Überlingen Überlinger Hip-Hop-Tänzer treten bei Weltmeisterschaft an

Linda und Fabio Kikaj aus Überlingen konnten sich bei der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Glasgow beweisen. Für einen der vorderen Plätze reichte es zwar nicht, aber sie freuten sich schon über die Teilnahme.

Linda und Fabio Kikaj von der Musical-Pop-Dance-Academy der Musicalschule Bodensee haben sich bei der Hip-Hop-Weltmeisterschaft in Glasgow mit 50 weiteren Duos gemessen. Die Tanzelite aus der ganzen Welt habe sich in Schottland getroffen, teilt die Musicalschule in einem Pressetext mit. Jedes einzelne Duo habe versucht, sich in seiner Kategorie gegen seine Konkurrenten zu behaupten.

Für Linda und Fabio Kikaj bedeutete dies, sich auf der Bühne gleichzeitig gegen 14 weitere starke Teams durchzusetzen und beim Tanzen die Aufmerksamkeit der Jury auf sich zu ziehen. Die Duos tanzten jeweils ihre Routine zu vorher unbekannter Musik. "Vorab kennt man nur die Beats per Minute, also die Geschwindigkeit, die die Musik haben wird und kann sich so auf die Meisterschaft vorbereiten", schreibt die Musicalschule. Drei Wertungsrichter standen vorne am Bühnenrand und schrieben die Startnummern, die sie in der nächsten Runde sehen wollten, in ihre Notizhefte.

Das tanzende Geschwisterpaar trainiert fast täglich an der Musical-Pop-Dance-Academy in Überlingen. Mit ihrer Routine seien Linda und Fabio Kikaj top auf den Wettbewerb vorbereitet gewesen. "Trotzdem war die Konkurrenz bei ihrer ersten WM-Teilnahme doch zu stark und die beiden konnten nicht ins Finale und somit unter die Top 7 der Welt einziehen", berichtet die Musicalschule. Die beiden Überlinger Tänzer haben die Hip-Hop-Weltmeisterschaft für sich dennoch als Erfolg verbucht. Voller Stolz berichten sie von der erbrachten Leistung.

„Nichtsdestotrotz sind wir unter den Top 50 Hip-Hop-Duos der Welt. Mit unserer eigenen Choreografie durften wir in die Weltspitze der Hip-Hop-Tänzer und haben einen Werbespot für den Nike-Store-Glasgow gedreht", wird Linda Kikaj in der Pressemitteilung zitiert. Der Laden war auf die hippen deutschen Kunden aufmerksam geworden.

Schnuppertag

Wer das Duo Linda und Fabio Kikaj live erleben möchte, kann diesen Sonntag, 17. September, zum Schnuppertag der Musical-Pop-Dance-Academy, Hägerstraße 12, in Überlingen kommen. Die beiden werden als Lehrer und Tänzer dabei sein. Ihre Choreografie von der Hip-Hop-Weltmeisterschaft zeigen sie um 14.50, 15.50 und 19.50 Uhr. Geöffnet ist die Musicalschule von 10 bis 20 Uhr. Eingeladen sind alle, die gerne singen, tanzen und schauspielern. Linda und Fabio Kikaj besuchen die Musicalschule seit sechs Jahren als Schüler. Als Lehrerin startete Linda Kikaj mit 13 Jahren. Ihr Bruder beginnt dieses Jahr mit dem Unterrichten. Weitere Informationen im Internet: www.musicalschule-bodensee.de.