Überlingen Überlingen bekommt ein dynamisches Parkleitsystem

Fast 350 000 Euro lässt sich die Stadt ein dynamisches Parkleitsystem kosten, das die Autofahrer auf freie Stellplätze in den Parkhäusern lotsen und ihnen und der Innenstadt damit unnötigen Suchverkehr ersparen soll.

Als Patentlösung und erste Voraussetzung für eine wirksame Verkehrsberuhigung war es von vielen Befürwortern seit vielen Jahren gefordert worden. Die Umsetzung des Vorhabens war mehrfach verschoben worden, zuletzt wegen eines aktuellen Zuschussprogramms. Daraus darf die Stadt nun mit einer Förderung von 63 500 Euro rechnen. Erst nach der Förderzusage konnte die Ausschreibung vorgenommen werden.

Der Gemeinderat beschloss nun die Vergabe des Auftrags für 346.279 Euro an die Firma Swarco Traffic Systems aus Gaggenau. Ein zweiter Anbieter war nahezu doppelt so teuer. Die beauftragte Firma hatte noch eine alternative, etwas günstigere Ausführung angeboten, die über das Mobilfunknetz läuft. Davon riet Helmut Köberlein vom Tiefbauamt allerdings ab. Zum einen seien hier die laufenden Kosten höher, sodass diese Lösung langfristig teurer komme. Zum anderen sei das Mobilfunknetz möglicherweise nicht immer so stabil wie der mobile Landfunkdienst, über den das System arbeite.

Das Parkleitsystem sieht insgesamt vier dynamische Anzeigen vor, zwölf statische Wegweiser und an den Ausfahrten der Bundesstraße sieben so genannte „Prismenwender“, die unterschiedliche touristische Ziele als Orientierung anzeigen können. An diesen Stellen waren dynamische Anzeigen verkehrsrechtlich untersagt worden. Roland Biniossek (Linke) und Reinhard Weigelt (FDP) wollten geprüft wissen, ob man nicht auch Motorradfahrern einen separaten Hinweis geben könnte. Doch Köberlein sah hier keine Möglichkeit. Dagegen sei das System auch App-tauglich, erklärte er auf Nachfrage von Ulf Janicke (LBU/Grüne). Während die große Mehrheit die Vergabe befürwortete, kam die bei diesem Thema schon gewohnte Gegenstimme von Stadtrat Oswald Burger (SPD). Das ganze Parkleitsystem sei „nutzlos“, da sich mehr als 95 Prozent der Autofahrer nicht danach richteten. Zudem sei es „eine Katastrophe für das Stadtbild“.