bei mir, da stellte sich durch Zufall heraus, dass Uecker die Mütze gefunden hatte", erzählt er. Die beiden so verschiedenen Menschen hätten sich sofort verstanden.

Einmal konnte ihn Wilhelmi sogar zu einem Konzertabend in der Klinik bewegen. "Er hatte schon einen Fanclub hier auch beim Personal", sagt Wilhelmi. Rebroff sei ein Mensch ganz ohne Starallüren gewesen. "Er war sehr freundlich, sehr gesprächig und zugänglich. Er war einfach ein netter Mensch."

Den Russen gab Rebroff vor allem beruflich. Geboren in Spandau als Hans Rolf Rippert wuchs er in Belzig und Halle an der Saale auf. Dort erhielt er als Sopransolist im Stadt-Singechor der August-Hermann-Francke-Stiftung seine erste musikalische Ausbildung. Später studierte er Gesang, Klavier, Geige und Schauspiel in Hamburg, gewann 1958 den Deutschen Hochschulwettbewerb und 1960 den Internationalen Musikwettbewerb der ARD. Er sang mit dem Schwarzmeer- und dem Ural-Kosaken-Chor. Seinen Durchbruch erlebte er mit der Rolle des Milchmanns Tevje im Musical "Anatevka" in Paris, es folgten Opern, Spielfilme, Fernsehshows und jede Menge Live-Konzerte. 1986 erhielt er für seine Verdienste um die Völkerverständigung das Bundesverdienstkreuz. Er starb im Februar 2008. Sein letztes Konzert gab er am 6. Dezember in der Wiener Votivkirche, vor ausverkauftem Haus.

"Er war ein Weltstar mit einem großen Herzen", beschreibt ihn Erika Raschewski. "Er war intelligent, charmant, ein Genießer und er hatte oft einen Schabernack im Sinn." Die Freundschaft mit ihm habe sich nach einem ersten Konzertbesuch 1979 ganz langsam entwickelt. Das Ehepaar Raschewski lud den Sänger zum Segeln ein, beriet ihn beim Kauf seines Motorboots "Anatevka II" und half bei der Organisation der Konzerte am Bodensee. Sie erinnert sich an Rebroff als an einen treuen Freund – und an eine Stimme, die mit einem Umfang von viereinhalb Oktaven ins Guinness-Buch der Rekorde kam.

Die Idee einer Gedenktournee stammt von Dirk Koch-Gadow, der in den 80er Jahren Kirchenkonzerte mit Rebroff organisierte. "Die Kosakenchöre hatten sich aus Altersgründen in den 60er Jahren aufgelöst. Durch die Kirchenkonzerte mit Ivan Rebroff haben sie sich neu formiert", sagt er. Zehn Jahre arbeitete der Ural-Kosaken-Chor mit Rebroff zusammen. "Das wollen wir würdigen", sagt Koch-Gadow. Russische und ukrainische Kirchenlieder stehen auf dem Programm sowie Hits aus "Dr. Schiwago" und "Anatevka" und Melodien wie "Kalinka"und "Stenka Rasin". Die Konzerte finden in Kirchen statt, in denen Rebroff selbst aufgetreten ist. "Der Chor ist gut, ich freue mich sehr auf das Konzert", sagt Ritsch. Als Dank wartet auf den Chor in Überlingen eine Überraschung.