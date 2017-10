Überlingen Theatertage bieten magische Momente

Jugendliche ab Klasse 6 schnuppern Theaterluft, daran beteiligen sich Gruppen aller Überlinger Schulen – erstmals auch der Wiestorschule. In mehreren Workshops soll während zwei Tagen auch das Selbstbewusstsein gestärkt werden.

Der Applaus ist des Künstlers Brot, und davon gab es schon zu Beginn der 15. Überlinger Theatertage sehr viel: Organisatorin Linda Orlowsky vermeldete mit mehr als 150 Anmeldungen einen neuen Teilnehmerrekord. Applaus gab es auch für die jungen Schauspieler der Wiestorschule, die zum ersten Mal teilnehmen. Schon lange dabei sind Schüler der Realschule und Werkrealschule Salem, allen beruflichen Schulen Überlingens sowie der Realschule und des Gymnasiums. Dessen Schulleiter Hans Weber sah in den Theatertagen im Grunde zwei schulfreie Tage. Aber das deckte sich nicht unbedingt mit den Erwartungen der jungen Talente.

Das Wort Casting war oft zu hören, ebenso wie die Namen großer Schauspieler, Film- und Actionhelden bekannt aus Funk und Fernsehen. Weber schickte die angehenden Stars von morgen dann auf eine spannende Theaterreise, um mit Stimme und Körper neue Varianten zu entdecken. Und "um zu erfahren, was in euch steckt", wie er sagte. Es ging um Theater und darum, das Selbstbewusstsein zu fördern und persönliche Stärken herauszuarbeiten. Und es ging um Kreativität, wie Orlowsky noch ergänzte.

Magische Momente möglich

Bewegungsworkshops, Ausdruck von Widerstand und Problembewältigung von Superhelden waren die Themen, die angeboten wurden. Den größten Anklang im diesjährigen Programm fand das Improvisationstheater: Gleich drei Gruppen wollten aus dem Stegreif Theater spielen. Das war eine mehr als geplant, denn eine Klasse hatte sich gleich geschlossen angemeldet.

Die Friedrichshafener Lehrerin Britta Lutz spielt selbst Theater und organisiert sogar ein eigenes Theaterfestival. "Mein Herz schlägt für die Schule", sagte sie. "Und mein Herz schlägt für euch, für das Theater." Lutz leitete bei den Theatertagen das Improvisationstheater und zog die Jugendlichen in ihren Bann, sie hören aufmerksam zu. Es würde Mut erfordern, sich dafür anzumelden, sagte sie. "Es ist in dem Alter manchmal nicht einfach, sich fürs Theater zu begeistern." Aber: "Wer hier fehlt, verpasst was. Man lernt hier mehr als im Unterricht."

An ihre Gruppe gerichtet versprach sie eine geschützte Atmosphäre: Alles, was hier passiere, werde im Raum bleiben und eine persönliche Erfahrung. Und noch etwas versprach sie: "Hier können ganz magische Momente passieren." Zu Beginn ließ sie Blicke weitergeben und spielte mit einer gedanklichen Maus verschiedene Improvisationen durch. Zwei Tage, jeweils vormittags und nachmittags, wurde in den Kursen und Workshops hinter verschlossenen Türen intensiv gespielt und geprobt.

Zur Abschlussveranstaltung ist auch Rita Weiß gekommen, sie hatte die Theatertage einst ins Leben gerufen und bis 2013 geleitet. Sie und die Gruppenleiter attestierten den jungen Talenten, die sonst die Schulbank drücken, eine enorme Theaterenergie. Sie zeigten sich außerdem überrascht, welche Themen die Jugendlichen beschäftigen. So war beispielsweise das Wort Frieden öfters in den Präsentationen zu hören. Für die Theaterstars gibt es am Ende viel Applaus – und damit das Brot der Künstler, zu denen die Schüler während der Theatertage geworden sind.