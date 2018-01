Überlingen Überlinger CDU will Bürgerstammtisch einrichten

In Überlingen soll es künftig einen regelmäßigen Bürgerstammtisch geben. Dazu will die CDU einladen.

Überlingen (hpw) Das Ohr am Bürger und Wähler zu haben, kann in der Kommunalpolitik nie schaden. Noch intensiver mit den Überlingern ins Gespräch kommen will der CDU-Ortsverein daher künftig bei einem regelmäßigen Bürgerstammtisch. Das kündigte Vorsitzender Alexander Bruns jetzt beim Neujahrs-Ochsengeschwätz im Bräustüble an und nannte mit dem 8. März um 19 Uhr auch schon den Termin für die Premiere im "Weinstein". Bruns verspricht sich davon eine Bereicherung, bei der die Bürger "mit CDU-Gemeinderäten, Mitgliedern und Gästen diskutieren, streiten und sich wieder vertragen, aber ab und zu auch herzhaft lachen können."

Das Neujahrs-Ochsengeschwätz, zu dem 40 Interessierte ins Bräustüble gekommen waren, war schon mal eine gute Fingerübung. Denn nach dem aktuellen Ausblick von Fraktionssprecher Günter Hornstein auf die großen städtischen Vorhaben des Jahres 2018 und der nahen Zukunft brachten die Zuhörer ihre Probleme und Sorgen deutlich zu Gehör. Wobei wie so oft der Verkehr und der Verkehrslärm, das Parken und Parkplätze aus verschiedenen Blickwinkeln mehrfach zur Sprache kamen.

Gut vertreten waren die Bewohner des Augustinums, die ihre Interessen deutlich formulierten und sich zur Dämpfung des Lärms die Wiedereinführung von Tempo 30 am Auerbuckel beziehungsweise die Erweiterung einer Tempo-30-Zone auf die ganze Kernstadt wünschten. Von heute auf morgen sei ohne Vorankündigung "das Nachtfahrverbot aufgehoben" worden. Die Situation sei in der Tat unbefriedigend, erklärte Günter Hornstein und sicherte die Unterstützung des Anliegens zu. Allerdings habe das Regierungspräsidium einige Anordnungen der Verwaltung und einige politischen Entscheidungen "wieder kassiert".

Ulrich Huther erinnerte zwar an die Wurzeln des Konflikts und die bewusste Standortentscheidung, dennoch bekräftige Günter Hornstein, weiter nach Verbesserungen der Situation suchen zu wollen.

Auf die Parkproblematik in der St.-Johann-Straße wies Nora Graf hin, geradezu dramatisch sei dies während der Umleitungsphase gewesen. Bisweilen habe hier regelrecht "Krieg" geherrscht, wenn Eltern ihre Kinder von der Schule abholten. Überhaupt sorgten sich Anwohner vor der Parksituation auf dem künftigen Campus schon nach dem Bau der Sporthallen. Über den schlechten Service auf der Bodenseegürtelbahn klagte Ancilla Starosta. Bei diesem Angebot sei der gewünschte Umstieg nicht verlockend. Peter Geissele zeigte sich verärgert über eine "Ungleichbehandlung" durch die Verwaltung bei der Durchsetzung der Altstadtsatzung.