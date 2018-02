Überlingen Überlingens bunte Zukunft zeigt sich beim närrischen Umzug der Kindergärten

Die dreijährigen Kindernarreneltern Moritz und Otto aus dem Angelus-Kindergarten führten den Zug der Kindergärten durch die Innenstadt an. Schmotziger Donnerstag, das ist Ausnahmezustand in Überlingen.

Für viele Überlinger zählt er zu den ersten Erinnerungen überhaupt, wenn sie an Fastnacht und ihre Kindheit denken: der Umzug der Kindergärten durch die Stadt. Er brennt sich ins kollektive Gedächtnis einer ganzen Generation als buntes, lautes, fröhliches Ereignis ein.

Angeführt wurde die Schar der fantasievoll gekleideten Kinder und ihrer Eltern am Schmotzigen Donnerstag von den dreijährigen Kindernarreneltern Moritz Ehninger (Kindernarrenmutter) und Otto Kaloyan. Moritz‘ Mutter Susanne Ehninger berichtete, dass ihr Sohn seit drei Monaten diesem Ereignis entgegenfiebere und den Narrenschunkler kräftig geübt habe, um für den großen Tag vorbereitet zu sein. Ottos Eltern, die vor vier Jahren von Georgien nach Deutschland übersiedelten und viel Gefallen an der Überlinger Fastnacht finden, standen strahlend auf der Hofstatt, als ihr Sohn von Narrenvater Thomas Pross auf den Arm genommen und hochgehoben wurde.

Wenn jemandem beim Warten am Straßenrand kalt gewesen sein sollte, dann änderte sich das, als die Seegumper in ihrem neuen Outfit, der Spielmanns- und Fanfarenzug der Feuerwehr unter Führung von Tobias Mezger oder eine der anderen Musikgruppen zum Tanzen in die Hörner bliesen.

Fantasievoll füllten die Kindergärten verschiedene Motti aus. Als Paradiesvögel zog der Kindergarten Sankt Angelus los. Als vier Jahreszeiten der Susokindergarten. Der Waldorfkindergarten verkleidete sich nach der Liedzeile Alle meine Entchen. Das Kinderhaus Montessori wandelte ihren Namen in MONDessori um und selbst durchs Weltall. Der Kindergarten Nesselwangen stellte das Dschungelbuch nach. Das Bonhoeffer Kinderhaus das Leben im Wald. Und das Kinderhaus Burgberg zeigte Ritterburgen und Drachenfeuer.