Überlingen Überlinger Eisbahn eröffnet und erlebt ersten Ansturm

Glitzerndes Paradies auf dem Landungsplatz: Die Kunsteisbahn "ÜB on Ice" ist wieder in Betrieb. Das glatte Vergnügen steht bis zum 7. Januar.

Glitzerndes Eis, gut gelaunte Gäste und dazu am gestrigen Sonntag auch noch strahlender Sonnenschein: „Üb on Ice“ am Landungsplatz ist wieder da! Hochbetrieb herrschte insbesondere gestern auf der Kunsteislaufbahn, die am Tag zuvor offiziell ihrer Bestimmung übergegen worden ist. Bis Sonntag, 7. Januar, haben Schlittschuhfans hier zum neunten Mal die Möglichkeit, ihrem Hobby nachzugehen. Neben dem sportlichen Vergnügen ist vor allem für viele Musikveranstaltungen gesorgt.

Organisator und Betreiber Reinhard A. Weigelt zeigte sich zufrieden mit dem Start der mobilen Eislaufbahn. Während der offiziellen Eröffnung machte er auf Neuerungen aufmerksam, demzufolge es jetzt drei rauchfreie Zonen gibt: Zum einen in der beheizten Lounge, in der freitags und samstags verschiedene DJs Scheiben mit unterschiedlichen Musikstilen auflegen. Zum anderen in dem von Hardy Wanke betriebenen "Eisstadl", in der bereits am Samstagabend so gut wie kein Platz mehr zu ergattern war. Rauchverbot herrscht aber auch vor dem dieses Jahr vergrößerten Umkleidebereich. „Ich möchte nicht, dass die Kinder im Nikotin stehen, deswegen gibt es hier auch keine Aschenbecher“, so Weigelt.

Zur von den GuggeVamps musikalisch umrahmten Eröffnung sagte OB Jan Zeitler, "ÜB on Ice" fände am schönsten Platz der Stadt Überlingen statt. "Und in der schönsten Stadt am Bodensee“, fügte er hinzu. Zeitler erkannte, dass die Eisbahn an den ersten beiden Tagen bereits sehr gut angekommen worden sei. „Sie ist ein Highlight und gehört zu unserer Stadt“, sagte er. Für die kommenden 51 Tage wünschte er dem Betreiber viel Erfolg und den Gästen fröhliche Stunden auf dem Eis. „Viel Spaß beim Schlittschuhlaufen und beim Treffen in Überlingen am Bodensee, der Stadt am See.“

Als Höhepunkt gilt wieder einmal die „SW See Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen“, die zum neunten Mal ausgerichtet wird und bei der der aktuelle Stadtmeister „Team Knauer 2“ auf seine Gegner wartet. Die Vorrundenspiele beginnen am Montag, 11. Dezember, das Finale ist für Mittwoch, 20. Dezember, angesetzt. Veranstaltet wird das Spektakel wieder vom Stadtwerk am See in Kooperation mit der Sparkasse Bodensee. Bis zum Samstag hatten sich bereits 127 von möglichen 128 Mannschaften angemeldet. „Eine fehlt noch, aber die kriegen wie auch noch. Dann haben wir wieder das größte Eisstockturnier in Süddeutschland“, freute sich Weigelt. Zeitler merkte an, dass sich auch zwei Teams aus dem Rathaus angemeldet hätten, auch die LGS GmbH sei mit zwei Mannschaften dabei. Man werde eventuell noch ein Trainingslager einlegen und dann auch versuchen, beim Eisstockschießen nicht die Greth zu treffen, merkte der OB augenzwinkernd an.

In Bezug auf die im kommenden Jahr anstehenden Umbauarbeiten auf dem Landungsplatz sagte Weigelt in Richtung des OB: „Ich möchte mit Ihnen noch mehrere Eröffnungen der Eisbahn machen. Und zwar hier! Meine Damen und Herren, es ist Ihre Eisbahn. Ich hoffe, Sie denken daran, dass man sich auch mal für sie einsetzen muss.“