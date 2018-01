Überlingen Überingens Fasnet in farbigen Bildern von Fridolin Mandausch

Narrenvater Thoma Pross stellt den Maler anlässlich einer Ausstellung in der Gunzoburg mit 43 wunderbar bunten und lebendigen Werken vor.

Überlingen – „Unsere Fasnet“ lautet der Titel der neuen Ausstellung des Internationalen Bodensee Clubs (IBC), die am Sonntag in der Galerie Gunzoburg eröffnet worden ist. Nahezu siebzig Besucher begrüßte die Pressereferentin des IBC, Silvia Jungmann, zur Vernissage. „In diesem Jahr musste es die Fasnet sein“, sagte sie. Wer könnte zu diesem Thema Besseres beisteuern als Fridolin Mandausch? Er ist mit der Fasnacht in Überlingen aufgewachsen, hat nach seinem Studium als Vermessungsingenieur in Freiburg, Überlingen und Friedrichshafen bis zur Pensionierung gearbeitet und dabei immer Zeit gefunden, seinem Hobby als leidenschaftlicher Maler der Überlinger Fasnet nachzugehen. Seine Bilder und sein Malstil sind unverkennbar. Seit 1988 ist er auch der Narrenbuchschreiber und in dieser Aufgabe Nachfolger von Victor Mezger. Der Narrenrat Fridolin Mandausch gehörte damit dem Kreis von ausgezeichneten Künstlern an, so wie Kunstrestaurator Victor Mezger, Fotograf Siegfried Lauterwasser, Bildhauer Werner Gürtner, Bühnenbildner Siegfried Engelmann sowie Stückeschreiber und Aquarellmaler Egon Pfau.

43 Bilder aus seinem umfangreichen Gesamtwerk von über 800 Bildern, meist im Format von 30x40 oder 50x60, hat er für die Ausstellung ausgesucht. Aufgewachsen im Stadtteil "Dorf" hat seine erste Ausstellung in der Gunzoburg eine besondere Bedeutung für ihn, denn in seiner Jugend war dieses damals heruntergekommene Haus für die Jungen eine verwunschene Draculaburg und ein Abenteuerspielplatz.

Fridolin Mandausch freute sich, dass zur Eröffnung die Narreneltern Wolfgang Lechner und Thomas Pross und viele Freunde der Fasnet gekommen sind, besonders aber, dass Thomas Pross eine sehr einfühlende Laudatio auf ihn hielt. Pross stellte in Mandauschs Arbeitsstil die bewundernswerte Detailtreue und Präzision heraus, die an die alten Meister von Dürer bis Caravaggio erinnern. Zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit habe er noch mit Wasserfarbe gearbeitet, dann in Tempera und heute meist in Öl an zwei Bildern gleichzeitig wegen der erforderlichen Trocknungszeiten. Die meisten Bilder hat er nach eigener Aussagen zwischen 19 Uhr und Mitternacht gemalt. In seiner Gründlichkeit brauchte er pro Bild im Durchschnitt fünfzig bis achtzig Stunden, was etwa vier Wochen in Anspruch nahm. Er sei kein Maler des schnellen Strichs, sagte Pross. Menschen, Gesichter und Häuser haben in der Gesamtkomposition seiner Bilder ihren ausgetüftelten Platz. An Farbe sparte er nicht, alle Bilder sind vollflächig farbig. Der Narrenvater Pross weiß, dass es keine zwei gleiche Hänselekappen in der Farbfolge gibt. Mandauschs Hänsele, Hunderte an der Zahl, erkennt man aber an der gleichen Farbfolge. Wenn es um die Fasnet geht, ist Fridolin Mandausch immer hilfsbereit und produktiv. Er hat Motive für Fahnen, Plakate und Narrenorden geschaffen und seit Jahren baut und bemalt er die Kulissen für den närrischen Frauenkaffee, dessen Logo mit dem Frauenhut auf dem Münsterturm von ihm stammt. Seine Bilder sehen auf den ersten Blick vielleicht naiv aus, doch beim genauen Hinschauen erkennt man den hintergründigen Humor. Thomas Pross bringt es auf den Punkt: „Fridolin Mandauschs Hauptmotiv sind Menschen, die etwas tun, die im Brauchtum an der Fasnet unterwegs sind und die in einer Kulisse mit Häusern und dem Münsterturm verortet sind“.

Künstler und Ausstellung