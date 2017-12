Überlingen Tödlicher Unfall: Das erste Jahr ohne Julia

Am Nikolaustag 2016 starb Julia bei einem Unfall bei Owingen. Die Mutter zweier Kinder hatte beim Abbiegen einen herannahenden Kieslaster übersehen. Das Jahr erlebten ihre Eltern, die sich um die beiden Kinder ihrer verstorbenen alleinerziehenden Tochter kümmern, zwischen Schock und Trauer. Jetzt wandten sie sich bewusst an die Öffentlichkeit, um allen Menschen zu danken, die ihnen in diesem ersten Jahr mit Spenden, Hilfe und Anteilnahme zur Seite standen.

Der Nikolaus hatte vergangenes Jahr für den fünfjährigen Robin und die dreijährige Milnea ein Polizeiauto und einen Krankenwagen dabei. Regina war glücklich, für ihre beiden Enkelkinder noch die letzten Spielzeugautos bekommen zu haben. „Ausgerechnet Polizeiauto und Krankenwagen...“ Regina ringt um Fassung, als sie vom 6. Dezember des vergangenen Jahres erzählt. Denn ein paar Kilometer weiter spielte sich zur selben Zeit ein Drama ab.

Der voll beladene vierachsige Kieslaster brachte es auf 32 Tonnen Gesamtgewicht. Es war 13.30 Uhr. Auf der L 195 bei Owingen bei der Abfahrt zum Golfplatz bog plötzlich direkt vor dem Laster ein blauer Volvo auf die Landstraße ein. Reflexartig versuchte der Lastwagenfahrer noch auszuweichen, die Kollision war trotz Vollbremsung unvermeidbar: Der Kieslaster traf den Volvo zwischen Vorderachse und Fahrerkabine.

Gina und Kay wohnen direkt an der Unfallstelle. Sie hatten das Bremsen und den Zusammenstoß unmittelbar mitbekommen. Sie eilten zu Hilfe, befreiten die Fahrerin aus dem völlig zerstörten Volvo. Eine Krankenschwester leistete professionell Erste Hilfe. Doch Julia starb in den Armen von Gina.

Robin und Milnea spielten mit ihrem neuen Polizeiauto und dem Krankenwagen, als es an der Tür klingelte. Regina stand zwei Polizisten gegenüber. Während sich die Polizistin um die beiden Kinder kümmerte, erfuhr Regina, dass ihre Tochter Julia nicht mehr lebt.

Knapp 200 Menschen nahmen an der Trauerfeier teil, durch eine Wolkenlücke schien ein Sonnenstrahl auf das Bild von Julia. Das alles gab Trost und Hoffnung. Robin suchte später den Baum aus, an dem seine Mutter im Friedwald ihre letzte Ruhe fand. Und für eine Gedenkfeier wurde die Unfallstelle später nochmals abgesperrt: Mehrere hundert Lichter brannten, Blumen schmückten die Kreuzung, jemand hatte ein Bild von Julia aufgestellt. „Die Feier war ganz wichtig für alle Beteiligten“, sagt Jörg, der Vater von Julia.

„Gigantisch, zu was man fähig ist.“ Regina und Jörg sprechen von einer emotionalen Höchstleistung, die sie seit dem Unfall meistern müssen: „Es sind 1000 Dinge passiert, das kann man sich gar nicht vorstellen.“ Sie stehen immer noch förmlich unter Schock, nur so können sie das Ganze aushalten. „Je mehr Zeit vergeht, desto besser komm' ich klar“, sagt Regina. Nach einem halben Jahr begann für sie eine andere schwierige Zeit: „Der Schock ist vorbei, jetzt kommt die Trauer.“

Julia war ein Naturkind von großer Liebe: „Wer sie kannte, hat sich an ihrer Herzlichkeit erfreut“, schwärmt Vater Jörg. 2007 kam sie aus Reutlingen an den Bodensee, 2011 heiratete sie, seit drei Wochen erst wohnte sie in ihrem eigenen Haus. Julia war zurückhaltend, sie war in keinem Verein, hatte noch nicht viele Freunde hier. Umso mehr freut sich ihr Vater, „dass es so viele Leute gibt, die so viel Anteil daran nehmen. Das kann man nicht hoch genug schätzen.“

Regina und Jörg haben neben viel Anteilnahme und Liebe auch Hilfe und Unterstützung erfahren: Es gab spontan sogar eine große Spendenaktion, die Erlöse sind für das Wohlergehen der Kinder bestimmt. Es ist Regina und Jörg heute ein Herzensanliegen, für all die Spenden, für die Hilfe und die Anteilnahme zu danken, insbesondere den vielen unbekannten Menschen: „Wir sagen danke“, sagen die beiden. Bewusst haben sie dafür den Weg an die Öffentlichkeit gewählt.

Julia war alleinerziehend, durch den Tod haben die Kinder, wie Regina sagt, „nicht nur die Mutter verloren, sondern den kompletten Lebensmittelpunkt und das Lebensumfeld.“ Die Kinder werden mittlerweile von einer Tagesmutter gut betreut. Zusammen mit der Familie und Freunden verschaffen Jörg und Regina den Kleinen ein wenig einen geordneten Tagesrhythmus.

„Vor dem Jahrestag hatten wir Angst“, erzählt Jörg: Bei Regina kam schon Tage zuvor wieder die große Trauer. Auch für Ersthelferin Gina wirkt der Unfall heute noch nach. Hört sie das Quietschen von Autoreifen, etwa beim Beschleunigen, führt das bei ihr immer noch zu Schreckmomenten.

Ein Jahr nach dem tödlichen Unfall von Julia versammeln sich Freunde und Helfer zu einer kleinen Gedenkfeier am Unfallort bei Owingen. Es ist kalt. Gina, die vor einem Jahr als erste an der Unfallstelle war, spielt Flöte, Kerzen werden angezündet. Herzlichkeit und Tränen durchbrechen die Stille, eine Freundin von Julia formuliert es so: „Es ist auch ein Jahr später immer noch nicht zu verstehen.“