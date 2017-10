Überlingen Überlinger Herbst mit viel Programm

Beim verkaufsoffenen Sonntag in Überlingen am 29. Oktober wartet ein großes Programm auf die Besucher. Ein Genießermarkt und eine Oldtimerschau sind von 11 bis 18 Uhr zu sehen, die Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Die zwölfte Gesundheitsmesse im Kursaal wird von Fachvorträgen begleitet.

Überlingen – Das neue Konzept, das den verkaufsoffenen Sonntag im Herbst erstmals 2014 charakterisierte und auf viel Zustimmung stieß, kommt auch dieses Mal zur Geltung. Unter dem schon bewährten Motto Überlinger Herbst richtet der Wirtschaftsverbund Überlingen (WVÜ) am 29. Oktober, 12 bis 17 Uhr, seinen zweiten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr aus.

Rund 140 Geschäfte in der Innenstadt und an einigen anderen Stellen werden Trends der Herbst- und Wintersaison zeigen sowie Sonderaktionen präsentieren. Neben den Einkaufsstraßen werden auch Hofstatt, Landungsplatz und Münsterplatz einbezogen: Hier findet das Rahmenprogramm statt. Organisator ist erneut Markus Dufner vom MCD Sportmarketing.

Beim Genießermarkt auf der Hofstatt stellen sich regionale Anbieter von 11 bis 18 Uhr unter dem Motto „Probieren, Kosten und Genießen“ vor. Eröffnet wird der Markt mit einem Konzert des Gesang- und Musikvereins Nußdorf. Eine Oldtimershow soll Besucher auf den Landungsplatz und in die Franziskanerstraße locken. Wer möchte, darf hier seinen Oldtimer, das heißt sein mindestens 30 Jahre altes Auto präsentieren. Mehrere Ausfahrten sind geplant. Die jüngsten Besucher können sich auf ein Kinderprogramm auf dem Münsterplatz freuen: So sind Mitmachaktionen wie Kürbisschnitzen, malen, basteln und Ponyreiten vorgesehen.

Bewährt hat sich seit Jahren, die Innenstadt für den Verkehr zu sperren: Neben der Münsterstraße gilt das auch für die Franziskaner-, die Christoph- und die Marktstraße. Parkmöglichkeiten gibt es an jeder Einfahrt zur Kernstadt in den Parkhäusern Stadtmitte (Wiestorstraße), Parkhaus Post (Mühlenstraße) und Parkhaus West (Christophstraße), aber auch am Schulzentrum. Vom Park-and-Ride-Parkplatz am Krankenhaus verkehrt der Stadtbus der Linie 4 im 15-Minuten-Takt in die Innenstadt.

Von der anderen Seeseite lässt sich Überlingen ebenfalls gut erreichen: Das Pendelschiff Wallhausen-Überlingen fährt ab 12.12 Uhr stündlich zum Landungsplatz beziehungsweise jeweils 30 Minuten später zurück auf die andere Seeseite, nach Wallhausen.

Parallel zum Überlinger Herbst findet vor und im Kursaal von 11 bis 18 Uhr die zwölfte Gesundheitsmesse statt. Diese Messe hat längst einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt. Präsentiert wird ein Mix aus den Bereichen Medizin, Pharmazie, Sport, Wellness, Ernährung, Umwelt, Kosmetik sowie Naturheilkunde. Begleitet wird die Messe von einem Vortragsprogramm im evangelischen Gemeindesaal. Zahlreiche Referenten werden auf neue Entwicklungen und Trends im Gesundheitssektor eingehen. Der Eintritt zu der Messe, die auch schon am Samstag von 13 bis 18 Uhr stattfindet, ist frei.

Zeitplan

11 Uhr: Start Überlinger Herbst

11 Uhr: Musikalische Eröffnung des Genießermarkts durch die Musikkapelle Nußdorf

11 Uhr: Start der Oldtimer-Rundfahrten (Landungsplatz)

12 Uhr: Öffnung der Geschäfte

17 Uhr: Schließung der Geschäfte

18 Uhr: Ende Überlinger Herbst

Livemusik mit Jumbo und Tommy an verschiedenen Plätzen der Stadt, diverse Aktionen und Inhouse-Modeschauen der Händler, Kinderprogramm