Überlingen Überlingens Gesundheitsmesse ist eine feste Größe

Das Interesse am bunten Angebotsmix im Kursaal war auch bei der zwölften Auflage der Messe ungebrochen.

Das Thema Gesundheit ist aktueller und vielfältiger denn je. Deutlich wurde dies bei der zweitägigen zwölften Überlinger Gesundheitsmesse, die bei Besuchern aus der ganzen Region auf großes Interesse stieß. Schon bevor alle Aussteller ihren Aufbau abgeschlossen hatten, drängten sich die Neugierigen in den Kursaal. "Die Mischung aus Angeboten und Informationen von Schulmedizin und Naturheilkunde spricht viele an", betont Jürgen Jankowiak vom Veranstalter Kur- und Touristik Überlingen: "Das Konzept hat sich bewährt." Dies beweise auch die weitgehenden Kontinuität bei den Ausstellern, unter denen einige neue Teilnehmer allerdings auch immer wieder Akzente setzen.

Probeliegen auf einer Matratze, Blutzucker- und Herz-Kreislauf-Tests oder neue Zahnreinigungshilfen – die Besucher hatten allerhand zu tun und zu testen. Darunter natürliche Mittel wie die Lichtwurzel vom Andreashof und vielfältige Nahrungsergänzungsmittel mit Enzymen und Spurenelementen. Robert und Marlene Mohrs sind eigens wegen der Messe aus Wehr bei Bad Säckingen angereist und tauschen ihre Erfahrungen mit Birgit Acker aus, die in Meersburg Extrakte aus Dinkel-, Gersten- und Weizengras herstellt, die den Stoffwechsel "entschlacken und entsäuern" helfen sollen. In Billafingen hat sich erst vor kurzem Wilfried Obel niedergelassen, der als Neuling vertreten war und in seiner "Biopraxis" neue Nahrungsergänzungsmittel entwickelt – "auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse aus dem Bereich der Vitalstoffversorgung".

Selbst Fliegengitter und Staubsauger fallen unter die Rubrik Gesundheit, wenn sie vor Allergenen wie Pollen oder Hausstaub schützen. Ganz individuelle Lösungen mit Kratzgitter und Klappen für Katzen bietet Werner Klumpp aus Rottenburg an, der zum zweiten Mal aus der Messe vertreten war. Doch auch lokale Gesundheitseinrichtungen wie das Helios Spital, die Birkle- oder die Kurpark-Klinik präsentieren sich. Einige Besucher waren gekommen, um sich ein paar wohltuende Massageeinheiten zu holen. Auf großes Interesse stößt Jahr für Jahr auch das Vortragsprogramm, das parallel zur Messe im Pfarrsaal der Evangelischen Kirchengemeinde stattfand.