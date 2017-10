Überlingen Uferpark: Am Dienstag beginnt erneute Bombensuche

Uferpark: Am Dienstag beginnt erneute Bombensuche

Nachdem die Bombensuche 2015 ohne Fund blieb, beginnt nun im Bereich der ehemaligen Bahnhofstraße die Suche nach Blindgängern aus dem 2. Weltkrieg. Die Stadt hat einen Notfall- und Evakuierungsplan erarbeitet.

Nachdem der größte Teil des künftigen Landesgartenschaugeländes bereits 2015 auf Altlasten und Reste von Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg untersucht wurde, beginnt nun am morgigen Dienst die nächste elektromagnetische Kampfmittelsondierung im Bereich des Uferparks. Das teilt die Landesgartenschau GmbH mit. Betroffen sind zwei Flächen, die Anliegerstraße/Bahnhofstraße und der zweite Flachuferbereich im Osten des Parks, für den erheblich abgegraben werden muss. Diese Bereiche konnten vor zwei Jahren noch nicht auf Blindgänger untersucht werden, weil die ehemalige Bahnhofstraße noch genutzt wurde. "Außerdem muss die Straße asphaltfrei sein, was nun der Fall ist“, wird Roland Leitner, Geschäftsführer der LGS GmbH, in der Pressemitteilung zitiert. Zudem stand zu diesem Zeitpunkt noch die heftig umkämpfte Platanenallee.

Ziel der Sondierung ist die komplette Kampfmittelfreiheit der untersuchten Fläche. "Damit gehen wir über unseren Bauhorizont hinaus", sagt Leitner. "Wir gehen bei der Sondierung an manchen Stellen tiefer, selbst wenn die Baustelle das nicht erfordern würde." Die Untersuchungen sind Teil eines Gesamtkonzepts zum Umgang mit Altlasten und Kampfmittel, das im Laufe des Jahres 2014 erstellt wurde. Leitner: „Bei den unbekannten Materialien handelt es sich wohl in den meisten Fällen höchstwahrscheinlich um Metallschrott, der in Zeiten eines wenig sensiblen Umgangs mit Reststoffen dort abgelagert und ins Erdreich eingebracht wurde.

" Dennoch sei nach Sichtung und Auswertung aller Unterlagen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (Kbd) anzunehmen, dass im Plangebiet auch Sprengkörper oder einer von sechs 250 Kilogramm schweren Blindgängern mit chemischen Langzeitzündern liegen könnten.

Das städtische Ordnungsamt hat laut Mitteilung einen Notfall- und Evakuierungsplan für einen Umkreis von etwa 500 Metern rund um eine mögliche Fundstelle erstellt. "Der Stab für außergewöhnlich Ereignisse der Stadt Überlingen unter der Leitung von Bürgermeister Matthias Längin wird die betroffenen Bürger im Falle eines Fundes unverzüglich informieren", heißt es.