Überlingen Überlinger Grünflächenchef Geiger zu Eisbahn-Standort: Kastanien werden auf jeden Fall verschont

Der künftige Standort der Eisbahn war erneut Thema im Bauausschuss. Während Betreiber Weigelt behaupt, er kenne bereits die Lösung, erteilt Grünflächenamtsleiter Rolf Geiger dem Aufbau unter den alten Rosskastanien eine Absage.

Wohin mit der Eisbahn? Die derzeit hitzig diskutierte Frage stellte auch Roland Biniossek (Linke) jetzt wieder in der Sitzung des Bauausschusses. Eine Antwort blieb Baubürgermeister Matthias Längin notgedrungen schuldig. „Ich teile zwar die Ansicht von OB Zeitler, dass die Standortvergabe eigentlich Sache der laufenden Verwaltung wäre“, betonte er. Doch werde man das Thema auf Wunsch des Rats in den Gremien behandeln.

Der ebenfalls am Tisch sitzende Stadtrat und Eisbahnbetreiber Reinhard Weigelt konnte allerdings nicht an sich halten und gab auf Biniosseks Frage zu Protokoll: „Ich weiß es!“ Mehr sagte Weigelt nicht. Zumindest einen Platz, wo die Eisbahn nicht installiert werden soll, kennt Grünflächenchef Rolf Geiger. „Dort, wo die Kastanien am Chantillyplatz stehen, wird es auf jeden Fall keine Eisbahn geben“, erklärte Geiger auf Nachfrage und gab damit zugleich Entwarnung für alle besorgten Baumschützer.