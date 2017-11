Überlingen Unbekannte Täter überfallen 76-Jährige und erbeuten Bargeld

Drei unbekannte Männer drängten die Frau zur Herausgabe des Geldes und verletzten sie dabei leicht. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Überfall in der Straße "Zum Brandbühl" am Freitag, gegen 18 Uhr, haben drei unbekannte Täter Bargeld erbeutet. Die Täter überwältigten eine 76-jährige Frau an ihrem Wohnhaus und forderten die Herausgabe des Geldes. Hierdurch erlitt die Frau leichte Verletzungen, schreibt die Polizei. Die drei Unbekannten waren laut Angaben der Polizei dunkel bekleidet.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Friedrichshafen zu melden: Telefon 0 75 41/70 10.