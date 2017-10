Überlingen Theaterhaufe auf der Jagd nach Frack und Zylinder

Im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf spielt der Theaterhaufe ein Lustspiel in drei Akten von Peter Hinrichsen. "Die Jagd nach dem Zylinder" fand beim Publikum viel Beifall.

Überlingen-Nußdorf – Was tun, wenn man ein Auge auf jemanden geworfen hat, aber erfährt, dass jemand anderes dieselben Absichten hat? Die Laiendarsteller des Theaterhaufe Nußdorf geben die einfache Antwort: Man behilft sich mit einem Abführmittel, um den Konkurrenten aus dem Weg zu schaffen. Während der ersten beiden Abende begeisterte das witzige Stück „Die Jagd nach dem Zylinder“ in drei Akten von Peter Hinrichsen das Publikum. Für die kurzweilige Unterhaltung bedankten sich die Zuschauer im Dorfgemeinschaftshaus Nußdorf mit viel Beifall. Die Komödie ist das 44. Theaterstück, das der Verein seit seiner Gründung 1986 auf die Bühne bringt.

Um was geht’s in dem Lustspiel, das mit lediglich sechs Darstellern auskommt? Der Bauer Walter Stiefelhofer (Helmut Zundel), seit einiger Zeit Witwer, ist verliebt und fühlt sich als Mann in den besten Jahren. Seine Auserwählte ist die hübsche und ebenfalls verwitwete Großbäuerin Veronika Brandner (Cordula Wehrle, Gastrolle), die jedoch viele Jahre jünger ist. Das macht Stiefelhofers Tochter Monika (Sonja Nagel) zu schaffen. „Bei dir herbstelt's doch schon“, wirft sie ihrem Vater vor. „Und wenn schon! Auch der Herbst hat noch seine warmen Tage“, rechtfertigt der sich. Sein Freund, der Friseur Gustav Seiferle (Günter Meyer), schwebt ebenfalls auf Wolke Sieben, hat sich ebenfalls die Großbäuerin ausgesucht. Monika Stiefelhofer wiederum ist verlobt mit dem Lehrer Egon Holzwurm (Giovanni Cesare), von dem ihr Vater freilich zunächst nichts weiß.

Als Veronika einen seltsamen Traum hat, lässt sie sich diesen von der Wahrsagerin Franziska (Edda Nagel) deuten: Veronika soll um 17 Uhr an der Kapelle einem galanten Mann mit Gehrock und Zylinder begegnen, den sie später heiraten wird. Als dies nun ihren beiden Verehrern zu Ohren kommt, beginnt sowohl bei Stiefelhofer als auch bei Seiferle die Jagd nach Frack und Zylinder, denn jeder der beiden möchte gern als dieser höfliche Mann vor Veronika erscheinen. „Solltest du vor mir einen Frack und Zylinder haben, ist dein Hochzeitstag gleichzeitig deine Beerdigung“, herrscht Walter seinen Freund an. Lehrer Holzwurm – in Frack und Zylinder – , versucht wiederum, um die Hand von Walters Tochter anzuhalten. Während er das macht, hat Walter etwas ganz anderes im Sinn und schlägt schließlich vor: „Tausche Tochter gegen Frack und Zylinder.“ Auch sein Freund war zwischenzeitlich auf der Jagd erfolgreich. Doch es nützt alles nichts. Mit einer Portion "Sausewind“, die sich die beiden Rivalen gegenseitig in den Kaffee schütten, werden alle Hoffnungen zunichtegemacht. Aber einem Happy End steht bei einem Lustspiel bekanntlich nichts mehr im Wege...

Besonderen Applaus gab es bei der Premiere für Edda Nagel, die erst einen Tag zuvor erfahren hatte, dass sie die Rolle der Traumdeuterin für die kurzfristig erkrankte Karin Bollenbacher übernehmen soll. Zum Erfolg der Aufführungen trugen außerdem Uschi Mahl (Souffleuse und Gesamtleitung), Conny Friederichs (Maske und Frisuren), Thomas Nagel (Bühnenbau), die Interessengemeinschaft FNT (Licht-Ton-Video) und Mitglieder des FC 09 Überlingen (Bewirtung) bei.

Der Verein

Für die Aufführungen am 13. und 14. Oktober, in denen Bollenbacher wieder mitwirken soll, gibt es noch einige Karten. Reservierungen sind unter Telefon 0 75 51/76 25 oder im Internet unter www.theaterhaufe-nussdorf.de möglich. Abholung der Karten an der Abendkasse.

Der Theaterhaufe Nußdorf wurde im Februar 1986 von Doris Tessari gemeinsam mit neun spielbegeisterten Frauen und Männern ins Leben gerufen. Die Premiere fand im November 1986 mit dem Stück „Der Meisterlügner“ statt. Bei der aktuellen Aufführung sind von den zehn Gründungsmitgliedern noch Karin Bollenbacher und Uschi Mahl dabei, die seit Jahren die Gesamtleitung innehat. Bis zum Jahr 1998 spielten die Mitglieder zwei Mal jährlich. Bei der Jahresversammlung im März 1999 wurde beschlossen, künftig nur noch im Herbst an zwei Wochenenden, jeweils Freitag und Samstag, zu spielen.