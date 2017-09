Überlingen Überlingerin hilft im mexikanischen Erdbebengebiet nahe am Epizentrum

Dinah Dreher lebt und arbeitet in Mexiko, in der Katastrophe gelten plötzlich ganz andere Aufgaben. Sie hilft und freut sich über finanzielle Hilfe aus der Heimat am Bodensee.

Als in Mexiko am vergangenen Dienstag die Erde bebte, gab Dinah Dreher gerade Deutschunterricht. Sie arbeitet in einer Sprachschule, der Zaloa Languages in San Andrés Cholula, Puebla. Nur etwa 40 Kilometer von ihr entfernt lag das Epizentrum. "Alle haben sofort die Schule verlassen und sich draußen auf der Straße an den Händen gehalten. Man hat Gebäude einstürzen hören, Leute auf die Straße rennen sehen, aber es herrschte keine Panik."

So beschreibt die 26-jährige Überlingerin das schwere Erdbeben von vergangener Woche. Über Whats-App informierte sie ihre Eltern, ihr Vater ist der Fraktionssprecher der Freien Wähler im Überlinger Gemeinderat, Robert Dreher. Natürlich hatte er Angst um seine Tochter, als er vom Beben erfuhr. Er ist aber auch stolz auf sie, weil sie aus der Not heraus dort zupackt, wo Hilfe nun dringend nötig ist.

Obwohl das Epizentrum sehr nahe ist, hielten sich die Schäden in Cholula im Vergleich etwa zu Mexiko Stadt in Grenzen. Dinah Dreher: "Vor allem die Kirchtürme und die Altstadt von San Pedro Cholula ist stark betroffen. Auch das Wahrzeichnen, La Iglesia de Nuestra Señora de los Remedios auf der berühmten Pyramide von Cholula, ist beschädigt worden." Cholula ist eine Stadt, die an die Hauptstadt Puebla des Bundesstaat Puebla angrenzt. Hier leben auf der einen Seite alteingesessene, mexikanische Familien und auf der anderen Seite viele junge Leute aus der ganzen Welt, da es hier eine große Universität, die UDLAP, gibt, wie Dreher beschreibt. Die meisten Einwohner gehören zur Mittelklasse bis gehobener Mittelklasse an.

"Als es nicht mehr bebte, versuchten alle, Kontakt zu ihren Familien und Freunden aufzunehmen. Es herrschte Verwirrung, warum keine Warnsirenen hörbar gewesen waren. Menschen weinten und nahmen sich in die Arme." Die Freunde und Kollegen in Cholula und Puebla hatten alle Glück. "Uns ist nichts passiert", beschreibt Dreher. Allerdings sei die Stadt Jojutla Morelos, die Heimatstadt einer Freundin und Kollegin, sehr schwer getroffen worden. "Schulen, Häuser, Kirchen und so weiter sind komplett zerstört und erst seit Mittwochabend ist diese Gegend wieder zugänglich. Auch die Dörfer im Umfeld sind schwer zerstört."

Für die 26-Jährige war klar, dass sie ihr Glück zu Hilfe im Unglück ummünzen würde. "Besonders viele Dörfer sind noch immer unzugänglich oder erst seit heute zugänglich", schrieb sie in einer E-Mail am Freitag. Dreher: "Die Politik ist unorganisiert. Die Solidarität ist sehr hoch, jedoch muss man alle Sachspenden als Spenden kennzeichnen, da es leider Menschen gibt, die diese Lage ausnutzen, um Produkte weiterzuverkaufen." Sie und ihre Freunde würden sich nun auf Gebiete konzentrieren, die in den mexikanischen und internationalen Medien vernachlässigt würden. Nach der medizinischen Erstversorgung benötige man nun vor allem Medikamente und Werkzeuge – und dafür Geld.

Wie kann man in so einer Situation helfen, wo anfangen? Nayeli Mulato, eine Freundin aus Mexiko, habe lange Zeit in der nationalen Sicherheit gearbeitet, teilt Dinah Dreher mit. Nayeli Mulato habe deswegen viele Erfahrungen und Kontakte, die jetzt sehr nützlich sind. Gemeinsam mit Schülern und Lehrern der Sprachschule, Externen sowie anderen spontan gebildeten Hilfsgruppen sammeln sie Hilfsgüter wie Essen, Kleidung, Medikamente, Babysachen und helfen dabei, Leute in die betroffenen Regionen zu schicken. "Wir leisten auch körperliche Unterstützung wie Steine aus dem Weg räumen. Wir versuchen auch durch den Kontakt in den betroffenen Orten herauszufinden, wo noch Hilfe benötigt wird und vor allem auch, welche Hilfe benötigt wird, da es sehr chaotisch zugeht und es an jeglicher Organisation seitens der Politik fehlt. Zudem haben wir ein Spendenkonto eingerichtet."

Wir hätten gerne noch mehr von Dinah Dreher zur aktuellen Situation erfahren, doch eine E-Mail-Anfrage von Freitag blieb bislang unbeantwortet. Am Samstag bebte in Mexiko die Erde erneut.

Sie möchten helfen? Informationen gibt es auf der unter anderem von Dinah Dreher betreuten Internetseite www.helpmexico.mipropia.com