Überlingen Unicef-Aktion im Kindergarten Sankt Angelus: Pfandflaschen können Leben retten

Kelsey Basson trägt eine Unicef-Aktion für sauberes Wasser ins Kinderhaus St. Angelus. Sie vermittelt den Kindern auf spielerische Weise Sensibilität im Umgang mit dem Lebensmittel Wasser.

Wasser ist Leben. Diese Erkenntnis will die junge Südafrikanerin Kelsey Basson im Rahmen der Unicef-Kampagne "Wasser wirkt" den Jungen und Mädchen am Kinderhaus St. Angelus zu vermitteln. "Je früher sich Kinder mit dem Thema Umwelt auseinandersetzen, desto besser", sagt Basson, die seit zwei Jahren in Überlingen lebt, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ravensburger Büros des Uno-Kinderhilfswerks Unicef ist und mit Luca einen vierjährigen Sohn im städtischen Kindergarten hat. "In der Schule ist das oft Thema, im Kindergarten wird das nun zum ersten Mal gezielt angesprochen." Dass Wasser in der Sahara-Region Zentralafrikas oft knapp ist oder ganz fehlt, sei vielfach bekannt, sagt Kelsey Basson. Weniger bekannt sei allerdings, dass selbst in ihrer Heimat Südafrika im vergangenen Jahr extreme Trockenheit herrschte und das Öffnen des Wasserhahns oft vergeblich gewesen sei, berichtet die aus Port Elizabeth stammende Mutter von zwei kleinen Kindern. An Brunnen und Quellen hätten sich oft lange Schlangen gebildet.

Doch Kelsey Basson will nicht nur bei den Kindern das Bewusstsein für die Problematik stärken. Mit dem Sammeln von Pfandflaschen in einer großen Tonne will sie etwas Geld für aktuelle Unicef-Projekte zusammentragen. Ein persönliches Signal setzen will sie mit ihrer Teilnahme am "Lauf für sauberes Wasser" in Genf am 6. Mai (Harmony Genevy Marathon). Bis dahin läuft auch ihre Sammelaktion, bei der sie vom Abfallwirtschaftsamt des Bodenseekreises unterstützt wird. "Die Behörde hat mir eine neue Mülltonne dafür zur Verfügung gestellt", sagt Basson.

Das Kinderhaus hat nun alle Eltern aufgefordert, den Kindern ab und zu die leeren Pfandflaschen mitzugeben. Durch Informationen und Spenden für Wasserprogramme will Unicef Deutschland insgesamt 500 000 Kindern in sechs Ländern Zugang zu sauberem Trinkwasser verschaffen. "Schon mit 50 Cent kann Unicef zwei Familien mit 100 Wasserreinigungstabletten versorgen", sagt Kelsey Basson. Das ist der Gegenwert von zwei PET-Flaschen. "Ihr Pfand rettet Leben", appelliert Basson daher an die Eltern der Angelus-Kinder.