Überlingen Trendwende beim städtischen Haushalt

Erstmals seit Einführung der Doppik weist der Haushalt der Stadt Überlingen für das kommende Jahr positives ordentliches Ergebnis aus. Dazu leisten die Konjunktur und Steuereinnahmen ihren Beitrag. Größere Investitionen sind der Schulcampus, Straßenbau und die Landesgartenschau.

Überlingen – Der Haushalt ist unter Dach und Fach, die Zahlen können sich vor dem Hintergrund der Herausforderungen sehen lassen und positive Rückmeldungen haben sich Oberbürgermeister Jan Zeitler und Kämmerer Stefan Krause beim Regierungspräsidium schon abgeholt. Der Gemeinderat hatte daher guten Grund, den Etat mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von knapp 594 000 Euro und Investitionen von 20,7 Millionen Euro einstimmig zu verabschieden. Steuererhöhungen sind keine vorgesehen, lediglich an einigen Gebührenschrauben dreht die Stadt.

"Die Grundlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert", räumte Zeitler in seiner Bewertung ein. Die Steuerschätzung sage Rekordeinnahmen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer voraus. Auch die Haushaltskonsolidierung trägt aus Zeitlers Sicht zu der positiven Entwicklung bei. Auf der Bremse stehe die Verwaltung bei den Personalkosten, neue Stellen würden nicht geschaffen. "Überschwänglicher Jubel" sei dennoch nicht angesagt angesichts des Sanierungsstaus in der Infrastruktur, wie Schulen oder Feuerwehr. Das Regierungspräsidium habe angeregt, "den Campus möglicherweise mit insgesamt elf Zügen zu planen". Mit dem von ihm selbst vorgeschlagenen Innovationsfonds Überlingen, der 200 000 Euro ausweist, will Zeitler ein Instrument bereitstellen, um bei Bedarf kleinere Maßnahmen flexibel und schnell umsetzen zu können.

Die Zielsetzung des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) beschrieb Ulf Janicke (LBU/Grüne) mit einem Zitat des Gemeindetags: "Der Gemeinderat soll sich auf die strategische Steuerung der Verwaltung insbesondere durch Vorgabe von Leistungszielen und eines Ressourcenrahmens im Haushaltsplan konzentrieren und Details des Vollzugs weitgehend der Verwaltung überlassen." Dies stelle das Gremium vor ein Dilemma, da sich gerade die Bürger für einzelne Objekte interessierten – wie die Toilette am Landungsplatz, die Kindergartengebühr oder das Haus an der Krummebergstraße. Ihnen hierüber Rechenschaft ablegen zu können, sei wichtig. Ebenso wichtig sei es, so Janicke, "die Überlinger Bürgerschaft bei all den Projekten und Entscheidungen aktiv mitzunehmen".

Viele Gründe zur Freude sah Günter Hornstein (CDU) beim Blick auf den Haushalt. Nicht nur, dass er so früh beschlossen werde und bald bewirtschaftet werden könne. Erstmals seit Langem sei kein "strukturelles Defizit" vorhanden, ohne dass der "befürchtete Kahlschlag" bei freiwilligen Aufgaben erforderlich gewesen sei, sagte Hornstein. Wichtige Ziele seien mit dem Pflegezentrum und dem Projekt der Baugenossenschaft in Angriff genommen. Allerdings könne dies nur der Anfang zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sein. Geboten seien auch Maßnahmen gegen die Leerstände in der Innenstadt.

Positiv wertete Lothar Thum (ÜfA/FWV), dass der Haushalt 2018 noch ohne weitere Kreditaufnahme auskomme. Um auf Kurs zu bleiben, dürfe es allerdings keine weiteren Freiwilligkeitsleistungen geben. Denn mit einer Verschuldung von rund 30 Millionen Euro am Ende des Planungszeitraums sei eine "Deadline" erreicht. Um die Bugwelle an Investitionen zügig abzubauen, plädiere seine Fraktion für eine Vergabe von Aufgaben nach außen. Thum forderte zur Entlastung des Wohnungsmarkts weiteren Geschosswohnungsbau an der Rauensteinstraße sowie – damit sprach er eine höchst kontroverse Frage an – eine baldige Bebauung der Wiese unterhalb St. Leonhard.

Künftig vielleicht mit Doppelhaushalten zu arbeiten, brachte Oswald Burger (SPD) in die Debatte ein. Zwar hätten die Fraktionen Anregungen machen können, die teils auch Eingang gefunden hätten. Dennoch regte Burger an, haushaltsrelevante Projekte nicht nur im Kulturausschuss im Vorfeld zu besprechen, sondern dies im Sinne größerer Transparenz auch bei Bau- und Verkehrsangelegenheiten in den anderen Ausschüssen zu tun. Bemerkenswert nannte es der SPD-Stadtrat, dass keine Stellenmehrung vorgesehen sei. Nicht übersehen dürfe man allerdings, dass manche Mitarbeiter der Verwaltung sehr stark belastet seien. Darauf gelte es gegebenenfalls zu reagieren.

Auf die Notwendigkeit von Rücklagen für den Unterhalt wies Raimund Wilhelmi (FDP) besonders hin: "Sonst sehen diese Neubauten bald so aus wie leider viele städtische Gebäude." Wichtig und richtig nannte er die Bremse bei den Personalkosten, denn sie fielen auch an, wenn man einmal knapp bei Kasse sei. Auf der anderen Seite gelte es mutig in die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Stadt zu investieren.

Dazu passte auch der Wunsch von Roland Biniossek (Linke), das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) aus der Schublade zu holen. "Dieses Papier muss leben", sagte er und nannte Perspektiven für das Kramer-Gelände und Schloss Rauenstein als konkrete Punkte. Die Entwicklung des Haushalts müsse durch Ausbau des Gewerbes verstetigt werden. Für seinen Antrag, dem Alpenverein einen Zuschuss von 300 000 Euro zur Boulderhalle zu gewähren und dies über eine Anhebung der Zweitwohnungssteuer auszugleichen, fand Biniossek keine Fürsprecher und blieb allein.

Zahlen und Haushaltswesen

Der Ergebnishaushalt weist bei Erträgen von 67,5 Millionen Euro ein positives Ergebnis von knapp 594 000 Euro auf. Die größten Einnahmen kommen aus Einkommensteuer (13,8 Millionen), Gewerbesteuer (11 Millionen), Grundsteuer (5,5 Millionen) und Umsatzsteuer (2,1 Millionen). Wichtigste Investitionen in Bauvorhaben sind im Finanzhaushalt der Schulcampus (2,2 Millionen), Straßenbau Weierhalde, B 31 und Stadtring (1,9 Millionen), Erschließung Gewerbegebiet (1,6 Millionen), Uferpromenade (1,35 Millionen) und Pflanzenhaus (1,05 Millionen). Als Investitionsfördermaßnahme läuft der Zuschuss an die Landesgartenschau mit 3,6 Millionen Euro, wobei 50 Prozent vom Land kommen. Ohne Kreditaufnahme 2018 steigt die Verschuldung nach aktueller Planung von 18,2 auf 30,6 Millionen Euro im Jahr 2021.

Die Tatsache, dass die Stadt 2013 auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt hatte, schien bislang oft Klotz am Bein. Mit der Umstellung auf die Doppik war eine Gliederung in verschiedene Profitcenter verbunden, aber auch die Verpflichtung, für jede Investition die Abschreibung der neuen Werte auszuweisen, um eine Generationengerechtigkeit zu erreichen. Dies erschwerte allerdings einen Ausgleich des Haushalts und dessen Genehmigungsfähigkeit nach dem neuen Recht. Überlingen steht kurz vor dem Abschluss des Prozesses. Ab 2020 ist dieses Vorgehen verpflichtend für die Kommunen in Baden-Württemberg.