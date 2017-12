Überlingen Überlinger Stadtkapelle und Jugendkapelle treffen im Jahreskonzert den Geschmack des Publikums

Stadtmusikdirektor Ralf Ochs ist mit der Leistung seiner Kapellen zufrieden.

Ein musikalisches Feuerwerk abgebrannt haben die Stadtkapelle und die Jugendkapelle 1 bei ihren viel beklatschten, unter dem Motto „Sound of Music“ stehenden Jahreskonzerte im Kursaal. Musikdirektor Ralf Ochs war es gelungen, den musikalischen Geschmack des Publikums und die Interessen seiner Musikerinnen und Musiker mit einem anspruchsvollen und ausgewogenen Repertoire zu vereinen. Aufgelockert wurden die Aufführungen durch die vermittelnden Worte von Janina Belke und Katharina Kitt (Jugendkapelle) zur vorgetragenen Musikliteratur und zu den einzelnen Komponisten.

Mit der „Intrada Eroica“ des jungen belgischen Komponisten Bert Appermont stimmte die „Juka I“ ihr Publikum auf den „Sound of Music“ ein: Aufgrund der Fanfarenelemente und der lyrischen Passagen eignete sie sich perfekt als Eröffnungsstück. Wilde, energiegeladene Themen wechselten sich mit lyrischen, triumphalen und geheimnisvollen Melodien in „The Legend of Maracaibo“ ab, bevor das „Serenity“ ein Bild der Ruhe und des Friedens vermittelte. Und mit „El Cumbanchero“ setzten die Nachwuchsmusiker einen schwungvollen Schlusspunkt unter ihr Programm: Ein musikalisches Fest der heißen Rhythmen, "rasant, temperamentvoll und voller Leidenschaft", wie es Katharina Kit ausdrückte. Ohne ihre Zugabe „Dschungle fantasy“ durften die Jungen die Bühne nicht verlassen.

Im zweiten Konzertteil gab die Stadtkapelle einen Einblick in die internationale Welt der Musik, nahm ihr Publikum mit in die nahe Zukunft der Stadt. "Auf zu neuen Ufern in Überlingen, auf zu neuen Klängen mit der Stadtkapelle“, so die Moderatorin. Mit "Overture for a great City“ präsentierte die Kapelle ein Stück, das durch seine zahlreichen gegensätzlichen Stimmungs- und Tempiwechsel „nicht passender für unser Überlingen sein könnte“. Und in „Sound of music“ verführte sie gekonnt in die facettenreiche Welt der Musik. Janina Belke: „Lassen Sie uns auch weiterhin gemeinsam auf zu neuen Klängen gehen.“ Eine Zugabe – „Hallelujah" von Leonard Cohen – war obligatorisch. Lang anhaltender Applaus war Ausdruck größter Anerkennung an die beiden Kapellen und deren wochenlange Probentätigkeit, bevor Vorsitzender Ulrich Bäumler mit Dankesworten den Schlusspunkt setzte.