Überlingen Über das Aushandeln eines Neustarts: SPD Überlingen diskutiert mit Generalsekretärin

Luisa Boos hat die Hauptversammlung der SPD Überlingen besucht. Von der Landes-Generalsekretärin forderten die SPDler konkrete Aussagen, wie die Erneuerung der Partei geschehen soll.

Landauf, landab: Die SPD hat sich der Erneuerung verschrieben. Nach Ex-SPD-Chef Martin Schulz und der Bundestagswahl ist vor der Kommunalwahl 2019. Mitten drin stecken die Politiker inzwischen in der anfänglich strikt abgelehnten Großen Koalition mit der CDU/CSU. Die SPD will sich neu positionieren. So war auch bei der Hauptversammlung der SPD Überlingen im Hotel Ochsen viel von sollen und möchten die Rede. Luisa Boos, Generalsekretärin der Landes-SPD, versuchte in ihrem Vortrag, zum einen die Enttäuschung der Bundestagswahl 2017 aufzufangen, zum anderen auf den viel geforderten Neustart einzustimmen. "Aufhören, kleine Schräubchen zu drehen, sondern dicke Bretter bohren" lautete eine ihrer Aussagen.

Langfristige Perspektiven sollen sich eröffnen. Pflegevollversicherung und Kindergrundsicherung waren zwei der Stichworte. Für gemeinsame Absicherung und Demokratie in Europa, gegen Rechtspopulismus, wirtschaftliche Ungleichheit und politische Konflikte. Die Überlinger Genossen bekamen den vollen bundes- und landespolitischen Rundumschlag, mit einem Exkurs in die Europäische Union. Die nötige Inventur der SPD soll nun mithilfe der Kreisverbände und Ortsvereine geleistet werden. Boos verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die Lokalen bei der Erarbeitung von Inhalten unterstützend tätig werden, sich vielleicht für die Arbeitsgruppen im Landesverband engagieren. Dort werden Themen erarbeitet. Erste Ergebnisse soll es im Sommer geben. Die wiederum werden im November zu Beschlüssen führen, wie künftig zusammengearbeitet wird. So lautet jedenfalls der Plan der Landes-SPD, die Impulse in Richtung Bundesregierung senden will. Per Definition lösen Impulse eine Bewegung bei anderen aus. Doch Enthusiasmus wollte sich bei der Hauptversammlung zunächst nicht so recht bei den 23 Mitgliedern einstellen.

Die lokalen SPDler ringen in Kreistagen und Gemeinderäten schon aktiv um ihre Themen – wie etwa zuletzt um die Ablehnung der Wiedereinführung der Altkennzeichen ÜB und TT. Oberbürgermeister Jan Zeitler drückte im Hotel Ochsen erneut sein Bedauern über die Entscheidung aus und kündigte an, sich 2019 um einen Sitz im Kreistag zu bemühen. Zu gegebener Zeit würde er dann auch die Altkennzeichen wieder auf den Tisch bringen, gab er an. Dieter Stauber, Kreisrat und Vorsitzender der SPD Bodenseekreis, hatte als einer von zwei SPD-Kreisräten gegen die Wiedereinführung gestimmt. "Mir ist klar, dass ich an diesem Ort nicht dafür gefeiert werde", sagte Stauber, der die Hauptversammlung leitete.

Von Generalsekretärin Luisa Boos forderten die Überlinger derweil viel konkretere Aussagen. "Die Glaubwürdigkeit der Partei fehlt. Wollen, möchten: Wie packen wir es an?", fragte einer der Genossen. Die Art, Politik zu machen, soll sich nach Boos' Angaben ändern. "Wir wollen nicht für, sondern mit den Bürgern Politik machen", erklärte sie. Die Bürger sollen über die SPD wirkungsmächtig werden – zum Beispiel Eltern, die für mehr Betreuungsplätze protestieren. Boos sieht Wege, die Bürger in solchen Situationen mit Handlungsstrategien zu unterstützen. Wie genau? Das soll sich in der Projektarbeit klären. Erste Ansätze hat es laut der Politikerin schon im frühen Wahlkampf gegeben. Für das Konzept, das eine Agentur mit den Aktiven vor Ort ausarbeiten wird, bat Boos nicht nur um ideelle, sondern auch um finanzielle Unterstützung. Das wollte manchem Überlinger SPDler im Gegensatz zu den Maultaschen und Schnitzeln gar nicht schmecken. "Ausgerechnet uns in der Diaspora um Geld zu bitten", sagte Udo Pursche, stellvertretender Vorsitzender der SPD Überlingen. Boos beschwichtigte und versprach, dass das groß angelegte Projekt die Überlinger erreichen wird. Erneuerung beginne auch ein Stück weit von unten, sagte Boos. Und: Sie freue sich darauf, mit den Mitgliedern ins Handeln zu kommen. Geplant ist – neben der Erneuerung – eine frühe Tür-zu-Tür-Kampagne. Erste Materialien sollen bereits nach Ostern vorliegen. Schulungen im Hinblick auf die Kommunalwahl 2019 werden organisiert. Gemeinderatsmitglied Oswald Burger lobte den "grundsätzlich richtigen Ansatz", dass das Soziale im Zentrum steht und die Inventur der Strukturen anzugehen. Die Form von Politik, mit dem Präsidiumstisch vorne: "Ob das noch die richtige Form ist, ist wirklich zu bezweifeln", fügte er jedoch hinzu.

