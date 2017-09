Überlingen Überlinger Wahlleiter seit Monaten im Einsatz

Der Wahltag beginnt für Wahlleiter Michael Moser und seine Stellvertreterin Madeleine Schaub um 7 Uhr. 17 176 Wahlberechtigte sind am Sonntag in Überlingen aufgerufen, ihre Stimme bei der Bundestagswahl abzugeben.

Für die meisten beginnt die Bundestagswahl am 24. September. Für Wahlleiter Michael Moser und Stellvertreterin Madeleine Schaub endet morgen hingegen ein Großteil ihrer Aufgaben. Sie arbeiten seit Wochen und Monaten auf den großen Tag hin.

Eine wichtige Tätigkeit im Vorfeld der Wahl ist die Rekrutierung und Einteilung der Wahlhelfer. "Teilweise sind es städtische Mitarbeiter, die sich in ihren Abteilungen zusammentun und ein Team stellen", sagt Moser. Es gebe aber auch viele Bürger der Stadt Überlingen, die sich bereit erklärten zu helfen. Bei der Bundestagswahl ist es Moser zufolge wichtig, alle Teile der Bevölkerung abzubilden. "Deshalb versuchen wir, einen Querschnitt der Gesellschaft zu akquirieren. Von Jungen, Alten bis hin zu neu Zugezogenen oder frisch Eingebürgerten sollte alles dabei sein." Im Moment sehe es im Großen und Ganzen zwar gut aus, jedoch müsse man in Zukunft verstärkt versuchen, vor allem junge Menschen für die Arbeit zu begeistern, erklärt Moser, der die Wahlleitung in Überlingen bereits vor 14 Jahren übernommen hat.

Um 7 Uhr starten die beiden Verantwortlichen am Wahltag im Rathaus. Dann laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. "Wir hoffen, dass das Telefon in der ersten Stunde nicht klingelt", sagt Moser. Das würde bedeuten, dass die beiden ordentlich ins Schwitzen kämen, weil zum Beispiel ein Wahlhelfer krank ist oder etwas in den Lokalen fehlt. Für den Notfall haben sie immer den Hausmeister des Rathauses als Ersatzmann in der Hinterhand, der für einen Kollegen einspringen könnte.

Wenn diese Anspannung um 8 Uhr vorbei ist, machen sich Moser und Schaub auf den Weg zu den Wahllokalen. Dabei kommen einige Kilometer zusammen. Sie fahren gemeinsam rund 100 Kilometer und sind über drei Stunden unterwegs. "Wir schauen nach dem Rechten, bedanken uns bei den ehrenamtlichen Wahlhelfern und übergeben ihnen das Erfrischungsgeld", sagt Moser. Bei der Landtagswahl vor zwei Jahren war Madeleine Schaub bereits Mitglied im Wahlteam. "Die Arbeitsäblaufe der Bundestags- und Landtagswahl unterscheiden sich fast nur in der Stimmenauszählung. Die Wahl des Oberbürgermeisters ist eine ganz andere Hausnummer", sagt Moser. Der Weg zum fertigen Stimmzettel sei aufwändiger, weil das Amt viel in Eigenregie arbeite. Moser und Schaub müssen sich beispielsweise nicht nur um die Stellenausschreibung kümmern, sondern auch die Stimmzettel anfertigen und für den Druck freigeben. Bei der Bundestagswahl gibt es hingegen einheitliche Stimmzettel für den Wahlkreis.

Dieses Jahr kommt Überlingen auf 17 176 Wahlberechtigte, die von 8 bis 18 Uhr in 20 Urnenwahlbezirken ihr Kreuzchen machen können. Wer vergessen hat, seinen Wahlbrief bei der Post einzureichen, dem bleibt noch eine letzte Chance: Bis Sonntag, 18 Uhr, können Wähler den rosa Brief in den Briefkasten am Torhaus werfen. Eine Veränderung zu früher sei, dass es heute wesentlich mehr Briefwähler gebe, erklärt Schaub. "Als ich hier anfing, hatten wir zwei Briefwahlbezirke für rund 2000 Wähler. Jetzt sind wir bei sechs Bezirken und rund 5000 Briefwählern angekommen. " Das sei ein deutlich höherer Arbeitsaufwand, weil das Wahlamt alle zurückgeschickten Wahlbenachrichtigungen bearbeiten müsse, sagt Michael Moser. Der Wahlleiter appelliert deshalb an die Überlinger: "Nicht einmal ein Drittel hat die Briefwahl online beantragt, obwohl wir auf der Wahlbenachrichtigung darauf hinweisen." 2021 haben die Wähler die nächste Gelegenheit, das digitale Angebot auszuprobieren.

Erfrischungsgeld

Die Wahlhelfer werden für ihre Arbeit entlohnt. Dafür wurde ein sogenanntes Erfrischungsgeld eingeführt, dessen Höhe von jeder Gemeinde selbst festgelegt wird. Bundesweit gibt es große Unterschiede. Laut einer Studie des Finanzdienstleisters Vexcash erhalten Briefwahlhelfer 35 Euro und Urnenwahlhelfer 40 Euro. Überlingen liegt mit 55 Euro deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Augsburger zahlen das meiste Erfrischungsgeld. Sie entlohnen die Arbeit der Wahlhelfer mit 100 Euro. Nürnberg und Münster halten sich an den Mindestsatz von 25 Euro. Insgesamt sind die Gemeinden in Süddeutschland großzügiger als die Städte und Kommunen im Norden.

