Überlingen Überlingen schafft Platz für junge Pflegebedürftige in einem neuen Pflegeheim

Die Stadt Überlingen baut auf einem Nachbargrundstück zum Helios-Spital ein neues Pflegezentrum. 123 Pflegeplätze sind insgesamt geplant, darunter Plätze für junge Pflegebedürftige zwischen 25 und 60 Jahren. Der Neubau bietet am alten Standort Sankt Ulrich der Stadt die Chance, ihr soziales Profil zu schärfen.

2019 muss die Stadt mit dem Bau eines neuen Pflegeheims beginnen. Hintergrund ist die Heimbauverordnung Baden-Württemberg, die es ab September 2019 verbietet, Pflegebedürftigen in Doppelzimmern unterzubringen. Demnach könnte die Stadt, beziehungsweise ihr Spitalfonds, das Pflegeheim Sankt Ulrich ab diesem Stichtag nicht mehr nutzen. Ihr wird aber eine Übergangsfrist gewährt, wenn sie bis zum Stichtag 2019 den Baubeginn für ein neues Haus nachweisen kann. Das setzt nun die Stadt einerseits unter einen gewissen Zeitdruck. Andererseits eröffnen sich ihr Chancen, gerade auch am alten Standort Sankt Ulrich, in aussichtsreicher Lage mit Blick auf den Bodensee, sich zu entwickeln.

Bereits im Oktober fasste der Stiftungsrat – identisch mit dem Gemeinderat – den Grundsatzbeschluss zum Bau eines neuen Pflegezentrums am Standort Südlich Härlen. In der letzten Sitzung vor Weihnachten gab das Gremium die Richtung vor, in die nun geplant werden soll. Demnach ist der Bau von 123 Einzelzimmern in Wohngruppen von maximal 15 Personen vorgesehen. Die Investitionskosten, die aus Mitteln des Spital- und Spendenfonds bestritten werden, lagen nach ersten Berechnungen bei 15 Millionen netto, wie Kämmerer Stefan Krause sagte. Nach Hochrechnungen unter Berücksichtigung des Baukostenindex und nach einem Vergleich mit einem anderen Pflegeheim in müsse man mit rund 20 Millionen Euro brutto rechnen.

Was wird neu sein im neuen Pflegezentrum am Härlen? Wolfgang Schaub, Wirtschaftsleiter im Spendenfonds, arbeitete ein Konzept aus, das drei Mängel beheben soll: Erstens soll das Angebot an Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen ausgebaut werden, wofür es im Bodenseekreis grundsätzlich einen Markt gebe, wie Schaub sagte. Zweitens sollen Plätze für junge Pflegebedürftige geschaffen werden, für die es bundesweit bislang einen Mangel gebe. Drittens soll es für stark demente und verwirrte Bewohner mit einem Drang zum Weglaufen eine "beschützende Abteilung" geben – ein Angebot, das in den offenen Pflegeeinrichtungen der Stadt bisher nicht gemacht werden konnte, wie Schaub den Stiftungsräten erklärte. Den Bau von Hospizplätzen befürworte er dagegen nicht, sagte Schaub auf Nachfrage von Roland Biniossek. Vielmehr strebe er an, die Mitarbeiter in der Altenhilfe in der Palliativpflege weiter fortzubilden und gegebenenfalls eine Kooperation mit dem Krankenhaus auszubauen. "Ein Hospiz hat einen anderen Ansatz, ich vertrete die stationäre Pflege." Außerdem funktioniere die Zusammenarbeit mit dem ambulanten Hospizdienst "einwandfrei", betonte Schaub.

Wollen tatsächlich alle Patienten in Einzelzimmern untergebracht werden? Wie Schaub aus der Praxis heraus weiß, ist das nicht der Fall. Es gebe immer wieder Bewohner, die sich wohler fühlen, wenn eine andere Person bei ihnen im Zimmer schläft. Wie er im Gespräch mit dem SÜDKURIER sagte, registriere es deshalb aufmerksam, dass die oben benannte Heimbauverordnung "aufgeweicht" werde. Demnach sei es möglich, Zimmer mit Schiebewänden zu konstruieren, die bei Bedarf aufgeschoben werden können. Auch im neuen Pflegezentrum am Härlen werde man diese Möglichkeit vorsehen.

Schaub, der seiner Pensionierung entgegensieht, sich nach eigenen Worten aber darüber freut, am Neubau konzeptionell noch mitwirken zu dürfen, rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. "Sportlich betrachtet, könnten wir Ende 2020, Anfang 2021 in das neue Haus einziehen." Wie hoch das Heimentgelt im neuen Haus ausfällt, also der Beitrag, den der Pflegende, beziehungsweise seine Angehörigen zu zahlen haben, könne heute noch nicht gesagt werden. Erst wenn der Betrieb läuft, könne eine verlässliche Abrechnung erstellt werden. Einen Teil der Kosten übernimmt die Pflegekasse. Über dessen Höhe verhandelt die Einrichtung zu einem späteren Zeitpunkt unter anderem mit der AOK als der in diesem Prozess federführenden Pflegekasse. Wie Schaub sagte, habe die AOK das Konzept, zu dem jetzt auch der Stiftungsrat Ja sagte, gutgeheißen.

Stiftungsrat Ulf Janicke verwies darauf, dass bei allen Überlegungen der Stiftungszweck nicht verloren gehen dürfe, nämlich auf Bedürfnisse in der Bevölkerung einzugehen, die nicht ohne weiteres von anderen Einrichtungen abgedeckt werden. Zeitler antwortete, dass diese Sorge unbegründet sei. Gerade am alten Standort Sankt Ulrich könne die Stadt ihr soziales Profil schärfen. Zeitler selbst formlierte Ideen, wonach hier Wohnen zu bezahlbaren Preisen denkbar sei. Doch mache man sich über das Sankt Ulrich erst konkret Gedanken, "wenn wir mit dem neuen Pflegezentrum in Bau sind".