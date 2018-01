Überlingen Überlinger Feuerwehr muss brennenden Dachstuhl abdecken

Ursache für Feuer in der Silvesternacht in Ernatsreute ist noch unklar.

Der einzige ernsterne Zwischenfall über den Jahreswechsel ereignete sich im Überlinger Teilort Ernatsreute. Beim Brand des Dachstuhls einer Garage zog sich ein Bewohner des betroffenen Anwesens eine leichte Rachuchgasvergiftung zu. Wie die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mitteilt, wurde sie nur wenige Stunden nach dem Jahreswechsel zum ersten Mal im Jahr 2018 alarmiert. Anrufer meldeten der Rettungsleitstelle gegen 2.30 Uhr ein Garagenbrand in dem zu Lippertsreute gehörenden Ortsteil Ernatsreute. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Einsatzort sei bereits dichter Rauch aus dem Dachstock der Doppelgarage sowie dem direkt angrenzenden Geräteschuppen auf der rückwärtigen Gebäudeseite gequollen. Das Feuer habe gedroht, sich massiv auf das ebenfalls angrenzende Wohnhaus auszubreiten. Dank der schnellen Alarmierung der Feuerwehr und eines umgehend eingeleiteten Löschangriffs mit mehreren Trupps unter Atemschutz, teilt die Wehr mit, habe sie den Brand aber rasch löschen können. So konnte das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Den Bewohnern des Hauses gelangt es noch vor Eintreffen der Feuerwehr, die beiden in der Garage geparkten Autos herauszufahren, so dass diese unversehrt blieben. Bei der Rettungsaktion und ersten Löschversuchen zog sich jedoch einer der Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst noch am Einsatzort notärztlich erstversorgt. Zur weiteren Untersuchung wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Um den Brand vollständig löschen zu können, mussten mit Hilfe der Drehleiter Teile des Daches abgedeckt werden. Die Polizei hat erste Ermittlungen zu Brandursache noch in der Nacht aufgenommen. Insgesamt war die Feuerwehr Überlingen unter der Leitung des Kommandanten Heiko Ackel mit mehreren Fahrzeugen und den Einsatzabteilungen Lippertsreute, Bambergen und Stadt im Einsatz. Angaben zur Höhe des Schadens und zur Ursache machte die Polizei noch keine.