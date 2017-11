Überlingen Überlingens OB Jan Zeitler liest das Dschungelbuch

Der bundesweite Vorlesetag lockt Kinder in die Stadtbücherei, wo der OB ihnen Rudyard Kipling näher bringt.

In ganz Deutschland wurde am Freitag fleißig vorgelesen und zugehört. Im Rahmen des 14. bundesweiten Vorlesetages lasen zahlreiche Bücherfreunde und Prominente aus ihren Lieblingsbüchern vor. In die Überlinger Stadtbücherei kamen rund 20 Kinder in Begleitung ihrer Eltern, um sich von Oberbürgermeister Jan Zeitler das "Dschungelbuch" von Rudyard Kipling vorlesen zu lassen. Im Anschluss an die etwa halbstündige Lesung hatten die Kinder die Möglichkeit, mit der Kinder- und Jugendbibliothekarin Sabrina Böhringer Tiermasken der Charaktere aus dem Dschungelbuch zu basteln.

Die Vorleser, 2016 waren es bereits 135 000, teilen das Ziel, den Kindern Lesekompetenz zu vermitteln und ihnen im weiteren Sinne damit Bildungschancen zu eröffnen. So auch OB Zeitler, der sich aus der Kreisverbandsversammlung der Bürgermeister vorzeitig verabschiedete, um zu lesen. "Das ist für mich ein wichtiger Termin. Ich möchte darauf aufmerksam machen, wie bedeutsam Lesen ist." Ihm sei Literatur und Sprache generell sehr wichtig, er lege auch bei seinen Mitarbeitern Wert darauf. "Wenn ich mich da einbringen kann und jungen Menschen das Lesen näherbringen kann, dann nutze ich die Gelegenheit natürlich." Jan Zeitler selbst las in seiner Jugend übrigens sämtliche Burg Schreckenstein-Bücher und die Werke von Enid Blyton, erzählt er. Heute, als OB, lese er vor allem Drucksachen und Beschlussvorlagen, sagt er: "Aber ich bemühe mich, jeden Monat auch ein gutes Buch zu lesen."

Jonathan und Moritz, beide 5, sind sich einig: Das Zuhören hat Spaß gemacht. Und sie haben dabei nicht nur den Oberbürgermeister von Überlingen kennen gelernt, sondern auch das Dschungelbuch.